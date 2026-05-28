El régimen iraní atacó a 4 buques que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz

Un buque portacontenedores permanece anclado mientras una pequeña lancha de motor pasa en primer plano en el estrecho de Ormuz, el sábado 2 de mayo de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

Las fuerzas del régimen de Irán dispararon contra cuatro barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz. El incidente ocurrió la misma jornada en la que Estados Unidos realizó una nueva operación al sur de la república islámica.

Según informó este jueves la cadena estatal IRIB en una publicación vía Telegram, “cuatro embarcaciones intentaron cruzar el estrecho de Ormuz y entrar en el golfo Pérsico sin coordinarse con las fuerzas de seguridad”, cerca de las 00:35 hora local (21:05 GMT del miércoles). El reporte indicó que, tras ignorar los avisos, las embarcaciones recibieron disparos de advertencia, lo que obligó a su regreso. Hasta el momento, no se precisó el estado de los buques involucrados.

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A su vez, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) aseguró haber atacado una “base aérea estadounidense” en Kuwait este jueves en represalia a la ofensiva de Estados Unidos contra un objetivo cercano al aeropuerto de Bandar Abbas, en Irán.

En un comunicado difundido por la agencia semioficial Tasnim, la Guardia Revolucionaria Islámica informó que la base aérea —identificada como el origen de la “agresión” estadounidense, aunque sin precisar su localización exacta— fue atacada a las 4:50 de la mañana, hora local (01:20 GMT).

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El CGRI advirtió que “cualquier agresión no quedará impune” y subrayó que nuevas acciones militares serán respondidas de manera “más contundente”. Tras la amenaza iraní, la agencia nacional de noticias de Kuwait reportó la activación de sirenas de alerta en todo el país, mientras el Ejército informó que las defensas aéreas respondieron a ataques hostiles con misiles y drones.

El estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica en Medio Oriente (Europa press)

“El Estado Mayor del Ejército señala que cualquier sonido de explosión que se escuche es el resultado de la interceptación de los ataques hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea”, indicó el comunicado militar, sin precisar el origen del ataque. Las autoridades solicitaron a la población que siga las instrucciones de seguridad emitidas por las entidades competentes.

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Por su parte, según Reuters y CNN, Estados Unidos lanzó una ofensiva por la noche del miércoles en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, ubicada frente al estrecho de Ormuz. las acciones militares estuvieron dirigidas contra un sitio militar iraní que, según Washington, representaba un riesgo para las operaciones navales estadounidenses y la navegación internacional en el Golfo Pérsico. Un funcionario de Estados Unidos, bajo condición de anonimato, indicó que también fueron derribados “múltiples drones iraníes” antes de que alcanzaran sus objetivos.

De acuerdo con información de Axios, Irán lanzó cuatro drones suicidas contra un buque de la Marina de Estados Unidos y una embarcación comercial. Un alto funcionario citado por el portal señaló que las fuerzas estadounidenses destruyeron los drones en vuelo y, posteriormente, atacaron una unidad iraní de lanzamiento antes de que pudiera realizar nuevas operaciones.

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Desde Washington, EEUU apretó el acelerador y presionó con más sanciones al régimen persa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el miércoles a última hora a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), al incluirla en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN).

Un helicóptero de ataque AH-1Z Viper del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos patrulla cerca de un buque comercial (@CENTCOM)

Según Washington, la medida responde a un nuevo intento de la entidad sancionada de obtener provecho económico de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz.

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En el marco internacional, tras estos nuevos enfrentamientos entre Irán y EEUU, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, sostuvo que las recientes hostilidades no beneficia a nadie. “En estos momentos se encuentran en una zona muy peligrosa entre la guerra y la paz, y a nadie le conviene que esta guerra continúe”.

(Con información de AFP)

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