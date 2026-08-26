Crimen y Justicia

Asesinaron a un joven de 19 años en La Matanza e investigan si se trató de un intento de robo o una venganza

Ocurrió este domingo en Virrey del Pino, durante un evento de motos del que la víctima participaba con la moto de un amigo. La familia asegura que le quisieron robar el rodado, pero otra versión apunta a una interna

Asesinaron de un balazo a un joven de 19 años en un evento de motos en La Matanza: investigan si se trató de un intento de robo o de una interna
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Mauro Agustín Cubillas, de 19 años, salió este domingo de su casa en San Francisco Solano a bordo de la moto de un amigo para participar de un evento de ese tipo de rodados en Virrey del Pino, partido bonaerense de La Matanza. En ese contexto, el joven protagonizó un choque con otro de los participantes, quien, producto del impacto, sufrió una fractura de pierna.

Instantes después, y por causas que aún se encuentran bajo investigación, Mauro fue hallado sin vida sobre la vía pública, a la altura del Parque Industrial matancero. Ahora, el fiscal Claudio Fornaro, titular de la UFI de Homicidios departamental, trabaja para esclarecer el caso e investiga si el joven fue asesinado por el mismo hombre que resultó herido en el siniestro vial.

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Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que el hecho que habría desencadenado el crimen de Mauro ocurrió en horas de la tarde, a la altura del kilómetro 41 de la Ruta Nacional 3 y Zepita, donde se desarrollaba una concentración de motociclistas.

El video que encabeza esta nota, filmado por un testigo que pasaba por el lugar, muestra el momento exacto en el que Mauro parece forcejear con otro hombre sobre un camino paralelo a la RN 3.

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Personas a bordo de motocicletas transitan por una calle asfaltada junto a postes de luz, árboles y un cartel publicitario
El video que muestra el aparente forcejeo entre Mauro Cubillas, la víctima, y los presuntos atacantes.

Al recibir un llamado al 911 que alertaba sobre lo ocurrido, personal de la subcomisaría Lavorato de la Policía Bonaerense se apersonó en el lugar y constató que Cubillas yacía sobre el asfalto con una herida de arma de fuego en el costado derecho del abdomen y sin signos vitales.

Luego, una ambulancia arribó a la escena y el médico de turno constató la muerte de la víctima.

Mientras los investigadores trabajaban en el lugar, Valentín, de 18 años y amigo de Mauro, se presentó ante los efectivos policiales y manifestó que, momentos antes, Cubillas estaba dando vueltas por el lugar con su moto, una Honda Wave, cuando de repente perdió el control del rodado, cayó al suelo y sufrió una lesión.

Ante este escenario, miembros del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la seccional policial interviniente lograron establecer durante las tareas investigativas que Cubillas, quien circulaba a bordo de su moto y a alta velocidad, embistió a un hombre de 32 años. La víctima del siniestro sufrió una fractura en una de sus piernas y debió ser trasladada al hospital Paroissien, donde fue asistida y quedó internada fuera de peligro.

Según pudieron concluir el fiscal Fornaro y su equipo de trabajo, este accidente vial habría desencadenado una violenta reacción de la víctima del choque, lo cual derivó en la muerte de Cubillas.

Por el momento, el fiscal Fornaro descartó la hipótesis de tentativa de robo, aunque la familia de la víctima asegura que el joven fue abordado por delincuentes que le querían sustraer su moto.

“Estamos en búsqueda de testigos y esperando que aparezcan las cámaras. (Los presuntos atacantes) Estaban encapuchados y por el momento no se sabe quiénes son”, contó este miércoles Mirna, la madre de Mauro, en diálogo con el noticiero “Arriba Argentinos” (El Trece).

La hipótesis que sostiene la familia de Mauro surge del testimonio del primo de la víctima, quien estaba cerca de él al momento del supuesto ataque y le aseguró a su círculo íntimo que el joven fue víctima de un intento de robo. “Le quisieron robar la moto y, como no pudieron, le pegaron un tiro”, explicó la madre del joven fallecido.

Carretera con varias motocicletas y personas a un costado de la vía, junto a carteles publicitarios y árboles
Mauro fue hallado por su amigo tirado sobre el asfalto y sin signos vitales.

Consultada por las imágenes que se viralizaron en redes sociales, la mujer explicó que corresponden al momento en que Mauro ya había sido baleado. “En un momento él se pierde porque se asustó, aceleró, hizo unos metros más y se cayó. Muchos dicen que chocó con un auto, con otra moto, pero no se sabe más nada”, señaló.

De acuerdo al relato de Mirna, su hijo salió de su casa aproximadamente a las 15:30. Le dijo que salía con un amigo, pero nunca le informó que iba a participar de un evento de motos, al cual asistió por primera vez.

Lo que nos dice el amigo de Mauro es que le dijo: ‘Me voy a dar unas vueltas en la moto y vuelvo’. Se fue, pero no volvía y cuando lo fueron a buscar lo encontraron tirado. El amigo llamó al papá y me vino a buscar a las 7 de la tarde. Me dijo que Mauro había tenido un accidente; pensé que estaba en el hospital de Solano, pero el padre del amigo me dijo que estábamos yendo a Virrey del Pino”, detalló.

Y entre lágrimas, concluyó: “Cuando llegué al hospital, mi hijo ya estaba muerto”.

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