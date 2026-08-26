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Lizy Tagliani se prepara para MasterChef Celebrity y revela cuál es su especialidad en la cocina

Con su estilo irónico y divertido, la conductora habló con Teleshow tras su confirmación para la próxima temporada del reality de Telefe

La humorista y comediante será parte de la próxima temporada del reality de cocina (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)
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El entusiasmo de Lizy Tagliani por integrarse a MasterChef Celebrity quedó en evidencia en su charla con Teleshow: “Estoy muy, pero muy contenta con la participación. No sé cocinar mucho, solo lo básico: hacer guisos, fideos con manteca, salchichas. Pero voy a aprender”, compartió la conductora y humorista, relatando sin rodeos sus sensaciones ante el desafío y los temores que pueden aparecer frente al jurado.

Con la confirmación de su nombre, Telefe suma una figura querida y reconocible a la próxima temporada de su exitoso reality. El anuncio se realizó en el ciclo Cortá por Lozano, donde se oficializó también la incorporación de Josefina “la China” Ansa, otra figura del canal de las pelotas, completando así los primeros cuatro lugares del certamen junto a los cantantes Luck Ra y L-Gante.

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Lizy Tagliani había sido invitada en ediciones anteriores, pero esta será su primera vez como participante oficial de MasterChef Celebrity

La inclusión de Lizy Tagliani no solo responde al deseo personal de la comediante, sino que marca un momento de alta exposición mediática para ella. Actualmente, atraviesa la etapa final de sus funciones en la obra Annie, en el Teatro Broadway, y se encuentra abocada a un nuevo proyecto vinculado al mundo inmobiliario. Su presencia en el programa venía siendo objeto de rumores y especulaciones, hasta que el canal terminó por validar oficialmente su participación.

En charla con este medio, la conductora se expresó con naturalidad ante el desafío de enfrentar a uno de los jurados más exigentes de la televisión: “Miedo no le tengo miedo a nada. O sea, somos grandes para tenerle miedo a otras personas grandes”, razonó desde el sentido común. Cabe mencionar que todavía Telefe no confirmó quién acompañará a Germán Martitegui y Damián Betular tras la salida confirmada de Donato de Santis.

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Lizy Tagliani
La confirmación de los primeros cuatro participantes —Lizy Tagliani, China Ansa, Luck Ra y L-Gante— marca el inicio de una estrategia de casting que prioriza figuras con llegada masiva y trayectorias personales de alto impacto mediático

Durante la presentación, Vero Lozano, conductora de Cortá por Lozano, enfatizó el aporte de Tagliani al formato: “Me encanta Lizy Tagliani. Es fascinante. Le va a poner alegría, diversión, espontaneidad”, sostuvo, destacando el perfil de la humorista para un certamen que combina entretenimiento y competencia.

Durante la transmisión televisiva, otros panelistas y conductores opinaron sobre el armado del elenco y el potencial de las nuevas incorporaciones. Lozano remarcó el espíritu festivo que Lizy puede aportar, mientras Juariu advirtió sobre el perfil competitivo de la China Ansa: “Tengan cuidado con la China porque está practicando”.

El humor y la espontaneidad de Lizy se perfilan como uno de los atractivos de la temporada, en una edición que apunta a la diversidad de perfiles y trayectorias. La expectativa en torno a su participación se explica, en parte, por su historia previa con el ciclo: Lizy había sido invitada en ediciones anteriores, pero esta será la primera vez que compita como participante oficial, enfrentándose al jurado y al público desde un rol completamente distinto.

La confirmación de los primeros cuatro participantes —Lizy Tagliani, China Ansa, Luck Ra y L-Gante— marca el inicio de una estrategia de casting que prioriza figuras con llegada masiva y trayectorias personales de alto impacto mediático. La convivencia entre artistas de la música urbana, periodistas y humoristas promete una temporada dinámica y con múltiples matices.

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Wanda Nara preparada para encender las hornallas más famosas del mundo

En el caso de L-Gante, su vínculo previo con la conductora Wanda Nara despierta expectativas sobre la dinámica interna del programa. La relación sentimental que ambos mantuvieron en el pasado fue ampliamente cubierta por los medios, y su reencuentro televisivo se perfila como uno de los ejes narrativos del nuevo ciclo.

Por el lado de Luck Ra, la reciente separación de La Joaqui —participante de la edición anterior— establece una conexión narrativa entre temporadas. El cuartetero fue parte de la edición previa al haber reemplazado a su exnovia por compromisos laborales de ella, lo que agrega una capa de interés a su regreso.

Mientras la producción ajusta los últimos detalles para el regreso de MasterChef Celebrity al prime time, circulan nombres como Yanina Latorre, Débora Nishimoto y Topa como posibles futuras incorporaciones. También Julieta Poggio reconoció haber sido contactada, aunque aún no fue confirmada oficialmente.

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