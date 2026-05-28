Cumbre de infectología en Buenos Aires: expertos debatirán avances en prevención, diagnóstico y tratamiento

El evento reunirá a casi 5.000 participantes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, ubicado en Recoleta

Desde este jueves y durante tres días, la Ciudad de Buenos Aires será el epicentro de la ciencia y la salud cuando prestigiosos infectólogos nacionales e internacionales se reúnan en el XXVI Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Vacunas, salud sexual y terapias innovadoras figuran entre los ejes más esperados de un encuentro que nace con vocación integradora y espíritu de vanguardia. El evento, que reunirá a casi 5.000 participantes en el Centro de Convenciones de Recoleta, invita a descubrir las tendencias y desafíos que definirán el futuro de la infectología, en un espacio pensado para compartir conocimiento, experiencias y nuevas soluciones.

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El congreso, bajo el lema “Innovar para cuidar”, fue diseñado para fomentar la integración entre las subdisciplinas de la infectología y otras sociedades científicas, con un enfoque puesto en la actualización, el intercambio de experiencias y la discusión interdisciplinaria.

Infografía del XXVI Congreso SADI 2026, detallando los ejes temáticos como resistencia antimicrobiana, vacunación, salud pública, IA, e integración interdisciplinaria, que se realizará en Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se ofrecerán simposios, conferencias, mesas redondas, debates y sesiones de casos clínicos, además de presentaciones orales y pósteres con investigaciones nacionales e internacionales.

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“Como es habitual en nuestros congresos, accederemos a los conocimientos más recientes de la mano de renombrados expositores nacionales e internacionales, compartiremos experiencias, y debatiremos temas en todas las subespecialidades de la Infectología actual. Se presentarán, además, trabajos de investigación nacionales e internacionales", informaron desde la SADI.

Uno de los ejes centrales será la lucha contra la resistencia antimicrobiana (RAM), una problemática global que ya supera la capacidad de los antibióticos disponibles. El evento presentará el “Mapa de la RAM en Argentina” y propondrá acciones concretas para frenar su avance, incluyendo la optimización del uso de antimicrobianos y el abordaje de patologías específicas como las infecciones osteoarticulares. El diagnóstico y el tratamiento individualizado serán temas destacados, con actividades interactivas como talleres y la propuesta “Meet the expert”.

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Vacunas figura entre los ejes más esperados de un encuentro que nace con vocación integradora y espíritu de vanguardia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa también contempla un abordaje integral de las infecciones asociadas al cuidado de la salud (IACS), con énfasis en la prevención, el control en entornos sanitarios y el manejo de brotes. Los mejores artículos científicos del año en este campo serán presentados y debatidos, aportando evidencia actualizada para la toma de decisiones clínicas.

La vacunación y la salud pública estarán en el centro del debate, con especial atención a cómo recuperar las coberturas tras la pandemia y enfrentar amenazas reemergentes como el sarampión y el COVID-19.

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El congreso analizará los avances en vacunas, la confianza social, la innovación y la prevención, así como estrategias específicas para el virus sincicial respiratorio (VSR) en embarazadas, niños y adultos. El valor de la vacunación en el envejecimiento activo y la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) a través de vacunas también ocuparán un lugar relevante.

IA, terapias innovadoras y salud global: los nuevos horizontes

La temática del congreso 2026

La integración de la inteligencia artificial (IA) en la infectología marca una de las novedades más distintivas del congreso. Bajo el pilar “IA al Rescate”, se mostrará cómo esta tecnología transforma los Programas de Optimización Antimicrobiana (PROA) y los Programas de Optimización Diagnóstica (PROD), optimizando la precisión y eficiencia en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades infecciosas.

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El uso de IA se analizará tanto en la gestión clínica como en la investigación, y se debatirán sus aplicaciones prácticas junto a microbiólogos, intensivistas, farmacéuticos e infectólogos.

El congreso también pondrá el foco en las enfermedades emergentes y reemergentes, con actualizaciones sobre el dengue en Argentina, la fiebre amarilla en las Américas, el chikungunya y otros virus como Oropouche y Mayaro, además de patologías como el hantavirus. El impacto de estos patógenos en la transmisión perinatal y en poblaciones vulnerables será discutido, junto con estrategias para la prevención y el manejo.

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La infectología pediátrica y neonatal tendrá un espacio destacado, especialmente en la prevención y el tratamiento de infecciones en niños inmunosuprimidos y en el control de la RAM en pediatría. Una jornada entera estará dedicada a la actualización en infecciones perinatales, neonatales y pediátricas, incluyendo el abordaje diagnóstico y terapéutico en poblaciones vulnerables.

En el congreso de la SADI se analizarán los virus más peligrosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El congreso abordará los desafíos en el huésped inmunocomprometido ante el avance de los trasplantes y el uso de nuevas terapias inmunomoduladoras para enfermedades oncológicas y autoinmunes. Un precongreso tratará los dilemas diagnósticos y terapéuticos en infecciones complejas como el citomegalovirus (CMV) y las infecciones fúngicas invasivas, con énfasis en la utilización de imágenes avanzadas, biomarcadores y nuevas terapias.

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La salud sexual será otro de los ejes, con avances en la prevención del VIH y las ITS, incluyendo la PrEP, la Doxy-PEP y vacunas, así como nuevas terapias y perspectivas hacia la cura del VIH. El cuidado integral de las personas que viven con VIH, la salud sexual y prácticas como el chemsex y la salud anal serán analizados en profundidad, junto a un precongreso dedicado a la enfermedad avanzada por VIH.

Entre las actividades innovadoras, el evento propone sesiones interactivas como un Escape Room y encuentros con infectólogos jóvenes, buscando fomentar el aprendizaje activo y la integración de nuevas generaciones en la especialidad.

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El abordaje de la salud global se dará desde un enfoque holístico y multidisciplinario, con la idea de “Una Salud” y el análisis de patologías endémicas y emergentes, en especial en viajeros del turismo interno e internacional y en poblaciones especiales. La epidemiología, la prevención y los desafíos diagnósticos y terapéuticos en infecciones respiratorias también serán tratados, sumando herramientas y perspectivas para todos los ámbitos de la infectología.

El XXVI Congreso SADI se presenta como un espacio de actualización, integración y construcción colectiva de conocimiento, donde convergen la innovación tecnológica, la evidencia científica y la experiencia clínica. La infectología argentina y regional muestra su capacidad de adaptación y liderazgo, enfrentando los nuevos desafíos con ciencia, colaboración y creatividad.