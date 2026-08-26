Valeria Gastaldi reaccionó a su audición original para Popstars a 25 años del debut: “¡Cuánto camino recorrido!”

Este video conmemora 25 años de la primera audición de Valeria Gastaldi para el programa Popstars. Incluye imágenes de archivo y se intercalan con fragmentos actuales de Gastaldi

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El regreso de Popstars al aire despertó una oleada de recuerdos y emociones en quienes vivieron su fenómeno original. Entre ellas, Valeria Gastaldi, integrante de Bandana, decidió hacer público el material que marcó el inicio de su carrera: el video de su primera audición para el programa en 2001. La publicación, realizada a través de su cuenta de Instagram, rápidamente captó la atención de sus seguidores, convirtiéndose en un documento que permite revisitar el origen de una de las agrupaciones femeninas más exitosas del pop argentino.

La grabación, que permanecía en el archivo personal de la cantante, muestra a una joven Valeria enfrentándose al jurado de Popstars. Durante unos segundos, interpreta a capella “Ven conmigo”, el éxito de Christina Aguilera. Esta elección no fue casual ni improvisada: la canción exigía rango vocal y potencia interpretativa, cualidades que la artista ya demostraba en ese entonces y que serían decisivas para su selección como miembro de Bandana.

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El contexto de la publicación estuvo atravesado por el regreso de Popstars a la pantalla, a 25 años de su debut. Este regreso no solo generó interés mediático, sino que también movilizó a quienes participaron del ciclo original. En su publicación, Valeria Gastaldi escribió: “Volvió Popstars y a mí me trajo estos recuerdos de aquel primer casting”, una frase que sintetiza el efecto que tuvo en ella la reaparición del formato televisivo. El video se viralizó en cuestión de minutos, alimentando la nostalgia de toda una generación.

La cantante no se limitó a compartir el registro histórico. Para establecer un puente entre el pasado y el presente, subió también una interpretación actual de la misma canción, grabada sin acompañamiento musical, solo con su voz. En este nuevo video, Gastaldi juega con el estilo y la impronta de su versión de 2026, permitiéndose matices urbanos y un fraseo renovado. “Y a pedido de ustedes, les dejo la versión 2026 de la canción que canté aquel día”, escribió, invitando a sus seguidores a comparar su evolución artística.

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Valeria Gastaldi y Lowrdez participan en una conversación en la que rememoran experiencias pasadas en el marco del regreso de Bandana

La iniciativa no solo sirvió para mostrar el crecimiento vocal y personal de la artista, sino que también habilitó una reflexión sobre el largo recorrido profesional que siguió al casting original. “¡Cuánto camino recorrido desde entonces!”, expresó Valeria, poniendo en valor las experiencias y aprendizajes acumulados en un cuarto de siglo de carrera musical.

En el video, la artista señala una diferencia estilística en su nueva interpretación: “Ahora la estoy haciendo como medio urbana, la renové”, destacando la transformación de su identidad musical con el correr de los años. Además, invitó a su comunidad de seguidores a sumarse con preguntas y propuestas: “¿Quieren ver mi reacción cuando vuelvo a ver estos videos? ¿Qué les parece la idea?”.

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La publicación del video no solo fue un gesto de celebración por el regreso de Popstars, sino también un ejercicio de memoria personal. Valeria identificó en ese primer casting el punto de partida de una trayectoria marcada por hitos, desafíos y transformaciones. La nostalgia se manifestó tanto en el tono del mensaje como en la decisión de regrabar la canción que la llevó a integrar la banda pop femenina más popular de la Argentina.

El formato mismo del reality fue determinante para el surgimiento de Bandana. Popstars se convirtió rápidamente en un fenómeno de audiencia y en una plataforma de lanzamiento para artistas jóvenes. La exposición mediática y la dinámica del programa imprimieron un sello indeleble en la vida de sus participantes, algo que Valeria reconoce al hablar de la huella que dejó en su adolescencia.

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Bandana, la banad pop femenina más importante en la historia de la Argentina (Getty Images)

La reacción del público ante la publicación fue inmediata. En pocos minutos, el video se viralizó y generó comentarios de seguidores que revivieron, junto a la cantante, los recuerdos de una época en la que la música pop argentina encontró nuevas protagonistas en la televisión abierta. El impacto emocional de la publicación se reflejó en la interacción de los usuarios, que valoraron tanto la valentía de compartir el material original como la versión actualizada de la interpretación.

La evocación del pasado no quedó limitada al recuerdo individual de Valeria. La artista decidió compartir también el registro del casting original de Lowrdez Fernández, su compañera de Bandana. En un nuevo posteo en Instagram, Valeria mostró el video donde Lowrdez interrumpe su interpretación y bromea sobre la elección de canciones, generando un momento de complicidad entre ambas.

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Durante el casting, Lowrdez eligió interpretar “La bella y la bestia” de Celine Dion, una decisión que Valeria comentó con humor: “La tuya era mejor”, le dijo, reconociendo que la selección de su compañera resultó más acertada para la audición. El video incluye un fragmento de la actuación original de Lowrdez, reforzando la dimensión colectiva y coral del recuerdo.

Al cierre del segundo video, Valeria Gastaldi volvió a bromear sobre el tema: “No sé por qué no elegí esa canción, ella eligió mejor”, una frase que condensa el tono relajado y afectuoso con el que ambas artistas revisitan su experiencia en el reality. La publicación de ambos castings ofrece una perspectiva íntima sobre la dinámica entre las integrantes de Bandana y sobre el modo en que enfrentaron el desafío de ser seleccionadas para el grupo.

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