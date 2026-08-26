Un estudio analizó cómo cambia el cerebro entre los 50 y 75 años: el dato que sorprendió a los científicos

Un estudio publicado en Science detectó que el cerebro humano cambia entre los 50 y 75 años en una etapa clave del envejecimiento cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A los 50 años, el cerebro humano podría empezar una transformación silenciosa. Un grupo de investigadores de Estados Unidos detectó que las células inmunitarias del hipocampo cambian de forma marcada entre los 50 y los 75 años, una etapa que podría ayudar a explicar por qué el envejecimiento eleva el riesgo de deterioro cognitivo y de enfermedades neurodegenerativas.

El hallazgo surgió de un estudio publicado en la revista Science, centrado en el hipocampo, una región clave para la memoria y el aprendizaje. Allí, los científicos observaron que las microglías, que funcionan como parte del sistema de defensa y “mantenimiento” del cerebro, disminuyen de manera progresiva en la mediana edad y son reemplazadas por otras células con señales inflamatorias más intensas.

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Qué descubrió el estudio sobre el cerebro entre los 50 y 75 años

La investigación analizó tejido cerebral post mortem de 40 adultos de entre 20 y 95 años que no presentaban enfermedades neurológicas conocidas. El objetivo consistió en reconstruir, con técnicas de análisis celular y genómico, cómo cambia el cerebro humano a medida que envejece.

La investigación halló que las microglías del hipocampo disminuyen entre los 50 y 75 años y son reemplazadas por células con señales inflamatorias más intensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo mostró que “las microglías disminuyen progresivamente entre aproximadamente los 50 y 75 años de edad, siendo reemplazadas por células con firmas inflamatorias elevadas” y con rasgos parecidos a células inmunitarias derivadas de la sangre. Dicho de forma sencilla, el cerebro parece perder parte de sus células de defensa habituales y sumar otras que reaccionan de una manera más inflamatoria.

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Ese reemplazo pone en discusión una idea aceptada durante años en neurociencia. Hasta ahora, muchos especialistas creían que las microglías, originadas durante el desarrollo embrionario, se renovaban y permanecían en el cerebro durante toda la vida. El nuevo estudio indica que esa estabilidad no sería completa en los seres humanos.

Qué son las microglías y por qué este cambio importa

Las microglías cumplen una función parecida a la de un equipo de vigilancia y limpieza. Eliminan restos celulares, responden ante daños y ayudan a mantener en equilibrio el ambiente cerebral. Cuando ese sistema cambia, también puede cambiar la manera en que el cerebro se protege.

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Entre los 50 y los 75 años, las microglías formadas durante el desarrollo embrionario disminuyen drásticamente y aparecen células cuyos perfiles moleculares se asemejan a los de las células de carácter inmunitario que circulan en la sangre. Traducido a un lenguaje menos técnico, eso sugiere un relevo en las defensas del cerebro durante una etapa concreta de la vida adulta.

El hipocampo apareció como una región central del hallazgo porque participa en la memoria y el aprendizaje y mostró cambios celulares con la edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El autor principal del trabajo, Bing Ren, director ejecutivo del New York Genome Center, explicó el valor de esas células. “Las microglías son fundamentales para mantener la homeostasis cerebral”, afirmó. En términos cotidianos, la homeostasis cerebral alude al equilibrio interno que permite que el cerebro funcione de manera estable.

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Ren añadió que “cuando estas células no cumplen con sus funciones de mantenimiento, se acumulan materiales tóxicos que pueden desencadenar procesos inflamatorios” relacionados con enfermedades neurodegenerativas. La observación no prueba una causa directa de demencia o Alzheimer, aunque sí aporta una pista biológica sobre el envejecimiento cerebral.

El hipocampo también mostró cambios en la organización del ADN

El estudio no se limitó a contar tipos de células. Los investigadores también examinaron cómo se organiza el ADN dentro del núcleo de las células cerebrales. Ese punto resulta relevante porque el material genético no permanece como una hebra suelta, sino plegado en una estructura que condiciona qué genes puede usar cada célula.

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El envejecimiento estuvo acompañado por una alteración amplia y coordinada de esa arquitectura tridimensional del genoma. Puesto en palabras simples, no solo cambian algunas células: también cambia la forma en que su información genética se ordena y se activa.

Nathan Zemke, director de Genómica Unicelular de la Universidad de California en San Diego, señaló que “al combinar estos enfoques, descubrimos un cambio importante en la identidad y el linaje de las células inmunitarias en el cerebro humano envejecido”. La noción de linaje celular apunta al origen de las células, o sea, de dónde vienen y cómo se desarrollaron.

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A la vez, el trabajo detectó deterioro en las células que ayudan a mantener la barrera entre la sangre y el cerebro. Esa estructura actúa como un filtro protector. Si pierde eficacia, aumenta la posibilidad de que ingresen señales o sustancias que alteren el funcionamiento cerebral.

El trabajo puso en discusión la idea de que las microglías permanecen estables durante toda la vida en el cerebro humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el hallazgo puede ayudar a entender la demencia

El estudio no sostiene que este proceso cause por sí solo una enfermedad neurodegenerativa. Lo que plantea es que el envejecimiento cerebral no sigue una línea uniforme, sino que incluye fases de reorganización biológica concretas.

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Xiangmin Xu, coautor de la investigación y director del Centro de Mapeo de Circuitos Neuronales de la Universidad de California en Irvine, afirmó que el trabajo “revela que el envejecimiento no es simplemente un declive gradual, sino que implica una remodelación coordinada y dinámica de los sistemas inmunitario, vascular y neuronal”.

La frase ayuda a entender el alcance del hallazgo. La vejez cerebral no aparece como una caída pareja y continua, sino como una serie de modificaciones en varios sistemas al mismo tiempo. Esa mirada puede resultar útil para investigar por qué algunas personas desarrollan demencia y otras no, aun dentro de rangos de edad similares.

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El hallazgo no prueba una causa directa de demencia o Alzheimer, pero abre una línea de estudio sobre cómo el envejecimiento cerebral eleva el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los propios autores remarcan que todavía quedan preguntas abiertas. La muestra incluyó 40 cerebros humanos y el análisis se realizó sobre tejido obtenido después de la muerte, de modo que no fue posible seguir la evolución del mismo cerebro durante décadas.

Ese límite obliga a leer el resultado con cautela. El trabajo identifica una asociación clara entre edad, cambio celular e inflamación, pero no demuestra de forma definitiva cuándo empieza el proceso en cada persona ni qué factores pueden acelerarlo o frenarlo.

Aun así, el hallazgo abre una línea concreta para futuras investigaciones. Los próximos estudios intentarán establecer por qué se pierde la microglía original y si esa transición inmunitaria participa de manera directa en el desarrollo de Alzheimer y otros trastornos neurológicos vinculados con la edad.

La investigación dejó planteada una escena nueva sobre el envejecimiento del cerebro: entre los 50 y 75 años, una parte de sus defensas cambia de identidad, mientras también se altera la organización del genoma en células clave del hipocampo. A partir de ahí, el próximo paso científico buscará determinar si intervenir sobre esa transición puede proteger la memoria antes de que aparezcan los primeros síntomas.