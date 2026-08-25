Qué dijo Marcos Galperin sobre la mora en Mercado Pago

Marcos Galperin defendió a Mercado Pago y comparó la mora de su plataforma con la de los bancos públicos (Bloomberg)

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Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, utilizó sus redes sociales para responder a los cuestionamientos públicos sobre la situación de la mora en los créditos otorgados a través de Mercado Pago, la billetera digital más grande de Argentina. En su mensaje, el empresario remarcó: “la mediana de mora de los Bancos Públicos es $1.4 millones mientras que la de Mercado Libre es de $0.1 millón... Del total de la mora del sistema, menos del 3% es de Mercado Libre mientras que Banco Nación y Provincia concentran el 15 por ciento”.

El comentario de Galperin surgió como respuesta a una publicación de Fernando Marull, economista, quien compartió datos acerca del bajo monto individual de mora en la plataforma y citó un informe reciente sobre la problemática. Galperin se refirió a los “Perionistas escandalizados por la mora” y subrayó que “no mencionan nada del aumento en la cantidad y montos de créditos que sí se pagan en tiempo y forma”. El empresario insistió en que “del total de la mora del sistema, menos del 3% es de Mercado Libre mientras que Banco Nación y Provincia concentran el 15%”.

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La discusión pública sobre la morosidad en el sistema financiero argentino se intensificó tras la difusión de un informe elaborado por Matías Fernández, exfuncionario y fundador de la consultora Pública, quien analizó la base completa de deudores del país. Fernández cruzó información oficial de la Central de Deudores del Banco Central con el padrón de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de interpretar el comportamiento del crédito según edad, actividad declarada y domicilio fiscal.

El empresario Marcos Galperin difunde un gráfico comparativo sobre la mediana de la deuda en mora por persona entre entidades financieras públicas y Mercado Libre (X)

El informe de Fernández apunta que la distribución de la mora presenta una fuerte concentración: el 17% de los morosos debe menos de $100.000 y casi el 40% debe menos de un salario mínimo, fijado en $376.600. Por otro lado, el 14,5% de los deudores con mayores compromisos concentra el 73% del volumen total en mora. Estos datos evidencian la desigualdad en la distribución de los montos impagos y el peso de los grandes deudores en el sistema.

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Dentro del análisis del sistema financiero, Fernández detalló que los bancos tradicionales, tanto públicos como privados, concentran cerca del 65% del monto impago. Las entidades privadas agrupan el 45% del dinero adeudado, con 1,59 millones de personas en mora y una mediana de $1,46 millones por persona. En el segmento de los bancos públicos, el Banco Nación y el Banco Provincia representan en conjunto el 15% del total de montos no cobrados.

En el caso de las fintech y billeteras virtuales, Mercado Pago se destaca como la compañía con mayor cantidad de personas con deudas en el sistema financiero, superando los 6,5 millones de usuarios. Sin embargo, la participación en el total de dinero en mora resulta baja. Fernández afirmó: “Mercado Libre concentra el 19,0% de los morosos y sólo el 2,9% del monto en mora del sistema”. Esta característica responde a una estrategia de inclusión financiera basada en créditos de bajo monto y evaluación de riesgo propia.

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El informe sostiene: “Mercado Pago es el mejor alumno, no el peor. Si uno viera muchas de las notas, programas de streaming, radios, editoriales y redes sociales de los últimos días pareciera que el problema de la mora es casi 1 a 1 el problema de Mercado Pago. Muchos a eso le sumaron sus críticas personales a Marcos Galperín. Pero, como muchas veces pasa, si uno mira la información es difícil sostener que Mercado Pago es el problema. De hecho, es bastante fácil mostrar que ha sido un muy buen alumno”.

La mediana de la mora en Mercado Libre, de acuerdo con el relevamiento, se sitúa en $116.000, muy por debajo de los valores registrados en la banca tradicional. Fernández comparó: “En su misma categoría la mediana de Naranja es 260.000 o la de Brubank (que tiene muy pocos deudores) es de más de medio millón de pesos. Si comparamos con otras categorías, la mediana del Banco Provincia es 1.75 millones de pesos, la de Credicuotas es 840.000”.

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Un gráfico sobre la distribución de la mora expone que el pico de deudores se ubica en 513 mil pesos mientras que el volumen de dinero alcanza su máximo en 13,4 millones.

En lo referido a otros sectores fuera del sistema bancario, el informe señala que las tarjetas de crédito no bancarias, comercios de electrodomésticos y supermercados aglutinan al 35% de los deudores e implican el 14% del monto total en mora. Las empresas dedicadas a préstamos rápidos representan el 22% de los morosos y el 7,7% del dinero impago, con una tasa promedio de incumplimiento del 52%.

La discusión sobre la morosidad adquirió mayor visibilidad cuando el presidente Javier Milei replicó los datos del informe de Fernández y criticó a la prensa a través de sus redes sociales. Milei expresó: “El posteo deja en evidencia la opereta. Esto muestra que los periodistas que se han dedicado a agitar el tema son imbéciles con déficit de IQ y/o son unas mierdas humanas mentirosas”. De este modo, el jefe de Estado utilizó los datos para reforzar su posición ante las críticas mediáticas.

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El respaldo de Galperin a la gestión de Milei no se limitó a la discusión sobre la mora. Días antes, el empresario cuestionó un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el cual reportó una caída del consumo en julio del 3,8% interanual y del 2,1% respecto de junio. Galperin sugirió: “Alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME vs el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina que crece 38% en moneda constante el último trimestre”. Milei calificó esa publicación como una “Masterclass”.

Durante el mismo periodo, Mercado Libre difundió su balance trimestral, donde informó ingresos por US$ 10.169 millones, lo que significó un incremento interanual del 50%. La firma reportó un resultado operativo de US$683 millones y una ganancia neta de US$466 millones.

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Según Fernández, la falta de crédito en Argentina constituye una de las causas de la limitada movilidad social ascendente y el bajo crecimiento económico. El especialista explicó que “en Argentina hay poquísimo crédito. La mayoría de la gente en Argentina no accede al crédito. Ni para consumo masivo, ni para comprarse una casa o un auto”. El crédito hipotecario representa menos del 1% del PBI, en contraste con el 45% en Estados Unidos, el 28% en Chile y el 10% en Brasil.

La tasa de mora sobre el total de deudores, según el informe, se mantuvo estable en 13,6% hasta octubre de 2024 y aumentó hasta alcanzar el 27,8% en junio de 2026. El 93,1% de los morosos registra deudas dentro de un rango de hasta $10 millones. El informe destaca que “el 17% de los morosos debe menos de $100.000. Si subís a $150.000 ya llegás a casi el 25% de la base entera. Y casi el 40% debe menos de un salario mínimo vital y móvil, que hoy es de $376.600”.

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Un gráfico compara la proporción de personas deudoras y el dinero en mora según el sector financiero, en el cual los bancos privados concentran el 45,1 % del monto.

El análisis también examina el impacto de la morosidad en los jóvenes y en diferentes regiones del país. Fernández observó que la franja de 18 a 25 años incrementó su participación en el sistema financiero, pero también exhibe la tasa de mora más alta. El documento indica que la morosidad en jóvenes alcanza al 40,8% de los deudores de ese rango etario, con variaciones marcadas según la provincia.

La carga impositiva sobre los préstamos es otro punto abordado en el informe. Fernández sostuvo que “Argentina grava el crédito con una intensidad insólita: superpone IVA, impuesto al cheque, Ingresos Brutos provincial, Sellos y tasas municipales de Seguridad e Higiene”. El especialista calculó que los impuestos representan entre una cuarta parte y un tercio del costo del financiamiento.

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El documento de Fernández relevó que los bancos, tanto públicos como privados, comenzaron a implementar programas de regularización y refinanciación de deudas. El Banco Nación lanzó el Programa de Regularización para situaciones avanzadas de mora, mientras que el Banco Provincia activó la iniciativa “Ponete al Día”. Estas acciones buscan ofrecer condiciones de pago extendidas y tasas de interés diferenciadas para morosos.

Fernández argumentó que la mayor parte de la mora en volumen de dinero se encuentra en bancos y no en fintechs. “Los cuatro rubros de crédito chico —fintech, crédito rápido, tarjeta no bancaria y cartera en recupero— dan el 90,6% de los morosos contra el 26,2% del dinero. Los dos bloques bancarios grandes son el espejo exacto: 40,9% de las personas y 64,5% de la plata”, detalló.

El reporte también destacó la existencia de un 17% de morosos cuya deuda ya fue considerada perdida y transferida a carteras de recupero. Además, un 3,22% de los morosos corresponde a personas fallecidas, cuyas deudas permanecen en el sistema financiero.

El informe concluyó que el sistema financiero local enfrenta desafíos asociados a la expansión del crédito, la gestión del riesgo crediticio y la presión tributaria. Los datos muestran un crecimiento en la cantidad de personas con acceso a préstamos, aunque persisten problemas estructurales en la administración del riesgo y en la equidad de la distribución de la mora.