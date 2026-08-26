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El presidente de Siria dijo que su país se quitó un “gran peso” al salir de la lista de promotores del terrorismo de EEUU

Washington anunció esta semana el levantamiento de sanciones económicas, una decisión que el gobierno sirio interpretó como un respaldo a la nueva administración tras la caída de Bashar Al Assad

El presidente sirio, Ahmad Al Shara (Europa Press)
El presidente sirio, Ahmad Al Shara (Europa Press)
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El presidente sirio, Ahmad Al Shara, manifestó que su país se quitó un “gran peso” después de que Estados Unidos lo eliminara de la lista de promotores del terrorismo.

La decisión de Washington suprimió una designación impuesta durante décadas que implicaba severas restricciones económicas, marcando un nuevo avance en el acercamiento bilateral tras el derrocamiento en 2024 de Bashar Al Assad.

El Departamento del Tesoro comunicó el correspondiente alivio de sanciones contra el país.

“Hoy, Siria se libera de un gran peso y pasa página a ese doloroso capítulo de su pasado para emprender el camino del desarrollo y la reconstrucción”, declaró Shara en un discurso.

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Agregó su “profundo agradecimiento al presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump”, y a todas las “naciones amigas y solidarias” que ofrecieron su apoyo.

El Departamento de Estado estadounidense revocó también la designación del Frente Al Nusra, conocido recientemente como Hay’at Tahrir al Sham (HTS), como organización terrorista global.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

Shara lideró ese grupo, que encabezó la ofensiva que derrocó a Al Assad. La organización había sido la rama de Al Qaeda en Siria antes de romper vínculos con el grupo yihadista en 2016.

Las nuevas autoridades de Damasco buscan atraer inversiones para apoyar al país y reconstruir su infraestructura, dañada tras más de una década de guerra civil.

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En julio, Estados Unidos había anunciado su intención de retirar a Siria de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, interpretado como un voto de confianza hacia Al Shara.

Según el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, la medida del lunes le dio a Siria “un camino hacia la prosperidad”.

“Elimina las últimas barreras importantes para la inversión del sector privado en Siria y promueve la recuperación económica del país y su reintegración en la economía global”, afirmó en un comunicado.

El ministro de Exteriores sirio, Asad Al Shaibani, calificó la exclusión de la lista como un “hito histórico” y señaló que refleja “el compromiso del nuevo Estado sirio con la paz y la seguridad internacionales”.

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