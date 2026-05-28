Deportes

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda necesita los tres puntos para avanzar en el torneo continental. Transmite Fox Sports y Disney+ desde las 21.30

Guardar
Google icon
09:58 hsHoy

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

U. Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.

09:52 hsHoy

A qué hora jugarán Boca-Católica:

El partido se pondrá en marcha a las 21.30 y se podrá seguir por las pantallas de Fox Sports y Disney+.

09:51 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del duelo por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores que protagonizarán Boca Juniors y Universidad Católica.

Leandro Paredes (Felipe Zanca/Photosport)
Leandro Paredes (Felipe Zanca/Photosport)

Temas Relacionados

deportes-internacionalBoca JuniorsUniversidad CatólicaCopa LibertadoresLeandro Paredes

Últimas noticias

Tigre afrontará un partido decisivo ante Alianza Atlético por un lugar en los playoffs de la Sudamericana: hora, TV y formaciones

En el estadio José Dellagiovanna, el equipo de Diego Dabove está obligado a ganar y esperar por un resultado favorable en el cruce entre América de Cali y Macará para avanzar a los 16avos de la Copa

Tigre afrontará un partido decisivo ante Alianza Atlético por un lugar en los playoffs de la Sudamericana: hora, TV y formaciones

Bruno Fernandes explicó por qué rechazó 255 millones para irse del Manchester United: “No busco únicamente el dinero o la fama”

El mediocampista portugués reveló en The Diary Of A CEO que fue su familia quien inclinó la balanza para quedarse en Old Trafford, y que transmitir a sus hijos valores de lealtad y esfuerzo pesa más que cualquier cifra

Bruno Fernandes explicó por qué rechazó 255 millones para irse del Manchester United: “No busco únicamente el dinero o la fama”

De Claudio Caniggia al Chino Garcé: las grandes sorpresas de la selección argentina en los Mundiales

Un repaso desde México 86 hasta Qatar 2022 con los jugadores que inesperadamente se metieron en la nómina de las Copas del Mundo

De Claudio Caniggia al Chino Garcé: las grandes sorpresas de la selección argentina en los Mundiales

Qué necesita Boca Juniors para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores: las combinaciones de resultados

El equipo de Claudio Úbeda jugará “una final” frente a la Universidad Católica en La Bombonera en el cierre del Grupo D

Qué necesita Boca Juniors para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores: las combinaciones de resultados

9 frases de Coudet tras el triunfo de River: del tenso cruce con un periodista por los cambios ante Belgrano al ruido con Juanfer Quintero

El DT del Millonario cerró el semestre con una goleada ante Blooming en la Sudamericana, pero dedicó buena parte de la conferencia a defenderse de las críticas por la final perdida en Córdoba y a los rumores de conflicto con el colombiano. “Alguien quería lograr algo”, disparó

9 frases de Coudet tras el triunfo de River: del tenso cruce con un periodista por los cambios ante Belgrano al ruido con Juanfer Quintero

ÚLTIMAS NOTICIAS

ANSES: quiénes cobran hoy jueves 28 de mayo de 2026

ANSES: quiénes cobran hoy jueves 28 de mayo de 2026

5 plantas que alejan a las hormigas de tu casa y son fáciles de conseguir

De curiosidad nocturna a trastorno del sueño: cuándo hablar dormido es señal de alarma

Cómo convertir un baño pequeño con ducha en un “spa” con materiales naturales

Cáncer de vejiga: síntomas de alarma y factores de riesgo detrás del 70% de los casos

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos planea detener los trámites de inmigración y aduanas en determinados aeropuertos

Estados Unidos planea detener los trámites de inmigración y aduanas en determinados aeropuertos

La escena eliminada de Margot Robbie en Cumbres Borrascosas que su directora no puede olvidar

Jack Nicholson y su devoción por Marlon Brando: “Fue el más grande de todos los tiempos”

Olivia Rodrigo sobre su tercer álbum: “Aunque fracase, si siento que es verdadero para mi es éxito”

La canción de 1971 que enfrentó a Keith Richards y Mick Jagger

DEPORTES

Tigre afrontará un partido decisivo ante Alianza Atlético por un lugar en los playoffs de la Sudamericana: hora, TV y formaciones

Tigre afrontará un partido decisivo ante Alianza Atlético por un lugar en los playoffs de la Sudamericana: hora, TV y formaciones

Bruno Fernandes explicó por qué rechazó 255 millones para irse del Manchester United: “No busco únicamente el dinero o la fama”

De Claudio Caniggia al Chino Garcé: las grandes sorpresas de la selección argentina en los Mundiales

Qué necesita Boca Juniors para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores: las combinaciones de resultados

9 frases de Coudet tras el triunfo de River: del tenso cruce con un periodista por los cambios ante Belgrano al ruido con Juanfer Quintero