A días del inicio del Mundial Sub 20, la UEFA dará marcha atrás al boicot a torneos FIFA

UEFA sigue en contra de la gestión de Infantino, pero levantará el boicot (Foto: Reuters/Benoit Tessier)

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La UEFA dará marcha atrás en su boicot a las competiciones organizadas por la FIFA a días del inicio del Mundial Sub 20 Femenino, alegando que se cumplieron las dos condiciones que sus 55 asociaciones miembro habían fijado para levantar la medida. Según reveló el diario británico The Times, a través del periodista Henry Winter, la confederación europea informará la decisión este jueves en una reunión de su comité ejecutivo y de los presidentes de sus federaciones convocada en Mónaco.

De acuerdo con el reporte de The Times, la UEFA estableció dos exigencias para abandonar el boicot: que la FIFA retirara su propuesta de vender participaciones comerciales en los Mundiales a inversores privados —lo que ocurrió a fines de julio— y que se ofrecieran “garantías de que nunca más se realizarán intentos de este tipo para desfigurar el fútbol”. Ambas condiciones, según argumentaría la confederación, quedaron satisfechas.

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La cadena francesa RMC Sport confirmó de forma independiente la información, también este miércoles, a través de varias fuentes. Según el medio galo, el factor determinante para que la UEFA diera marcha atrás fue la proximidad del torneo de Polonia: el objetivo fue no perjudicar a las jóvenes futbolistas, muchas de las cuales participarían en un Mundial por primera vez en su carrera. “El conflicto sigue abierto, pero el boicot ya no se sostiene realmente”, precisó RMC Sport.

La decisión llega en el momento más sensible del calendario. Varias selecciones europeas, entre ellas Inglaterra, tenían previsto viajar a Polonia el próximo lunes para disputar la Copa Mundial Femenina Sub 20, que arranca el 5 de septiembre y se extiende hasta el 27 de ese mes. El torneo cuenta con seis representantes del continente: España, Francia, Italia, Portugal, el propio país anfitrión y la selección inglesa, que programó un amistoso previo contra Nueva Caledonia en St Georges’ Park.

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Sobre el fondo del conflicto, RMC Sport subrayó que la UEFA no modificó su postura política: las negociaciones continuarán en Mónaco, al margen del sorteo de la Liga de Campeones, para determinar los próximos pasos en la presión destinada a forzar la salida de Gianni Infantino de la conducción de la FIFA. Además, la cadena francesa reportó que no todas las naciones europeas estaban alineadas ante el boicot: Francia, por caso, ya tenía previsto enviar su delegación al torneo independientemente de la decisión final del organismo continental.

El desenlace contrasta con la postura que la UEFA había sostenido apenas tres semanas atrás. El 6 de agosto, la confederación que preside el esloveno Aleksander Ceferin afirmó que el boicot seguía en pie y que sus condiciones no habían sido satisfechas. “Las federaciones afiliadas a la UEFA fueron muy claras en cuanto a las condiciones vinculadas a la no participación en las competiciones de la FIFA. Estas condiciones no se han cumplido”, señaló la UEFA en un comunicado.

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Esa escalada se había iniciado el 30 de julio, cuando The Times expuso el plan denominado FIFA Forward Enterprises (FFE), que contemplaba la venta de un 20% de los derechos comerciales de los Mundiales a inversores privados por aproximadamente 4.200 millones de dólares. La revelación desató una respuesta inmediata de las 55 asociaciones europeas, que votaron de manera unánime suspender su participación en toda competición organizada por la FIFA mientras esas propuestas estuvieran vigentes. El presidente del organismo, Gianni Infantino, retiró el proyecto días después y ofreció disculpas por sus “errores”, aunque la confederación europea sostuvo que eso no era suficiente.

Además de levantar el boicot, la reunión en Mónaco también recibirá una actualización sobre la campaña de la UEFA para que Infantino renuncie a la presidencia de la FIFA. A principios de mes, la confederación envió al mandatario una carta de sus abogados con sede en Estados Unidos en la que advertía que evalúa “acciones legales, arbitraje y/o denuncias regulatorias” vinculadas al plan FFE. El documento, al que The Times tuvo acceso, exigió la preservación de todos los archivos y la información electrónica relacionada con el proyecto, e identificó a 14 ejecutivos de la FIFA —entre ellos Infantino y el director de desarrollo global del fútbol, Arsène Wenger— obligados a resguardar esos materiales.

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Como contracara, RMC reveló que en medio de las presiones sobre su continuidad, Infantino anunció su intención de invitar a las 211 federaciones afiliadas a la FIFA al Mundial Sub 15, previsto para fines de octubre en Azerbaiyán.

La crisis se desarrolló en el marco de un año clave para la gobernanza del fútbol mundial: el 18 de noviembre cierra el plazo para presentar candidaturas a la presidencia de la FIFA, cargo que se disputará en el Congreso del organismo el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

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The Times precisó que las selecciones europeas podrán retomar su participación en los torneos de la FIFA una vez que la UEFA formalice el levantamiento del boicot ante su comité ejecutivo este jueves en Mónaco.