Ganó un contrato en la UFC tras una sangrienta sumisión en el primer round y Dana White lo llenó de elogios: “Es un absoluto animal”

El estadounidense se impuso a su rival en el primer round y despertó los elogios de Dana White, presidente de la UFC

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La jaula del Meta APEX en Las Vegas fue testigo de una actuación que encendió las alertas en el mundo de las artes marciales mixtas. Ronald Humphrey, peso wélter estadounidense, firmó una victoria dominante ante el experimentado mexicano Alexis Mantis Miranda durante la tercera semana de la temporada 2026 del Dana White’s Contender Series, asegurando su ingreso a la promotora de mayor prestigio global. Humphrey, apodado The Career Ender, amplió su récord profesional a 5-0 y dejó claro que busca irrumpir con fuerza en la división de las 170 libras.

La pelea había generado expectativa por el choque de estilos y trayectorias. Miranda, con experiencia en circuitos reconocidos de Latinoamérica como LUX Fight League y UWC, llegaba con un récord de 9-3 y una propuesta basada en el volumen de boxeo y la potencia de sus patadas. Mientras tanto, Humphrey ostentaba fama de finalizador explosivo y con una reputación de agresividad poco habitual en la categoría.

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Desde el inicio del combate, la estrategia de Miranda fue clara. El tijuanense trató de manejar la distancia, buscando abrir el intercambio con una combinación de doble jab y derecha. Sin embargo, Humphrey no permitió que la pelea se desarrollara en ese terreno. Atacó con velocidad, acortó la distancia y ejecutó un derribo que impactó a los presentes. Una vez en el suelo, el estadounidense impuso presión, controló la posición y descargó golpes cortos, cruzados y codos que abrieron una herida en el rostro de su rival.

El luchador se ganó un contrato para formar parte de UFC

El mexicano intentó resistir y reincorporarse, pero Humphrey mantuvo la presión. Tras un intercambio fugaz de pie, un jab sólido a la mandíbula envió a Miranda nuevamente a la lona. El norteamericano tomó la espalda de su oponente y aseguró un mataleón (rear-naked choke) que forzó la rendición a los 4:03 minutos del primer asalto. El desenlace provocó la ovación del público y la reacción inmediata del presidente de la organización, quien se paró de su asiento para aplaudir la performance de Humphrey.

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Al finalizar la cartelera, Dana White, CEO de la UFC, destacó el nivel del combate y la actuación del vencedor. “Ronald Humphrey lució espectacular allá adentro. Es un absoluto animal”, afirmó White ante los medios, declaración recogida por MMA Junkie. “Ese tipo es una bestia. Estoy muy emocionado de verlo pelear en la UFC. En todos los aspectos de la pelea, este tipo estuvo bien. ¿Sabes? Y obviamente, Miranda era un tipo duro. Ese tipo no vino aquí solo por cobrar. Vino a ganar. Un tipo duro y, bueno, creo que su oponente lo hizo lucir aún mejor".

White fue más allá y proyectó el futuro del joven peleador en la división wélter: “Con el nivel de salvajismo y dominio que demostró esta noche, creo que Humphrey va a tener serios problemas para encontrar rivales dispuestos a subirse a la jaula con él en el peso wélter de la UFC. Nadie quiere enfrentar a alguien que pelea con esa malicia legítima”.

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La noche también dejó espacio para la voz del protagonista. En sus declaraciones posteriores, Humphrey no ocultó su ambición ni su estilo directo. “Si te interpones en mi camino, te las verás conmigo. Te voy a dar una paliza, colega. Quítate de mi camino, soy el siguiente, colega. Eso es todo lo que tengo que decir. Soy violento”.

El estadounidense describió su experiencia durante la pelea: “Lancé un codazo. No pensé que iba a terminar así (cubierto de sangre). Joder, qué bien estuvo. Pero había muchísima sangre. Oye, curiosamente, sabe a sangre de pollo. En fin, da igual, me la como”.

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En otro pasaje, Humphrey envió un mensaje al resto de la división: “Todos y cada uno de ustedes están acabados. Se acabó. Quien tenga el cinturón de las 170 libras, se acabó. Quien esté en las 170 libras, se acabó. Recuerda mi nombre, Ronald Humphrey. Se acabó. Así de simple. Si tienes algo que decir, pelea conmigo. Si no quieres pelear, cállate la boca”.

La actuación de Humphrey no pasó desapercibida para la directiva de la UFC, que le otorgó un contrato oficial junto a otros cuatro peleadores que también impresionaron en la velada, incluidos Alex Apodaca, Nick Galanti, Sean Clancy Jr. y Guilherme Uriel, según informó UFC.com.

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