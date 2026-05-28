Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

09:58 hsHoy
Posibles formaciones:
Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
U. Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.
09:52 hsHoy
A qué hora jugarán Boca-Católica:
El partido se pondrá en marcha a las 21.30 y se podrá seguir por las pantallas de Fox Sports y Disney+.
09:51 hsHoy
Bienvenidos al minuto a minuto del duelo por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores que protagonizarán Boca Juniors y Universidad Católica.