Las 10 frutas que aportan más proteínas

Las frutas suelen asociarse con su aporte de vitaminas, fibra y antioxidantes, pero existe un aspecto menos conocido: su contenido en proteínas. Aunque las frutas no destacan como fuente principal de este nutriente, algunas variedades pueden contribuir en la suma total del día, especialmente dentro de patrones alimenticios variados.
Según una publicación de Sport Life, incluir frutas con mayor proporción de proteínas puede ser una estrategia útil para quienes desean diversificar la procedencia de este macronutriente en la dieta cotidiana. Estos alimentos, además de su valor proteico, ofrecen una combinación de micronutrientes, bajo aporte calórico y beneficios para la salud general.
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Aunque ninguna fruta iguala a las fuentes animales o a las legumbres en aporte proteico, existen diferencias notables entre unas y otras. El siguiente ranking, ordenado de menor a mayor cantidad de proteínas por cada 100 gramos, muestra cuáles son las opciones más destacadas dentro del mundo frutal. De acuerdo con la base de datos FoodData Central, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), estos son los valores de referencia por 100 gramos.
10. Naranja
La naranja contiene 0,8 gramos de proteína por cada 100 gramos. Su consumo es habitual gracias a su aporte de vitamina C. Aunque su presencia de proteínas sea modesta, es una opción accesible y versátil para sumar este nutriente.
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9. Frutillas
Las frutillas también aportan 0,8 gramos de proteína por cada 100 gramos. Además de su bajo contenido calórico, destacan por su riqueza en antioxidantes y fibra, lo que las convierte en una fruta muy popular para postres y meriendas saludables.
8. Melón cantalupo
El melón cantalupo ofrece 0,8 gramos de proteína por cada 100 gramos. Su alto contenido de agua lo hace especialmente apreciado en los meses cálidos, siendo una fruta hidratante y de sabor dulce, con un modesto aporte proteico.
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7. Kiwi
El kiwi proporciona 1,1 gramos de proteína por cada 100 gramos. Además de su contenido en proteínas, es conocido por su alta concentración de vitamina C y fibra, lo que favorece la digestión y fortalece el sistema inmunológico.
6. Banana
La banana aporta 1,2 gramos de proteína por cada 100 gramos. Es una de las frutas favoritas entre deportistas por su valor energético y su aporte de potasio, sumando también una pequeña cantidad de proteínas a la dieta.
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5. Frambuesas
Las frambuesas tienen 1,2 gramos de proteína por cada 100 gramos. Esta fruta, de sabor ácido, es valorada por su alta proporción de fibra y antioxidantes, siendo una opción interesante para quienes buscan variedad nutricional.
4. Moras
Las moras alcanzan 1,4 gramos de proteína por cada 100 gramos. Su presencia en mezclas de frutos rojos y su aporte de antioxidantes las hacen una alternativa atractiva, con un contenido proteico superior al de muchas frutas.
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3. Grosellas
Las grosellas ofrecen 1,4 gramos de proteína por cada 100 gramos. Aunque menos habituales en la dieta diaria, su aporte proteico destaca dentro del grupo de frutas, además de sus beneficios en vitamina C y antioxidantes.
2. Palta
La palta aporta 2 gramos de proteína por cada 100 gramos. Conocido por su contenido de grasas saludables, el aguacate es también una de las frutas que más proteínas suministra, lo que lo vuelve especialmente interesante en dietas equilibradas.
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1. Guayaba
La guayaba se sitúa en la cima de este ranking con 2,6 gramos de proteína por cada 100 gramos. Además de su notable contenido proteico, es rica en vitamina C y fibra, lo que la convierte en una opción tropical completa y nutritiva.
Además de su aporte en proteínas, cada fruta del ranking presenta perfiles nutricionales variados que las vuelven valiosas dentro de una alimentación equilibrada. Algunas destacan por su contenido de vitamina C, otras por su fibra o capacidad antioxidante, y varias se integran con facilidad en preparaciones dulces y saladas.
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