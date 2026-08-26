Julieta Puente vuelve a Infobae con su ciclo El Puente: “Ahora en modo full maternidad”

Julieta Puente presenta "El Puente" en su nueva edición relacionada con la maternidad, que es la flamante experiencia que está viviendo la conductora quien fue mamá de Serena hace un mes y medio (Video: Infobae en vivo)

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La mañana de Infobae en vivo se tiñó de novedades y emociones cuando Julieta Puente visitó el estudio para anunciar el regreso de su ciclo El Puente, por Infobae. Comunicadora social, entrenadora, influencer y madre reciente, Juli compartió detalles de su presente y de la nueva etapa que atraviesa su programa. En diálogo con los conductores de Infobae a las 9, la flamante mamá contó en detalle las vivencias de esta nueva etapa de su vida.

El ciclo, que durante 2025 cosechó gran repercusión, retorna con una modalidad renovada y adaptada al momento vital de su conductora. “El año pasado el programa fue un éxito y ahora volvemos con una edición nueva que es full maternidad”, relató Julieta, quien se encuentra transitando las primeras semanas de la maternidad tras el nacimiento de su hija Serena. La llegada de su beba, hace apenas un mes y medio, marcó un antes y un después en su vida, y esa transformación es el motor de la nueva etapa de su proyecto en Infobae.

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Puente, reconocida por su energía y capacidad para motivar a miles desde sus redes, relató cómo su vida dio un giro profundo. Durante una década ejerció el periodismo, pero se animó a dar un paso más y se convirtió en entrenadora y referente de bienestar, reuniendo multitudes en el estadio Luna Park, en el Obras y en numerosas ciudades del interior, además de haber agotado localidades en España, Chile y Uruguay. Ese recorrido la posicionó como una voz que conecta con diferentes públicos, pero la maternidad la llevó a explorar nuevos territorios.

El relato de su experiencia reciente se volvió uno de los pasajes más personales de la charla. “Soy mamá hace un mes y medio”, repitió varias veces, como si aún le costara dimensionar la magnitud del cambio. “La traje, está conmigo, está en el camarín, pero si la quieren traer, no hay problema”, compartió, mostrando la naturalidad con la que incorpora su nueva faceta de madre a la rutina profesional.

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Julieta Puente comenzará su ciclo El Puente por Infobae, enfocado en las vivencias de la maternidad, con profesionales relacionados con la temática (Infobae en Vivo)

La historia del nacimiento de Serena conmovió a todos en el estudio. “Nació de urgencia porque yo tenía la cesárea programada para ocho días después”, narró. La frecuencia cardíaca de la beba descendió de manera preocupante durante el último monitoreo, lo que precipitó la intervención médica. “Había que sacarla en menos de una hora”, explicó. La conductora describió ese episodio como “un milagro”, ya que acudió a la clínica sin sospechar la inmediatez del desenlace. “Salí rápido y dije: ‘En diez minutos vuelvo a casa’, y nunca volví. Volví con ella”, recordó entre risas y cierta incredulidad. Serena pesó dos kilos cuatrocientos al nacer, lo que implicó cuidados especiales, aunque no necesitó pasar por neonatología. “Un trabajo ahí como mamá, para que crezca”, resumió sobre esos primeros días.

La maternidad, relatada desde la voz de Julieta, se presenta como una vivencia transformadora. “Entré siendo una embarazada a la clínica y me fui sintiendo que no soy nunca más la misma”, confesó. Esa percepción de cambio total es uno de los ejes sobre los que se apoya la nueva edición de El Puente. “Como mujer te transforma por completo. Es un antes y un después”, sostuvo, y puso el foco en la necesidad de acompañar e informar a otras mujeres. “Cuando nace un bebé se habla mucho del bebé y no de esa nueva mamá que también nace”, señaló.

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La rutina diaria, atravesada por el desafío de estar sola muchas horas debido al trabajo de su pareja, se volvió un terreno de aprendizaje constante. “Me volví experta en hacer todo con una mano, cocinar con una mano, bañarme como puedo”, describió. Las noches, reconoció, suelen resultar difíciles, y nombró sin rodeos la tristeza que puede aparecer en esa etapa. “He sentido mucha angustia. De las ocho de la noche en adelante, en el día estoy óptima. Salgo a caminar con el coche, sigo trabajando, pero de noche es un bajón”, confesó. Identificó ese estado como “baby blues”, una tristeza pasajera que afecta a muchas mujeres en los primeros días después del parto. “No lo entendés, decís: ¿por qué me pasa esto?”, admitió, validando la experiencia de tantas madres que atraviesan sensaciones similares.

El nacimiento de Serena le cambió la vida a Julieta Puente, quien retoma su rutina profesional con el ciclo El Puente, por Infobae (Instagram)

En ese contexto, el ciclo El Puente se reinventa. El formato mantiene su esencia: “Son entrevistas de diez minutos con cápsulas cortitas para darle la información cortita y al pie que necesitás”. La diferencia este año reside en el enfoque: todos los profesionales invitados estarán relacionados con la maternidad y los cambios que atraviesan las mujeres. “Van a venir neonatólogos, pediatras, psicólogas, muchos psicólogos hay. Tenemos puericultoras, todo lo que acompaña a la mujer”, enumeró. Julieta adelantó la posibilidad de sumar un sexólogo, para abordar temas como el deseo sexual durante la gestación y la recuperación del vínculo de pareja. “Son cosas que mucho no se habla y por ahí cuando lo vas viviendo lo vas charlando con amigas”, agregó.

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La red de apoyo entre madres y la importancia de la conversación nocturna surgieron como una constante. “Me volví experta en tener cuatro o cinco chicas que son mamás. Por ahí no eran tan amigas, pero de repente te hacés amiga porque están en la misma y charlás a las tres de la mañana”, describió. El ciclo buscará reflejar ese espíritu de acompañamiento y complicidad.

El regreso de El Puente será la semana próxima. El primer episodio de la temporada se grabará con Águed Figueroa, conocida como Neo en casa, y también participará Paola Lactancia, experta en temas de crianza. El programa tendrá una frecuencia semanal y conservará la dinámica de entrevistas breves con información precisa.

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“Espero visitarlos pronto”, cerró Julieta, satisfecha por poder compartir este nuevo capítulo en su vida laboral y personal. El Puente promete convertirse en un espacio de consulta, reflexión y contención para mujeres que atraviesan la maternidad, así como para quienes desean informarse sobre el tema desde una mirada cercana y real.

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