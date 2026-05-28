Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del duelo por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores que protagonizarán Boca Juniors y Universidad Católica .

El partido se pondrá en marcha a las 21.30 y se podrá seguir por las pantallas de Fox Sports y Disney+ .

Últimas noticias

Tigre afrontará un partido decisivo ante Alianza Atlético por un lugar en los playoffs de la Sudamericana: hora, TV y formaciones En el estadio José Dellagiovanna, el equipo de Diego Dabove está obligado a ganar y esperar por un resultado favorable en el cruce entre América de Cali y Macará para avanzar a los 16avos de la Copa

Bruno Fernandes explicó por qué rechazó 255 millones para irse del Manchester United: “No busco únicamente el dinero o la fama” El mediocampista portugués reveló en The Diary Of A CEO que fue su familia quien inclinó la balanza para quedarse en Old Trafford, y que transmitir a sus hijos valores de lealtad y esfuerzo pesa más que cualquier cifra

De Claudio Caniggia al Chino Garcé: las grandes sorpresas de la selección argentina en los Mundiales Un repaso desde México 86 hasta Qatar 2022 con los jugadores que inesperadamente se metieron en la nómina de las Copas del Mundo

Qué necesita Boca Juniors para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores: las combinaciones de resultados El equipo de Claudio Úbeda jugará “una final” frente a la Universidad Católica en La Bombonera en el cierre del Grupo D