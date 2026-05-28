Generación Silver

Una técnica experimental con luz infrarroja podría proteger la visión en adultos mayores

Un innovador método desarrollado en la Universidad de Aalto, Finlandia, busca activar los sistemas de reparación del ojo y evitar daños irreversibles causados por la degeneración macular seca, principal causa de ceguera en la vejez

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Primer plano lateral de un ojo adulto con iris gris verdoso, arrugas alrededor, siendo iluminado por una luz infrarroja roja de un dispositivo con logo Aalto University.
Investigadores finlandeses demostraron en estudios con animales que el uso controlado de luz infrarroja activa procesos de autorreparación ocular (Imagen ilustrativa Infobae)

La degeneración macular seca asociada a la edad figura entre las principales causas de ceguera irreversible en adultos mayores, afectando a millones de personas en Europa, Asia, América Latina y Norteamérica. La Universidad de Aalto, prestigiosa institución de Espoo, Finlandia, comunicó el desarrollo de un tratamiento experimental con láser infrarrojo que podría impedir la ceguera antes de que se produzca la pérdida de visión.

El procedimiento, publicado en la revista científica Nature, consiste en aplicar calor suave al tejido ocular para activar los mecanismos naturales de reparación y limpieza en la retina, lo que representa una alternativa para quienes hoy carecen de opciones terapéuticas eficaces.

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Un enfoque para una afección global

Infografía que muestra el ojo humano con un haz de luz infrarroja, diagramas de células, y secciones de texto explicando el tratamiento experimental.
Infografía sobre el nuevo procedimiento se basa en calentar suavemente la retina para estimular las defensas celulares, interviniendo en etapas iniciales de la enfermedad que afecta a millones de adultos mayores (Imagen ilustrativa Infobae)

En diversos países, la degeneración macular seca avanza de manera gradual hasta afectar la visión central, lo que dificulta tareas cotidianas como leer, conducir o reconocer rostros. De acuerdo con la Universidad de Aalto, la prevalencia de esta afección aumenta con la edad y puede presentarse en hasta un tercio de quienes superan los 80 años. La carencia de tratamientos preventivos en fases tempranas genera preocupación en sistemas sanitarios tanto de naciones desarrolladas como emergentes.

El nuevo abordaje usa luz infrarroja para elevar la temperatura de la parte posterior del ojo solo unos grados, sin causar daños. Según la institución finlandesa, la meta es activar respuestas celulares antes de que la afección provoque daños irreparables, reforzando la capacidad de las células para protegerse y repararse. El método fue pensado para emplearse en etapas iniciales, cuando aún se puede frenar el avance de la enfermedad.

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El destacado profesor e investigador finlandés Ari Koskelainen, responsable del proyecto, explicó que el envejecimiento debilita los mecanismos de protección y expone la retina a estrés oxidativo, lo que favorece la acumulación de depósitos de grasas y proteínas llamados drusas. Estos depósitos constituyen el principal marcador diagnóstico. El tratamiento apunta a estimular la producción de proteínas de choque térmico y autofagia, mecanismos que ayudan a reparar daños y eliminar residuos celulares.

Resultados en animales y próximos pasos

Primer plano extremo de un ojo humano con iris azul-verde, pupila oscura, esclerótica enrojecida con vasos sanguíneos y pestañas negras.
El enfoque desarrollado activa proteínas de choque térmico y la autofagia en la retina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los experimentos en ratones y cerdos demostraron que el calor controlado activa las defensas del tejido retiniano. La técnica emplea sensores que monitorean la temperatura en tiempo real, para evitar superar los 45 °C (113 °F) y así prevenir daños.

El equipo de la Universidad de Aalto informó que los ensayos clínicos en humanos arrancarán en Finlandia durante 2026. La primera etapa se centrará en la seguridad del procedimiento. “El tratamiento debe ser repetitivo, ya que la respuesta puede empezar a disminuir algunos días después”, señaló Koskelainen.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ceguera por degeneración macular seca afecta poblaciones en todos los continentes. El posible impacto del avance resulta relevante para sistemas sanitarios de diversos países.

Otros avances y panorama internacional

La intervención, anunciada para 2026, busca prolongar la función visual mediante sesiones periódicas de láser infrarrojo (APEC Hospital de la Ceguera)
La intervención, anunciada para 2026, busca prolongar la función visual mediante sesiones periódicas de láser infrarrojo (APEC Hospital de la Ceguera)

A nivel global, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó recientemente el uso del sistema Valeda, que utiliza fotobiomodulación con luz, para ciertos pacientes con degeneración macular seca. No obstante, la técnica desarrollada por la el centro educativo de Espoo, se basa en el calentamiento controlado de la retina y la activación de procesos de reparación celular, un mecanismo diferente.

El equipo trabaja en la transferencia tecnológica del método a través de la empresa emergente Maculaser. Proyecciones del grupo investigador señalan que el tratamiento podría llegar a clínicas oftalmológicas de varios países en un plazo de tres años, si los ensayos resultan favorables.

La Universidad de Aalto remarcó que el objetivo es facilitar el acceso al método en hospitales y consultorios oftalmológicos de todo el mundo. Por el momento, la técnica permanece en fase experimental, aunque los resultados en modelos animales son alentadores frente a una de las principales causas de ceguera en personas mayores.

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