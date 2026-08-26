Un hombre murió arrollado por una formación del subte en la estación Río de Janeiro

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Un operativo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se desplegó en la estación Río de Janeiro de la Línea A del subte porteño, ubicada en la calle Rivadavia 4495, sentido San Pedrito, tras la alerta por una persona que fue embestida por una formación. Al arribar al lugar, el personal médico constató la muerte de un hombre, quien presentaba “lesiones incompatibles con la vida”.

El incidente ocurrió durante esta mañana, cuando una llamada solicitó la presencia de los servicios de emergencia por un accidente en el andén de la estación. Fuentes del SAME confirmaron que, pese a la rápida respuesta, el individuo ya no presentaba signos vitales al momento de la intervención. El caso quedó a disposición de las autoridades para determinar las circunstancias que derivaron en el hecho.

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La estación Río de Janeiro fue evacuada y cerrada, mientras trabajan los equipos de emergencia, lo que provocó demoras en la circulación habitual de la Línea A. El servicio funciona con servicio limitado entre las estaciones Plaza de Mayo y Loria, mientras que ninguna formación se detiene en la estación Congreso por operativo en la vía pública.

La Policía de la Ciudad y personal de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) colaboraron en el operativo, mientras se aguarda la llegada de la fiscalía para avanzar con las pericias correspondientes y recabar testimonios de testigos presentes en el lugar.

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