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La AIE advirtió que la guerra en Medio Oriente está transformando las estrategias energéticas nacionales

“Nos encontramos en medio de la mayor crisis de seguridad energética que el mundo haya enfrentado”, evaluó el titular de la agencia ante la incertidumbre por el final del conflicto bélico

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Fatih Birol, de la AIE, participa en la conferencia de otoño de Equinor celebrada en el Norske Teatret de Oslo, Noruega (REUTERS/Archivo)
Fatih Birol, de la AIE, participa en la conferencia de otoño de Equinor celebrada en el Norske Teatret de Oslo, Noruega (REUTERS/Archivo)

En medio de la guerra en Medio Oriente, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), los países se ven obligados a abrir nuevas rutas de suministro y a utilizar recursos nacionales para afrontar la mayor crisis energética global.

El director ejecutivo de la organización, Fatih Birol, advirtió: “Nos encontramos en medio de la mayor crisis de seguridad energética que el mundo haya enfrentado jamás, y creo que esto reconfigurará las estrategias de inversión a nivel mundial, con paralelismos con los grandes cambios que presenció el mundo energético tras las crisis del petróleo de la década de 1970”.

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En su informe World Energy Investment, la AIE destacó que gobiernos y empresas intensifican sus esfuerzos para diversificar rutas comerciales y fuentes de energía. El documento menciona el avance de nuevos oleoductos, el desarrollo de infraestructuras de suministro y un mayor aprovechamiento de los recursos nacionales.

“Ya estamos viendo esfuerzos intensificados tanto por parte de los países productores como de los consumidores para diversificar las rutas comerciales y las fuentes de energía, como por ejemplo, el avance de nuevos oleoductos y otras infraestructuras de suministro, por un lado, y el mayor uso de los recursos disponibles a nivel nacional, por otro”, añadió Birol.

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La AIE calcula que la inversión energética mundial alcanzará USD 3,4 billones en 2026, de los cuales aproximadamente 2,2 billones se destinarán a redes eléctricas, almacenamiento, combustibles de bajas emisiones, energía nuclear, energías renovables, eficiencia energética y electrificación. En cambio, la inversión en petróleo, gas natural y carbón rondará los USD 1,2 billones.

Fotografía de archivo de la parte superior de una torre petrolera (EFE)
Fotografía de archivo de la parte superior de una torre petrolera (EFE)

El informe prevé que la inversión en petróleo disminuya por tercer año consecutivo en 2026, quedando por debajo de los USD 500.000 millones a pesar del aumento de los precios internacionales del crudo. Esta caída se atribuye a la incertidumbre sobre la duración de los precios elevados, a los plazos de entrega de los proyectos, a las limitaciones de suministro y a la escasez en el mercado de plataformas marinas, factores que restringen la inversión fuera de Medio Oriente.

En contraste, la inversión en gas natural podría alcanzar los USD 330.000 millones, el nivel más alto en una década, impulsada principalmente por nuevos proyectos de exportación de GNL en Estados Unidos y Qatar, según la AIE. Los países importadores de petróleo recurren cada vez más a fuentes nacionales, incluyendo renovables, nuclear y carbón.

La agencia estima que la inversión en energías renovables llegará a los USD 665.000 millones en 2026, de los cuales 365.000 millones se destinarán a energía solar. La inversión en energía nuclear superará los USD 80.000 millones anuales, mientras que el gasto en carbón se ubicará en USD 180.000 millones, su mayor nivel en una década.

La AIE señaló que China concentrará cerca del 70% del gasto global en suministro de carbón, y algunos países asiáticos podrían extender la vida útil de sus centrales eléctricas de carbón para reforzar su seguridad energética. En tanto, la AIE proyecta que la inversión en suministro e infraestructura eléctrica alcanzará casi 1,6 billones de dólares en 2026, con 550.000 millones destinados a redes eléctricas y más de 100.000 millones a almacenamiento de baterías.

Una centra eléctrica de carbón se ve desde un tren de Beijing a Shenyang en el noroeste de China, el 3 de enero de 2026 (AP/Ng Han Guan)
Una centra eléctrica de carbón se ve desde un tren de Beijing a Shenyang en el noroeste de China, el 3 de enero de 2026 (AP/Ng Han Guan)

La semana pasada, el titular de la agencia advirtió que el mercado petrolero podría enfrentar una “zona roja” con escasez de oferta en “julio o agosto” si no se alcanza una solución duradera al conflicto en Medio Oriente.

“El problema es que, a finales de junio y principios de julio, comienza la temporada de viajes, y por lo general, la demanda de petróleo y el consumo de petróleo aumentan”, explicó durante un evento organizado por Chatham House. Fatih Birol aseguró que la organización está “lista para actuar” y liberar más reservas de petróleo “si los países lo deciden”. En marzo, los 32 países miembros liberaron de forma coordinada 426 millones de barriles, más de un tercio de sus reservas estratégicas.

(Con información de AFP)

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