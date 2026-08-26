Mundo

Los “robots olímpicos”: récords, choques, incendios y un largo camino por delante

Máquinas cada vez más veloces sorprenden en los Juegos Mundiales, aunque persisten desafíos técnicos dentro y fuera de las pistas, mientras la presencia internacional sigue siendo limitada

Récords, choques e incendios de robots olímpicos
Guardar

Hace un año, el reto para muchos robots humanoides era simplemente mantenerse en pie y llegar a la meta; hoy algunos corren tanto que en menos de 9 segundos alcanzan los 100 metros, aunque no han podido resolver cómo frenar sin estrellarse.

Los llamados Juegos Mundiales de Robots Humanoides de Pekín cierran este miércoles su segunda edición con máquinas mucho más rápidas y capaces, aunque todavía enfrentadas a dificultades mucho más elementales fuera de las pistas.

La cita ha crecido en tamaño y participación internacional, pero sigue siendo un ‘Mundial’ eminentemente chino, tanto por el origen de la inmensa mayoría de los equipos como por un medallero en el que los participantes extranjeros apenas empiezan a abrirse paso.

PUBLICIDAD

Récords, choques e incendios de robots olímpicos
Hoy algunos robots corren tanto que rebajan los nueve segundos en 100 metros y tienen que aprender a frenar

Un año que se nota en el cronómetro

La evolución quedó resumida en apenas una centésima de segundo. Tianjiao ganó este miércoles la final de los 100 metros para robots de mayor tamaño con un tiempo de 8,64 segundos, frente a los 8,65 de Tianxiao, en una llegada prácticamente simultánea que obligó a esperar al resultado para conocer al campeón.

La marca rebaja además los 9,39 segundos registrados por Tiangong en la jornada inaugural y contrasta con los 21,50 segundos que necesitó el vencedor de los 100 metros en la primera edición de los Juegos, hace apenas un año.

Récords, choques e incendios de robots olímpicos
Bomberos tuvieron que intervenir

La mejora se ha repetido en las distancias más largas: los 1.500 metros han pasado de los 6 minutos y 34 segundos de 2025 a 2 minutos y 21 segundos este año, mientras que Tiangong completó los 400 metros en 38,15 segundos.

PUBLICIDAD

Pero correr más rápido ha traído problemas nuevos. En el salto de longitud, algunos robots aceleraban, saltaban y aterrizaban para después seguir varios metros sin conseguir detenerse, mientras que las caídas siguen dejando una de las imágenes más peculiares de los Juegos: operarios con chalecos rojos entrando en la pista para retirar a las máquinas en camilla. Algunos necesitan un extra: matafuegos para apagar los chispazos que destan pequeños incendios.

No es únicamente parte del espectáculo. La camilla permite sacar con rapidez y seguridad de la pista robots de decenas de kilos que pueden caer a gran velocidad, sin obstaculizar a los demás competidores.

Récords, choques e incendios de robots olímpicos
Asistentes trabajan en levantar los robots tras las carreras

Correr es más fácil que trabajar

Fuera de las pistas, los avances resultan menos fulgurantes. Las pruebas que reproducen trabajos reales han mostrado robots capaces de manipular objetos, preparar pedidos o montar componentes, pero todavía con movimientos lentos y dificultades ante tareas rutinarias para una persona.

En el escenario industrial, las máquinas disponían de 20 minutos para transportar recipientes, clasificar materiales e insertar piezas en los orificios de una culata de motor, una operación que exige precisión milimétrica. El equipo Chengdu AGIbot se impuso con 237 puntos, frente a los 225 de Shanghai AGIbot.

En el supermercado, el desafío consistía en localizar productos a partir de un pedido, reponer estanterías e identificar artículos mal colocados, encadenando las tareas de forma autónoma y sin reiniciar el sistema.

La propia organización reconoce esa distancia. Gong Xiao, miembro del comité organizador, aseguró que el rendimiento de los robots completamente autónomos había “superado las expectativas de mucha gente”, pero advirtió de que pequeñas variaciones en el material, la dureza o la posición de un objeto pueden provocar errores en sus decisiones.

Esta incertidumbre al enfrentarse al mundo físico real es precisamente uno de los desafíos técnicos más fundamentales que debemos superar actualmente”, señaló.

Así, mientras el cronómetro permite medir avances de segundos -o incluso minutos- en apenas un año, agarrar, reconocer y colocar correctamente un objeto sigue siendo una carrera bastante más larga.

Récords, choques e incendios de robots olímpicos
Apagan el principio de incendio de un robot tras chocar al completar la carrera de 100 metros

Un “Mundial” todavía muy chino

La segunda edición ha dado un paso hacia lo global de su nombre. Los equipos extranjeros han pasado de 16 el año pasado a 25, procedentes de países como Alemania, Estados Unidos, Japón o Brasil.

El salto sigue siendo modesto frente a las dimensiones del torneo: de los 666 equipos inscritos, 641 son chinos, al igual que 1.975 de los 2.056 robots participantes.

Aun así, la última jornada dejó un hito. El alemán B-Human se convirtió en el primer equipo extranjero que consigue un oro en las dos ediciones de los Juegos, tras imponerse por 13-3 a HTWK Robots en la final del fútbol 5 contra 5 de tamaño mediano.

El dominio extranjero en esa categoría fue completo: el neerlandés whIRLwind Amsterdam logró el bronce, aunque fuera del fútbol el medallero siguió prácticamente monopolizado por participantes locales.

China ha convertido los humanoides y la llamada inteligencia corporeizada en una de sus apuestas tecnológicas, con competiciones como la de Pekín concebidas como espectáculo y campo de pruebas para acelerar su desarrollo.

Cinco días después de la inauguración, los Juegos dejan máquinas capaces de recorrer 100 metros en menos de nueve segundos y el primer campeón extranjero de su corta historia, pero también una pregunta que el cronómetro no puede responder: cuánto tardarán en trasladar esos avances de las pistas al mundo real.

(EFE)

Temas Relacionados

RobotsRobots olímpicosJuegos Mundiales de Robots Humanoides de Pekín

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cobró 46 dólares por visitar una “ruina” que él mismo construyó con yeso y poliestireno: la estafa arqueológica que duró diez años

Franco Malosso presentó un complejo de 5.000 metros cuadrados en las colinas italianas de Vicenza como un antiguo sitio ligado a Julio César y Cleopatra. Un tribunal lo condenó a dos años y cuatro meses de prisión y ordenó la demolición del predio

Cobró 46 dólares por visitar una “ruina” que él mismo construyó con yeso y poliestireno: la estafa arqueológica que duró diez años

Zelensky dijo que Ucrania atacó 16 objetivos en Rusia en 24 horas y dio detalles de los objetivos que alcanzó

El presidente aseguró que los golpes dañaron instalaciones energéticas, aeródromos, un sistema de misiles, infraestructura usada para lanzar ofensivas y centros logísticos

Zelensky dijo que Ucrania atacó 16 objetivos en Rusia en 24 horas y dio detalles de los objetivos que alcanzó

Las altas temperaturas en Francia ponen en riesgo las flores que inspiraron los cuadros de Claude Monet

El equipo encargado de la antigua propiedad del pintor enfrenta nuevos desafíos para conservar las especies vinculadas con el legado artístico y preservar el aspecto original del lugar

Las altas temperaturas en Francia ponen en riesgo las flores que inspiraron los cuadros de Claude Monet

Una inundación repentina arrasó pueblos en la frontera de Nepal con China: 95 muertos y 384 turistas desaparecidos

Un alud de lodo destruyó viviendas, rutas y puentes en los distritos de Rasuwa y Nuwakot, mientras Beijing reporta “numerosas víctimas” en su lado de la frontera

Una inundación repentina arrasó pueblos en la frontera de Nepal con China: 95 muertos y 384 turistas desaparecidos

Rusia recibió al jefe de la CIA en Moscú: “Es un proceso positivo”

John Ratcliffe aterrizó en la capital rusa a bordo de un avión militar sin previo aviso y se reunió con los servicios secretos de Putin, en el primer viaje de un director de la agencia al país luego de la invasión a Ucrania

Rusia recibió al jefe de la CIA en Moscú: “Es un proceso positivo”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo quitar lo quemado de la base de los sartenes: método casero fácil

Cómo quitar lo quemado de la base de los sartenes: método casero fácil

Kicillof viaja a La Pampa y se reúne con Zilliotto para coordinar acciones de prevención ante la llegada de “El Niño”

Un hombre murió arrollado por una formación del subte en la estación Río de Janeiro

El “prófugo” que quiere ser presidente: Cabeza de Vaca acepta el reto de Sheinbaum y se “destapa” como candidato

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: el músico se quedó dormido y el tribunal le llamó la atención

DEPORTES

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Del ascenso a jugar la Champions League en menos de una década: la historia del Sabah FK

Tomás Aranda sufrió una fractura del peroné en el entrenamiento de Boca Juniors y se perdería el resto de la temporada

A días del inicio del Mundial Sub 20, la UEFA dará marcha atrás al boicot a torneos FIFA

Ganó un contrato en la UFC tras una sangrienta sumisión en el primer round y Dana White lo llenó de elogios: “Es un absoluto animal”

ENTRETENIMIENTO

Murió Tim Curry, actor de ‘It’ y ‘Mi pobre angelito’

Murió Tim Curry, actor de ‘It’ y ‘Mi pobre angelito’

Dolly Parton dejó una última canción que podrá ser escuchada hasta 2046

Brooke Shields, la recordada protagonista de ‘La laguna azul’, luce su figura a los 61 años

Las actrices de ‘Cien años de soledad’ hablan sobre la vigencia de su historia: “Nos acompaña hoy y nos seguirá acompañando”

Los últimos días de Dolly Parton en medio de una silenciosa batalla contra el cáncer: “Sabía que su vida estaba terminada”