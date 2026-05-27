Cómo una molécula puede convertir células cerebrales normales en tumorales

Un estudio del Peter MacCallum Cancer Centre identificó a la molécula Chinmo como el interruptor que vuelve a ciertas células cerebrales vulnerables al cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las células con mutaciones asociadas al cáncer terminan formando tumores. Esa diferencia, que durante años desconcertó a los investigadores, podría depender no solo del ADN, sino también del estado biológico de cada célula.

Un estudio del Peter MacCallum Cancer Centre identificó una molécula capaz de volver más vulnerables ciertas regiones del encéfalo —la estructura que incluye el cerebro y otras partes centrales del sistema nervioso— al desarrollo canceroso.

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El hallazgo, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ayuda a explicar por qué algunas células alteradas se transforman en tumorales mientras otras, pese a portar mutaciones similares, nunca llegan a convertirse en una amenaza.

Los científicos descubrieron que un factor llamado Chinmo funciona como un interruptor molecular que facilita la aparición de tumores en áreas específicas del cerebro. Los investigadores comparan el fenómeno con una semilla: aunque exista, solo crecerá si cae en el terreno adecuado y en el momento correcto.

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La investigación publicada en PNAS revela que la presencia de Chinmo define qué áreas del cerebro pueden desarrollar tumores, incluso con mutaciones genéticas similares (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel global, los cánceres del cerebro y del sistema nervioso central generan más de 300.000 nuevos casos al año, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Entre ellos, el glioblastoma es el tumor cerebral maligno más frecuente y agresivo en adultos, con una supervivencia todavía muy limitada pese a los avances terapéuticos.

Una molécula decide qué células se vuelven cancerosas

El trabajo fue liderado por el Dr. Khanh Nguyen y la profesora Louise Cheng con moscas de la fruta (Drosophila melanogaster), uno de los modelos más empleados para estudiar desarrollo cerebral y cáncer. Aunque se trate de insectos, comparten numerosos mecanismos genéticos y celulares fundamentales con los seres humanos, por lo que son ampliamente utilizados en investigación biomédica.

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El equipo observó que Chinmo define si células con mutaciones pueden transformarse en cancerosas. En terminos simples, funciona como el interruptor de luz de una habitación: la corriente eléctrica —la mutación— ya está en las paredes, pero la lámpara solo enciende si alguien acciona el interruptor. Chinmo es ese interruptor.

La investigación publicada en PNAS revela que la presencia de Chinmo define qué áreas del cerebro pueden desarrollar tumores, incluso con mutaciones genéticas similares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando esta molécula aparecía en determinadas áreas cerebrales, las células alteradas tenían muchas más probabilidades de originar tumores. Cuando era bloqueada o desaparecía, ese proceso se detenía incluso si las mutaciones seguían presentes.

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“Pudimos cambiar completamente el destino de células con la misma mutación simplemente activando o desactivando este factor”, explicó Cheng. La alteración genética por sí sola no determina el resultado final: también importa el contexto biológico en el que surge.

Por qué algunas regiones son más vulnerables

Chinmo no actúa igual en todo el cerebro ni durante todas las etapas del desarrollo. Su presencia depende del lugar exacto y del momento biológico que atraviesan las células, lo que podría explicar por qué ciertos cánceres aparecen solo en regiones específicas, incluso cuando las alteraciones genéticas son similares.

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Se pueder imaginar el cerebro como un edificio con distintos pisos. Una gotera —la mutación— puede aparecer en cualquier planta, pero solo provoca daño estructural en los pisos donde ya existe una vulnerabilidad previa.

El contexto biológico y el momento específico en que surge Chinmo determinan la vulnerabilidad de las diferentes regiones del sistema nervioso central al cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores describen a Chinmo como un “factor de competencia tumoral”: una molécula capaz de volver a ciertas células más susceptibles a iniciar un proceso canceroso. En las 93 muestras analizadas por el equipo, su presencia resultó decisiva para definir qué áreas eran vulnerables y cuáles permanecían protegidas.

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La influencia hormonal y del entorno celular

El estudio también mostró que Chinmo está regulado por la hormona ecdisterona, fundamental para el desarrollo cerebral de la mosca de la fruta. El riesgo de desarrollar tumores no depende únicamente de cambios genéticos, sino también de señales hormonales, del entorno celular y del momento preciso en que ocurre una mutación.

Los expertos sugieren buscar factores equivalentes a Chinmo en el cerebro humano para desarrollar estrategias preventivas contra tumores cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otras palabras, es como cometer el mismo error al cocinar: el resultado varía según la temperatura del horno y el momento en que se produce la equivocación. El error existe, pero el daño final depende de las condiciones que lo rodean.

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“La formación tumoral no depende solo de la mutación en sí, sino también del entorno y del estado de desarrollo de las células en el momento en que aparece esa alteración”, señaló Cheng.

Lo que podría cambiar en humanos

Los investigadores creen que en el cerebro humano podrían existir mecanismos equivalentes a Chinmo capaces de definir qué células logran transformarse en cancerosas. Comprender esos factores de competencia podría abrir nuevas estrategias para prevenir o frenar tumores antes de que lleguen a desarrollarse por completo.

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“Las mutaciones relacionadas con el cáncer ocurren constantemente en nuestro organismo, pero la mayoría nunca representa un problema porque el cuerpo detecta y elimina esas células anómalas”, explicó Cheng. La gran pregunta, según los autores, es por qué algunas de esas células consiguen escapar de los mecanismos de defensa y avanzar hacia un tumor.

El estudio reafirma que las mutaciones genéticas no bastan para el cáncer; el entorno molecular y celular es clave en la formación de tumores cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, gran parte de las terapias oncológicas se concentraron en atacar células ya malignas. Este trabajo propone una mirada diferente: intervenir antes, modificando las condiciones que permiten que una mutación se vuelva peligrosa.

Qué otros factores pueden desencadenar un tumor

El estudio refuerza una idea que gana cada vez más peso en biología del cáncer: el ADN no actúa de manera aislada. Las hormonas, el entorno celular, el momento del desarrollo y las señales químicas que rodean a una célula pueden influir profundamente sobre su comportamiento. Una mutación puede ser necesaria para que aparezca un cáncer, pero no siempre suficiente.

Los hallazgos del Peter MacCallum Cancer Centre abren nuevas líneas de investigación para entender cómo controlar los terrenos biológicos que favorecen el crecimiento tumoral.

Si futuros estudios logran identificar mecanismos equivalentes en humanos, los científicos podrían desarrollar terapias capaces de bloquear las condiciones que permiten que un tumor cerebral llegue siquiera a comenzar.