La vacuna contra el herpes zóster reduce el riesgo de demencia y protege el corazón, según dos nuevos estudios

La vacuna contra el herpes zóster se asoció con un 24% menos de riesgo de demencia en mayores de 66 años, según un estudio de la Universidad de Brown, Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La vacuna contra el herpes zóster popularmente llamado culebrilla podría estar asociada a un menor riesgo de demencia en mayores de 66 años y reducir el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular.

Dos estudios recientes analizaron estos beneficios: uno sobre demencia, realizado por la Universidad de Brown en Estados Unidos, y otro sobre salud cardiovascular, dirigido por la Universidad de Oxford en Reino Unido. Ambos trabajos investigaron los efectos de la vacuna recombinante Shingrix en adultos mayores, con grandes bases de datos y diferentes metodologías.

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El doctor Eric Topol, referente mundial en longevidad, destacó estos hallazgos: “Más allá de la conexión establecida de la vacuna contra el herpes zóster con cierta protección frente a la demencia y la enfermedad de Alzheimer, un gran experimento natural proporciona evidencia de una pequeña (~10%) reducción en el accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad cardíaca isquémica y la fibrilación auricular, ampliando la asociación de beneficios”.

Qué hallaron los nuevos estudios

El herpes zóster es una afección dolorosa y grave causada por la reactivación del virus de la varicela, que permanece latente en el organismo tras una infección previa. Puede provocar sarpullido y dolor neuropático (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio que relaciona la vacuna contra el herpes zóster y la demencia estuvo coordinado por la Universidad de Brown y halló un 24% menos de incidencia entre quienes recibieron la inmunización, un resultado que refuerza la hipótesis de que estos preparados podrían tener efectos sobre la salud cerebral además de prevenir la infección.

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La investigación analizó a más de 500.000 personas y detectó que, durante los cuatro años posteriores al inicio del seguimiento, el 18,8% de los vacunados recibió un diagnóstico de demencia, frente al 24,6% de quienes no habían sido inmunizados. “Esto significa que aproximadamente uno de cada 17 casos de demencia podría prevenirse”, dijeron los investigadores.

El trabajo fue publicado en la revista Annals of Internal Medicine y se basó en datos de Medicare y en historiales médicos de 509.926 adultos atendidos entre 2017 y 2022 en más de 5.500 centros de cuidados especializados de Estados Unidos.

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Los investigadores compararon a quienes habían recibido al menos una dosis de la vacuna recombinante contra el herpes zóster, RZV o Shingrix, con personas que no la habían recibido. Los participantes debían cumplir los requisitos para recibir la vacuna y no podían haber sido diagnosticados previamente con demencia.

Los beneficios cardiovasculares de la vacuna contra el herpes zóster

Un estudio reveló que la vacuna contra el herpes zóster está relacionada con un menor riesgo de infarto y accidente cerebrovascular (Imagen ilustrativa Infobae)

En cuanto a la investigación que vincula la vacuna contra el herpes zóster con la salud cardiovascular, publicada en Nature Medicine, se realizó en base a los registros de 70 000 adultos mayores de 60 años durante siete años tras la vacunación, que consistió en una dosis inicial y una de refuerzo.

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El estudio reveló que quienes recibieron Shingrix tuvieron un 12 % menos de riesgo de sufrir un diagnóstico cardiovascular en los tres años y medio siguientes.

Al final del seguimiento, la vacuna se asoció con un riesgo un 4 % menor de padecer enfermedades cardiovasculares, según el estudio.

El doctor Maxime Taquet, profesor clínico de la Universidad de Oxford y director del estudio, afirmó: “Si se confirma en ensayos clínicos, la vacunación de adultos mayores contra el herpes zóster podría prevenir cientos de miles de casos de cardiopatía coronaria, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca en todo el mundo, convirtiéndose así en una de las intervenciones más eficaces que podríamos ofrecer para proteger tanto el cerebro como el corazón en la vejez. El impacto podría ser enorme”.

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Y completó: “De confirmarse en un ensayo clínico aleatorizado y controlado, el efecto de Shingrix sería equivalente al de los antihipertensivos”.

Los científicos exploran también los mecanismos por los cuales la vacuna podría contribuir a la protección de la salud cardiovascular. Una hipótesis plantea que el herpes zóster eleva el riesgo de enfermedades cardíacas y vasculares, por lo que una vacuna más eficaz disminuiría ese riesgo. Otra hipótesis sugiere que la vacuna ejerce efectos más amplios sobre el sistema inmunitario, suprimiendo proteínas inflamatorias.

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El estudio comparó vacunados y no vacunados durante cuatro años

Durante cuatro años de seguimiento, el 18,8% de los vacunados contra el herpes zóster recibió un diagnóstico de demencia, frente al 24,6% de los no vacunados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El herpes zóster aparece cuando el virus de la varicela, que permanece inactivo en el organismo tras la infección inicial, se reactiva. Esa enfermedad puede causar una erupción dolorosa y, en algunos casos, complicaciones neurológicas y dolor crónico.

La autora principal del estudio sobre la vacuna y la demencia, Kaley Hayes, profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, explicó que los resultados “coinciden con los hallados en investigaciones anteriores realizadas con una vacuna más antigua contra el herpes zóster”.

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“Este estudio analiza la vacuna más reciente únicamente en una población adulta mayor y vulnerable que no estaba al día con la vacunación contra el herpes zóster y que se encuentra en una etapa clínica muy específica de su atención: el ingreso en un centro de enfermería especializada”, señaló.

La investigadora añadió que los datos abren la puerta a estudiar si estas vacunas pueden aportar beneficios sobre la salud cerebral más allá de evitar la infección.

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Los investigadores calcularon que la vacunación contra el herpes zóster se tradujo en un caso menos de demencia por cada 17 personas inmunizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para examinar la relación, el equipo utilizó la técnica conocida como ‘target trial emulation’ o “emulación de ensayo diana”, un método que busca aproximarse a las condiciones de un ensayo clínico cuando no es posible hacerlo de forma convencional. Ese enfoque permitió estructurar la comparación con criterios más cercanos a los de un estudio experimental.

El estudio no permite concluir que la vacuna sea la causa directa de la menor incidencia de demencia. Los participantes vacunados eran, en promedio, algo más jóvenes y tenían mejor estado de salud que los no vacunados, dos factores que pueden influir en el riesgo de desarrollar la enfermedad.

“Esto encaja perfectamente en este gran rompecabezas que apenas comienza a completarse: las vacunas son eficaces para prevenir el herpes zóster y, además, parecen tener beneficios neuroprotectores”, dijo Hayes, quien también es director asociado de farmacoepidemiología del Centro de Gerontología e Investigación en Atención Médica de Brown.

Hayes dirigió el estudio junto con investigadores de Brown, la Universidad de Delaware, el Centro Médico de Asuntos de Veteranos de Providence y otras instituciones.

Kaley Hayes afirmó que los resultados coinciden con estudios previos y abren nuevas preguntas sobre posibles efectos de la vacuna en la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestra cognición está estrechamente ligada a nuestra salud general y a lo que nos sucede físicamente”, dijo Hayes. “Es realmente asombroso ver que algo que se supone que previene una dolencia física también puede ayudar a mantener nuestro cerebro sano”.

Los autores informaron haber recibido financiación de GlaxoSmithKline, el fabricante de Shingrix. Señalaron que la empresa no tuvo ningún control sobre el diseño del estudio, el análisis ni la decisión de publicar los resultados.

Los investigadores consideran que harán falta más estudios para determinar si existe un efecto protector directo de la vacunación. La publicación señala que, por ahora, la asociación observada apunta a una línea de investigación prometedora, pero todavía no demuestra causalidad.

Los estudios previos

El estudio sobre herpes zóster y demencia analizó a más de 500.000 personas y halló una menor incidencia entre quienes recibieron la vacuna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones anteriores ya habían vinculado la vacunación contra el herpes zóster con un menor riesgo de demencia en distintos experimentos naturales a escala internacional.

Un estudio de 2025, publicado en Nature Medicine documentó que reducir los brotes del virus mediante vacunas puede traducirse en menos casos de deterioro cognitivo en la vejez, en especial entre mujeres y adultos mayores.

Al analizar a millones de pacientes, el trabajo en Nature Medicine documentó que las personas inmunizadas presentaron entre un 27 % y un 33 % menos riesgo de demencia en los tres años posteriores a la aplicación.