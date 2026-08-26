Violeta Kreimer presenta el corto con el que ganó un Oscar: una historia entre la violencia y la ternura

De cara a la proyección de su corto en el MALBA, Violeta Kreimer pasó por el estudio y habló sobre cómo se gestó el proyecto (Infobae a las 9 – Infobae en Vivo)

Guardar

Violeta Kreimer hizo historia en marzo de 2026 al alcanzar un logro para el cine argentino: tener un Oscar. Productora y realizadora nacida en Vicente López y radicada en Francia, Kreimer logró que su cortometraje Deux personnes échangeant de la salive (Dos personas intercambiando saliva) fue premiado por la Academia como Mejor Cortometraje de Acción Real. La noticia, celebrada en Francia y replicada en Argentina, la puso en el centro de una escena internacional que hasta entonces le había sido lejana. Ahora, en vísperas de presentar el corto en el MALBA para el festival La Mujer y el Cine, Kreimer pasó por Infobae a las 9 (Infobae en Vivo) para compartir los desafíos, las ideas y las emociones detrás de una película que rompió moldes y fronteras.

“Este proyecto viene también de unas ganas mías de traer gente del mundo de las artes visuales hacia el cine”, explicó Kreimer, dejando en claro que su objetivo inicial fue tender puentes entre disciplinas que suelen estar encasilladas y separadas. “Siempre me gustó mucho el cine, tanto el argentino como el francés, pero no trabajaba directamente en el medio. Hace seis años que empecé a dedicarme a esto y, en el caso de este corto, los directores también vienen del mundo de las artes visuales. Para mí fue una satisfacción personal muy fuerte armar una aventura colectiva así, donde quedó demostrado que tenía sentido abrir el juego”, contó, admitiendo que hasta ese momento debía justificar sus ganas de cruzar mundos.

PUBLICIDAD

El proceso, según Kreimer, fue tan desafiante en lo humano como en lo profesional. “El proyecto tiene mucho mensaje político y fue necesario defender muchas ideas en un momento de mucha absurdidad. La película trata sobre la absurdidad, y eso fue lo que más me atravesó, incluso más allá de lo profesional”, relató. A nivel laboral, el reconocimiento fue doble: “Me identificó dentro del cuadro de producción en Francia y, por primera vez, sentí reconocimiento en Argentina. Trabajo hace 15 años afuera y es difícil mostrar lo que uno hace. Una de las cosas más lindas fue poder venir y mostrar esta película en mi país, algo que probablemente no habría pasado sin el Oscar”.

La realizadora argentina repasa en exclusiva con Infobae la historia de su cortometraje premiado, el cruce entre artes visuales y cine, y su orgullo por compartir la película en el MALBA (Captura de video)

Para Kreimer, la proyección en el festival La Mujer y el Cine tiene un valor especial. “Es un orgullo estar en este festival, con toda su historia, y siento que la película representa perfectamente los valores que el festival defiende desde hace más de 30 años”, dijo. El Oscar, además, abrió puertas para nuevos proyectos: “Me está permitiendo acceder a largos en preproducción o desarrollo. La idea es transformar esta película en un largometraje”.

PUBLICIDAD

El origen de Deux personnes échangeant de la salive está ligado a la pandemia. Junto a su socia Valentina Merli, Kreimer fundó la productora Misia Film apenas unos meses antes del confinamiento global. “Yo venía del mundo de la producción de arte, pero quería producir, estar en acción. Como todo se iba a postergar, aprovechamos los espacios vacíos de las Galerías Lafayette en París, que tienen una fuerte tradición de mecenazgo, y filmamos allí los primeros cortos”, recordó.

Esa serie, nacida en el encierro, fue creciendo e integrando trabajos de otras artistas argentinas como Clara Cuyán y Cecilia Bengolea. “Son 11 películas, pero este cortometraje lo quisimos filmar en el antiguo Virgin Megastore de los Campos Elíseos, un espacio más art decó y rígido. La arquitectura inspiró a los directores, Alexandre y Nathalie, que viven en Estados Unidos. En principio iba a ser un proyecto más breve, pero la idea era tan potente que se transformó en una película mucho más ambiciosa”, explicó Kreimer.

PUBLICIDAD

En su paso por el estudio de Infobae en Vivo, Kreimer adelantó la idea de convertir el proyecto en un largometraje (Captura de video)

El concepto central surgió del cruce entre consumo y violencia. “La propuesta vino de un centro comercial, pero la idea era no hacer un proyecto publicitario. Queríamos aprovechar el lugar como espacio arquitectónico. Los directores propusieron un mundo donde para pagar uno recibe cachetadas. Esa fue la primera idea, y fue una forma de testear si podíamos ir más allá”, detalló. La premisa fue apoyada por las Galerías Lafayette, y de ahí nació el universo distópico del corto.

“Queríamos normalizar la violencia y, en paralelo, prohibir la ternura. Así, los besos estaban prohibidos y los ricos tenían moretones porque consumían más, mientras otros se maquillaban para simular pertenencia a otra clase social”, relató Kreimer, subrayando el trabajo estético y conceptual detrás de cada plano.

PUBLICIDAD

Uno de los aspectos más originales del corto es la imposibilidad de hablar del acto prohibido. “La imposibilidad de decir que dos personas se besaron genera una latencia constante, una tensión tácita. Hay escenas donde nadie quiere decir lo que pasó y todo se vuelve casi innombrable. Incluso el título original casi fue Ça, que significa ‘Eso’ en francés, justamente por lo no dicho”, compartió.

Las productoras Valentina Merli y Violeta Kreimer causaron furor con su proyecto en la única edición de los Óscar (Instagram)

Kreimer reconoció que el proceso fue desafiante en todos los frentes: creativo, logístico y político. “Defender ideas en un momento de tanta absurdidad fue intenso. La película habla de eso, y llevar adelante el proyecto fue una forma de defender nuestra visión del mundo”, aseguró. El trabajo colectivo, la posibilidad de reunir artistas de diferentes disciplinas y filmar en escenarios icónicos de París fueron parte de la aventura.

PUBLICIDAD

De cara a la proyección en el MALBA y emocionada por volver a compartir su trabajo con el público local, Violeta Kreimer insiste en la importancia de cruzar fronteras, de defender ideas y de apostar por el cine como un espacio de experimentación, crítica y ternura.

Entrevista completa a Violeta Kraimer

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

PUBLICIDAD

* De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

* De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

PUBLICIDAD

* De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

* De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

* De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.