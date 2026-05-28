Ciencia

Las 10 frutas que aportan más proteínas

Un recorrido por las frutas que encabezan el ranking en contenido proteico, con información sobre su aporte nutricional y las razones por las que sobresalen en esta categoría

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Hombre sonriente con camiseta azul sostiene una caja de madera con piña, plátanos, manzanas, uvas y fresas, frente a estantes de frutas coloridas
El ranking de frutas con mayor proteína destaca la diversidad nutricional y el rol complementario de estos alimentos en la dieta cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frutas suelen asociarse con su aporte de vitaminas, fibra y antioxidantes, pero existe un aspecto menos conocido: su contenido en proteínas. Aunque las frutas no destacan como fuente principal de este nutriente, algunas variedades pueden contribuir en la suma total del día, especialmente dentro de patrones alimenticios variados.

Según una publicación de Sport Life, incluir frutas con mayor proporción de proteínas puede ser una estrategia útil para quienes desean diversificar la procedencia de este macronutriente en la dieta cotidiana. Estos alimentos, además de su valor proteico, ofrecen una combinación de micronutrientes, bajo aporte calórico y beneficios para la salud general.

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Aunque ninguna fruta iguala a las fuentes animales o a las legumbres en aporte proteico, existen diferencias notables entre unas y otras. El siguiente ranking, ordenado de menor a mayor cantidad de proteínas por cada 100 gramos, muestra cuáles son las opciones más destacadas dentro del mundo frutal. De acuerdo con la base de datos FoodData Central, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), estos son los valores de referencia por 100 gramos.

Vista superior de una mesa de madera con una gran variedad de frutas y verduras frescas. Una mano con jersey morado toma una manzana verde.
Frutas ricas en proteína aportan, además de este macronutriente, combinaciones de antioxidantes, fibra y micronutrientes clave para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Naranja

La naranja contiene 0,8 gramos de proteína por cada 100 gramos. Su consumo es habitual gracias a su aporte de vitamina C. Aunque su presencia de proteínas sea modesta, es una opción accesible y versátil para sumar este nutriente.

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El consumo de naranja permite incorporar proteínas vegetales y mejorar la dieta diaria gracias a su accesibilidad y versatilidad (Foto: iStock)
El consumo de naranja permite incorporar proteínas vegetales y mejorar la dieta diaria gracias a su accesibilidad y versatilidad (Foto: iStock)

9. Frutillas

Las frutillas también aportan 0,8 gramos de proteína por cada 100 gramos. Además de su bajo contenido calórico, destacan por su riqueza en antioxidantes y fibra, lo que las convierte en una fruta muy popular para postres y meriendas saludables.

Frutillas
Los beneficios de las frutillas incluyen un bajo contenido calórico y un elevado aporte de fibra para una alimentación saludable (Freepik)

8. Melón cantalupo

El melón cantalupo ofrece 0,8 gramos de proteína por cada 100 gramos. Su alto contenido de agua lo hace especialmente apreciado en los meses cálidos, siendo una fruta hidratante y de sabor dulce, con un modesto aporte proteico.

melón cantalupo
El melón cantalupo destaca como opción hidratante y dulce, sumando 0,8 gramos de proteína y alto contenido de agua por cada 100 gramos

7. Kiwi

El kiwi proporciona 1,1 gramos de proteína por cada 100 gramos. Además de su contenido en proteínas, es conocido por su alta concentración de vitamina C y fibra, lo que favorece la digestión y fortalece el sistema inmunológico.

Kiwi
El kiwi contiene 1,1 gramos de proteína por cada 100 gramos y se valora por su alta cantidad de vitamina C y fibra, ideales para fortalecer el sistema inmune (Crédito: Freepik)

6. Banana

La banana aporta 1,2 gramos de proteína por cada 100 gramos. Es una de las frutas favoritas entre deportistas por su valor energético y su aporte de potasio, sumando también una pequeña cantidad de proteínas a la dieta.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La banana es una fruta preferida por los deportistas gracias a sus 1,2 gramos de proteína y su significativo aporte de potasio en cada porción de 100 gramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Frambuesas

Las frambuesas tienen 1,2 gramos de proteína por cada 100 gramos. Esta fruta, de sabor ácido, es valorada por su alta proporción de fibra y antioxidantes, siendo una opción interesante para quienes buscan variedad nutricional.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las frambuesas, con 1,2 gramos de proteína por cada 100 gramos, contribuyen a una dieta rica en fibra y antioxidantes para mejorar la nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Moras

Las moras alcanzan 1,4 gramos de proteína por cada 100 gramos. Su presencia en mezclas de frutos rojos y su aporte de antioxidantes las hacen una alternativa atractiva, con un contenido proteico superior al de muchas frutas.

Un bowl negro lleno de moras negras y rojas sobre una mesada de madera. Algunas hojas verdes y gotas de agua son visibles. Una mora está fuera del bowl.
Las moras aportan 1,4 gramos de proteína por cada 100 gramos y sobresalen dentro de las mezclas de frutos rojos por su contenido antioxidante (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Grosellas

Las grosellas ofrecen 1,4 gramos de proteína por cada 100 gramos. Aunque menos habituales en la dieta diaria, su aporte proteico destaca dentro del grupo de frutas, además de sus beneficios en vitamina C y antioxidantes.

Qué beneficios nutricionales y saludables tienen las grosellas negras (Pixabay)
Las grosellas aparecen como una alternativa con alto valor proteico dentro del grupo de frutas, junto a moras y frambuesas (Pixabay)

2. Palta

La palta aporta 2 gramos de proteína por cada 100 gramos. Conocido por su contenido de grasas saludables, el aguacate es también una de las frutas que más proteínas suministra, lo que lo vuelve especialmente interesante en dietas equilibradas.

Primer plano de varias paltas, incluyendo una cortada por la mitad con su hueso y otra en rodajas, sobre una superficie de madera oscura.
La palta destaca no solo por sus grasas saludables, sino también por aportar 2 gramos de proteínas por cada 100 gramos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Guayaba

La guayaba se sitúa en la cima de este ranking con 2,6 gramos de proteína por cada 100 gramos. Además de su notable contenido proteico, es rica en vitamina C y fibra, lo que la convierte en una opción tropical completa y nutritiva.

La guayaba lidera el listado de frutas con mayor contenido en proteínas al aportar 2,6 gramos por cada 100 gramos consumidos (crédito Dream Foods Caribe)
La guayaba lidera el listado de frutas con mayor contenido en proteínas al aportar 2,6 gramos por cada 100 gramos consumidos (crédito Dream Foods Caribe)

Además de su aporte en proteínas, cada fruta del ranking presenta perfiles nutricionales variados que las vuelven valiosas dentro de una alimentación equilibrada. Algunas destacan por su contenido de vitamina C, otras por su fibra o capacidad antioxidante, y varias se integran con facilidad en preparaciones dulces y saladas.

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