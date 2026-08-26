La alianza de las dictaduras: Moscú premia con pasaportes a combatientes cubanos para alimentar el frente ucraniano

Ernesto Villarino Trujillo, con uniforme militar ruso, sostiene un pasaporte de Rusia y una bandera cubana arrugada sobre un mapa de Ucrania. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cooperación entre el régimen cubano y la Federación de Rusia ha alcanzado un nuevo nivel de complicidad diplomática y militar tras la invasión de Ucrania.

Lejos de tratarse de incidentes aislados de migración o mercenarismo individual, la integración de ciudadanos de la isla en las filas de las Fuerzas Armadas rusas responde a una estrategia deliberada para reforzar la alianza político-militar entre ambos regímenes autoritarios.

El envío de mano de obra y recursos humanos desde La Habana a cambio del respaldo geopolítico, económico y energético de Moscú encuentra su refrendo formal en actos públicos de naturalización acelerada de combatientes.

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Un ejemplo evidente del funcionamiento de este engranaje geopolítico es la entrega de la ciudadanía rusa al exmilitar cubano Ernesto Villarino Trujillo.

En una ceremonia oficial celebrada en la ciudad de Vyatskie Polyany, en la región de Kírov, Villarino Trujillo recibió formalmente su pasaporte tras haber participado de forma activa en la ocupación de la región ucraniana de Lugansk entre diciembre de 2024 y junio de 2025, integrado en una unidad catalogada como «voluntaria».

Villarino Trujillo estuvo en una formación de “voluntarios” desplegada en la región de Lugansk, territorio ucraniano ocupado por Rusia (Cortesía: Periódico Cubano).

El acto no fue clandestino, sino una escenificación institucional documentada por plataformas como el Periódico Cubano y EcuRed. La entrega del documento estuvo encabezada por el coronel de Policía Serguéi Ulánov, jefe del Ministerio del Interior en Vyatskie Polyany, junto a Svetlana Aleksándrova, jefa del Departamento de Migración, y Salávat Ibragímov, comisario militar regional.

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Durante la ceremonia, Villarino Trujillo juró fidelidad a la legislación rusa y a la defensa del país, consolidando el incentivo con el que el Kremlin premia el apoyo de sus aliados ideológicos en el frente.

El marco legal para premiar la complicidad autoritaria

La concesión del pasaporte a Villarino Trujillo se amparó en el artículo 17 de la Ley Federal de Ciudadanía de Rusia, norma que exime a los extranjeros reconocidos como veteranos de combate de cumplir con los requisitos ordinarios de naturalización, tales como certificar cinco años de residencia continua, demostrar dominio del idioma ruso o aprobar exámenes sobre la legislación e historia locales.

Esta flexibilidad legal se profundizó con el Decreto N.º 10, promulgado por Vladímir Putin el 4 de enero de 2024, el cual institucionalizó la ciudadanía exprés para cualquier extranjero que suscriba contratos militares durante la denominada «operación militar especial».

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Para la alianza estratégica entre La Habana y Moscú, este mecanismo legal representa una vía directa para canalizar a cientos de nacionales cubanos hacia el conflicto, ofreciéndoles residencia y beneficios sociales a cambio de engrosar las filas del ejército ruso en una guerra de agresión.

La escala de esta colaboración militar ha sido documentada por inteligencias internacionales. Según estimaciones de Andriy Chernyak, portavoz de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, se ha confirmado la identidad de más de 1,000 cubanos con contratos militares directos con Rusia, mientras que el flujo total de reclutados desde 2023 se calcula entre 10,000 y 20,000 personas. Muchos de ellos son atraídos mediante falsas ofertas laborales en la construcción o logística, para luego ser presionados a incorporarse al frente de batalla.

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Migrantes cubanos acuden a ofertas de trabajo para incorporarse al ejército ruso, mientras Ernesto Villarino Trujillo sostiene dinero y un pasaporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el rechazo internacional, el régimen cubano ha intentado distanciar su imagen oficial de estas redes. Aunque en septiembre de 2023 la Cancillería en La Habana admitió la existencia de estructuras de reclutamiento operando en su territorio y reiteró no formar parte de la contienda, la pasividad y conveniencia del acuerdo resulta evidente.

Pese a que las autoridades de la isla reportaron el procesamiento judicial de 40 personas por mercenarismo con condenas de entre 5 y 14 años, la continua llegada de cubanos al campo de batalla demuestra la permeabilidad de un sistema que utiliza a sus ciudadanos como pieza de recambio para sostener su alianza geopolítica con el Kremlin.

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