El Ejército de Israel abatió al jefe de una infraestructura clave para la transferencia de fondos de Hamas

En un operativo realizado hace dos días en el área de Khan Yunis, fue eliminado Ihab Khreis, identificado como jefe de una infraestructura clave para la transferencia de fondos de la organización terrorista.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron, en un operativo realizado hace dos días en el área de Khan Yunis, la eliminación de Ihab Khreis, identificado como jefe de una infraestructura clave para la transferencia de fondos de la organización terrorista Hamas. Es el segundo ataque al corazón de la estructura del grupo armado en menos de una semana.

Según el comunicado, Khreis gestionaba transferencias de millones de dólares hacia la rama militar del grupo y, en el periodo reciente, continuó violando el acuerdo de alto el fuego, facilitando la ejecución de planes para ataques inmediatos contra fuerzas israelíes en la Franja de Gaza y civiles en Israel.

PUBLICIDAD

En el video publicado por las FDI en X, se logra divisar un vehículo a alta velocidad, el cual termina siendo impactado por un proyectil israelí. En el rodado, estaba el jefe de la infraestructura económica para el apoyo al grupo terrorista. En el mismo ataque, también fue eliminado Muhammad Al-Habash, jefe de una unidad en la sede de producción de la organización, quien participó en la fabricación de medios de combate durante la guerra.

“La eliminación de Khreis representa un golpe a los intentos de rehabilitación y fortalecimiento de la organización Hamas”, calificó el Ejército israelí. Las fuerzas del Comando Sur permanecen desplegadas en la zona y, según el comunicado, continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata.

PUBLICIDAD

Mohammed Odeh (FDI vía X)

Cabe mencionar que el miércoles Israel anunció la muerte de Mohamed Odeh, el cuarto jefe del brazo armado de Hamas en Gaza. El Ejército israelí y la agencia de seguridad interior Shin Bet informaron en un comunicado conjunto que Odeh, designado líder de las Brigadas Ezedin al Qasam tras la muerte de su predecesor el 15 de mayo, murió en un ataque aéreo la noche del martes.

Las Brigadas confirmaron el deceso y señalaron que en la ofensiva también murieron la esposa y tres hijos de Odeh, dos de ellos adultos y una menor, según un funcionario de Hamas citado por la AFP.

PUBLICIDAD

Mohamed Odeh es el cuarto dirigente de las Brigadas Ezedin al Qasam que fue eliminado desde el inicio de la guerra en Gaza tras el ataque del 7 de octubre de 2023. Desde entonces, Israel sostiene una campaña para atacar sistemáticamente a líderes de Hamas en la región con el objetivo de acabar con el terrorismo.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que Odeh fue “enviado a reunirse con sus compañeros en las profundidades del infierno” y reiteró el objetivo de eliminar a todos los responsables de la masacre del 7 de octubre.

PUBLICIDAD

Katz también aludió al plan de Israel para poner fin al gobierno de Hamas en Gaza y mencionó la idea de promover la migración voluntaria de residentes, opción que en su momento contó con el apoyo de Donald Trump pero que fue descartada posteriormente.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, junto al jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir (EFE)

El miércoles por la noche, el ejército israelí comunicó haber atacado a dos altos mandos de Hamás en el norte de la Franja de Gaza. Medios israelíes indicaron que los objetivos eran un comandante de brigada y un subcomandante. Según la agencia de defensa civil de Gaza, el ataque dejó 10 muertos y varios heridos, incluyendo cinco niños.

PUBLICIDAD

Israel ya había eliminado en ataques previos a otros dirigentes de Hamas, como Ismail Haniyeh, ex jefe político, Yahya Sinwar, considerado cerebro del ataque de 2023, y Mohamed Deif, comandante de larga data del ala armada.