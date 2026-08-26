Del ascenso a jugar la Champions League en menos de una década: la historia del Sabah FK

El Sabah FK se clasificó por primera vez a la fase de grupos de la edición 2026/27 de la UEFA Champions League (Instagram/Sabah FK)

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El Sabah FK se clasificó por primera vez a la fase de grupos de la Champions League tras eliminar al Hapoel Be’er Sheva con un global de 6-4, un resultado que lo convirtió en uno de los debutantes de la edición 2026/27.

Fundado en 2017, el club construyó en menos de una década un ascenso poco habitual en el fútbol europeo: pasó de la segunda división de Azerbaiyán a asegurarse un lugar en la principal competencia de clubes del continente.

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La historia del Sabah FK

El Sabah FK fue fundado el 8 de septiembre de 2017. Con base institucional en Bakú y desarrollo deportivo en Masazır, el equipo comenzó su recorrido en la segunda categoría y, en poco tiempo, alcanzó la Premyer Liqası, la máxima división del país.

El crecimiento de la institución respondió a una estructura armada para competir en plazos cortos. Desde Masazır, en las afueras de Bakú, el club estableció como sede habitual el Bank Respublika Arena, según informó Azernews, y empezó a consolidarse dentro del fútbol local.

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El Bank Respublika Arena donde suele hacer de local el Sabah FK (Wikimedia Commons)

Sabah se convirtió en el primer club de Azerbaiyán que superó las cuatro rondas previas de la Champions League hasta entrar en la fase de grupos. En ese trayecto dejó en el camino a The New Saints (Gales), KuPS (Finlandia), Aarhus (Dinamarca) y Hapoel Be’er Sheva (Israel).

La clasificación también reforzó el valor del título local conseguido en la temporada 2025/26, que dejó de ser un hecho aislado para convertirse en el punto de partida de una etapa de crecimiento deportivo.

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Sabah se convirtió en el primer club de Azerbaiyán que superó las cuatro rondas previas de la Champions League hasta entrar en la fase de grupos (Instagram/Sabah FK)

La noche histórica y el pase a la Champions League

La clasificación también reforzó el valor del título local conseguido en la temporada 2025/26, que dejó de ser un hecho aislado para convertirse en el punto de partida de una etapa de crecimiento deportivo. Hapoel Be’er Sheva se puso en ventaja a los 10 minutos con un gol de Zlatanovic, pero Christian Nwachukwu empató antes del descanso.

En la segunda parte, Mizrahi volvió a adelantar al conjunto israelí y Umarali Rakhmonaliyev igualó otra vez a los 74 minutos. Ya en el cierre del tiempo reglamentario, Tellur Mutallimov marcó el tanto que llevó la eliminatoria a la prórroga.

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En ese tramo final, Sabah aprovechó el derrumbe del rival y cerró la remontada con los goles de Orphé Mbina y Joy-Lance Mickels, que establecieron el 5-2 definitivo. Así, el equipo dirigido por Valdas Dambrauskas alcanzó el mayor logro internacional de su historia, apenas nueve años después de su fundación.

El avance continental también se explicó por una plantilla sin figuras de primer orden en el mercado europeo, aunque con nombres que ganaron peso en esta campaña. GOAL destacó entre ellos a Aleksey Isayev, Tymoteusz Puchacz, Ivan Lepinjica, Joy-Lance Mickels y Stas Pokatilov, además de los futbolistas que definieron la serie ante el conjunto israelí.

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La clasificación reunió tres elementos que acompañaron el crecimiento del club: estabilidad institucional, rendimiento local y eficacia en las rondas previas.

Con el pase asegurado, Sabah quedó incorporado al sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2026/27, y en las próximas semanas conocerá a sus rivales.

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Sabah será el tercer representante de Azerbaiyán en la instancia principal de la Champions League y el primero en lograrlo en su temporada debut en el torneo (Instagram/Sabah FK)

La lucha ante la hegemonía del Qarabağ

El título de la temporada 2025/26 cambió la posición del club dentro del fútbol local. Ese campeonato terminó con la hegemonía de Qarabağ en Azerbaiyán y ubicó a Sabah entre los equipos con mayor peso competitivo del país, un lugar que también respaldó con su desempeño en la copa nacional.

Según detalló GOAL, el club ya había sumado experiencia en torneos de la UEFA a través de la Conference League, aunque sin una repercusión comparable a la de esta clasificación. El ingreso a la fase de grupos amplió la escala de esa trayectoria y colocó al equipo en un escenario inédito para su historia reciente.

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Sabah será apenas el tercer representante de Azerbaiyán que alcanza la instancia principal de la Champions y el primero que lo hará en su temporada debut dentro de este torneo.