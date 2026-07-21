Salud

Cuánta fibra conviene consumir según la ciencia y por qué no hay que obsesionarse con la cantidad

Expertas en salud digestiva recomiendan sumar fuentes vegetales de manera gradual y variada, alertan sobre los riesgos de los excesos y desalientan prácticas extremas popularizadas en redes sociales

Guardar
Google icon
Balanza con frutas, verduras, granos, frutos secos a la izquierda y pan, galletas, cereales, pasta y suplementos de fibra a la derecha.
La tendencia fibermaxxing reactivó el debate sobre cuánta fibra consumir al día y las médicas pidieron evitar prácticas extremas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia sobre cuánta fibra consumir al día volvió a ganar espacio en redes sociales bajo la etiqueta “fibermaxxing”. La cantidad diaria recomendada es de 25 gramos para las mujeres y 38 gramos para los hombres, según las National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.

Popular Science añadió que las especialistas consultadas aconsejan aumentar la ingesta de forma gradual, priorizar alimentos vegetales y evitar prácticas extremas como ingerir suplementos en seco.

PUBLICIDAD

La doctora Sunana Sohi gastroenteróloga en Louisville, Kentucky, dijo a Popular Science que las recomendaciones diarias “probablemente son demasiado bajas”, aunque la mayoría de la gente ni siquiera se acerca a cumplirlas.

Esa misma idea la reforzó la doctora Rabia De Latour profesora asociada de medicina en la NYU School of Medicine y directora de endoscopia en Bellevue Hospital. “Es algo que llevamos diciendo desde siempre”, afirmó al medio.

PUBLICIDAD

Qué tipos de fibra hay y para qué sirven

La fibra cumple una función central en la digestión y se presenta en dos formas: insoluble y soluble. La primera aporta volumen a los desechos, absorbe agua y ayuda a que los restos avancen por el tracto gastrointestinal.

La fibra soluble, en cambio, tiene una consistencia similar a un gel, ralentiza la digestión en el intestino delgado y facilita la absorción de nutrientes. También alimenta a las bacterias del colon. Sin supervisión, el exceso puede causar malestar y complicaciones evitables.

De Latour explicó a Popular Science que la fibra soluble “también nos ayuda a controlar el azúcar y el colesterol”. El artículo atribuye ese efecto a una absorción más lenta de los carbohidratos y a la eliminación, a través de las heces, de grasas y ácidos que contienen colesterol.

Cómo aumentar la fibra sin causar malestar

Las especialistas advirtieron que aumentar la fibra de golpe puede causar molestias digestivas. “Si eres una persona que come cero gramos de fibra al día y necesitas llegar a 25... no pases simplemente de cero a 25”, explicó De Latour.

Tracto digestivo humano ilustrado con estómago, intestinos, granos de cereal, avena, vegetales, frutas, fibra, agua y burbujas.
La fibra insoluble aporta volumen a los desechos, absorbe agua y ayuda al tránsito por el tracto gastrointestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su recomendación es añadir cinco gramos diarios cada semana hasta alcanzar la meta. Esa progresión busca evitar gases, hinchazón o estreñimiento.

La fibra aparece casi exclusivamente en alimentos vegetales como verduras, frutas, legumbres, frutos secos, granos y semillas. Sohi aconsejó buscar variedad y apuntar a 30 tipos de fuentes vegetales por semana.

Esa diversidad también importa para la salud intestinal. Sohi explicó que distintas bacterias del tracto gastrointestinal responden a distintos alimentos, por lo que una mezcla amplia de fibras vegetales favorece el equilibrio del intestino.

La fibra también exige más líquidos porque absorbe agua. Según el artículo, si aparecen gases, hinchazón o estreñimiento tras aumentar la ingesta, conviene reforzar la hidratación.

Los riesgos de llevar la tendencia al extremo

El fenómeno “fibermaxxing” promueve sumar fibra de formas cada vez más llamativas, desde semillas añadidas a yogures o batidos hasta sustituciones en sopas. El problema aparece cuando la búsqueda de gramos se convierte en una competencia.

Cinco personas, tres hombres y dos mujeres, con camisetas numeradas, mezclan polvos en recipientes que contienen batidos y yogures. Tres médicos los observan.
Popular Science advirtió que el problema aparece cuando la búsqueda de gramos se convierte en una competencia(Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto de Popular Science cita prácticas como ingerir suplementos en seco, una conducta que puede implicar riesgo de atragantamiento e incluso de asfixia. También menciona recomendaciones de comer cáscaras de banana o la piel del kiwi solo para elevar el conteo.

De Latour advirtió además sobre los alimentos procesados con fibra añadida. Explicó que, cuando se usan productos pensados para durar más tiempo en estantería y además se les suma mucho azúcar, puede frustrarse por completo el propósito de ese alimento.

Sohi tomó distancia de la idea de soluciones únicas para la salud. Dijo a Popular Science que no hay una sola medida capaz de resolverlo todo y añadió que un estilo de vida saludable abarca mucho más que aumentar un solo macronutriente.

Temas Relacionados

Consumo de FibraPopular ScienceNutrición HumanaTendencias en Redes SocialesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tony Kamo reveló la técnica para dejar de fumar y explicó cómo “reprogramar” el cerebro para vencer la adicción

El psicólogo e hipnoterapeuta español explicó en Infobae en Vivo A las Nueve cómo evolucionaron los métodos para abandonar el cigarrillo y destacó el papel de la hipnosis, la neuroplasticidad y la motivación personal

Tony Kamo reveló la técnica para dejar de fumar y explicó cómo “reprogramar” el cerebro para vencer la adicción

Años después de dejar de fumar, una prueba de cáncer de pulmón le salvó la vida

Estiman que sólo una cuarta parte de los pacientes que cumplen los requisitos para someterse a estudios de detección los realizan, por eso suele diagnosticarse en etapas avanzadas

Años después de dejar de fumar, una prueba de cáncer de pulmón le salvó la vida

La variabilidad de la frecuencia cardíaca ayuda a interpretar el equilibrio entre estrés y recuperación

Un fisiólogo entrevistado en el podcast Untapped Extra Mile explicó cómo un parámetro utilizado por dispositivos de monitoreo permite observar el estado del organismo y por qué su análisis debe adaptarse a las características de cada persona

La variabilidad de la frecuencia cardíaca ayuda a interpretar el equilibrio entre estrés y recuperación

El dolor repentino en el pecho, la clave para detectar una disección aórtica

Cerca del 40% de las personas que sufren una disección aórtica mueren de forma instantánea, y el riesgo aumenta un cuatro por ciento por cada hora sin tratamiento, según datos de la Universidad de Chicago

El dolor repentino en el pecho, la clave para detectar una disección aórtica

Psoriasis: señales, tratamiento y el papel de la alimentación

El abordaje integral incluye identificar manifestaciones iniciales, consultar ante señales persistentes y adoptar rutinas alimentarias que acompañen el tratamiento médico y favorezcan el bienestar diario

Psoriasis: señales, tratamiento y el papel de la alimentación

DEPORTES

La frase de la hermana de Paredes tras el Mundial: “No tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros”

La frase de la hermana de Paredes tras el Mundial: “No tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros”

Tras la final del Mundial, Julián Álvarez define su futuro: las fechas límites que pusieron Atlético Madrid y Barcelona

“¿Qué pasó en el vestuario?“: el padre de Alexis Mac Allister reveló el diálogo con su hijo sobre la charla del plantel antes de jugar la final del Mundial

Josh Kerr rompe la plusmarca de la milla y lanza un nuevo desafío en el atletismo mundial

“De vuelta en casa”: Leandro Paredes regresó a Boca Juniors tras disputar el Mundial con la selección argentina

TELESHOW

Así es la casa de campo de Wanda Nara donde entraron a robar: jardines, tonos neutros y su lugar de paz

Así es la casa de campo de Wanda Nara donde entraron a robar: jardines, tonos neutros y su lugar de paz

Claudia Villafañe habló del llanto de Messi y recordó el dolor de Maradona: “Esa sensación la viví en el 90″

El padre de Rodrigo De Paul elogió la relación del futbolista con Tini Stoessel: “Es una gran compañera”

Soy Rada faltó al programa de Mario Pergolini y fue reemplazado por dos muñecos: “Decime que estoy alucinando”

Nora Colosimo habló por primera vez del robo en la casa de Wanda Nara en Milán: “Ingresaron 4 hombres encapuchados”

INFOBAE AMÉRICA

6 países y escenarios con historia: la ruta real de “La Odisea”

6 países y escenarios con historia: la ruta real de “La Odisea”

Guatemala: Taxistas bloquearon la calzada Roosevelt en el km 15 y paralizaron el acceso a la ciudad capital

Organizaciones gremiales y pequeños empresarios de Bolivia advirtieron con protestas por el alza del dólar

Más de 15 mil familias del corredor seco recibirán alimentos tras pérdidas provocadas por la sequía

El Gobierno acelera la reforma policial en República Dominicana tras denuncias por violencia extrema