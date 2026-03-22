Salud

Las legumbres se destacan como la mejor fuente de fibra para la salud digestiva, según expertos

Incluir estos alimentos permite que más personas puedan mejorar su digestión, regular funciones vitales y mantener el equilibrio corporal, según nutricionistas y organismos internacionales

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Las legumbres se destacan como
Las legumbres se destacan como la principal fuente de fibra dietética recomendada para adultos, clave para la salud intestinal y cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las legumbres sobresalen como fuente asequible de fibra dietética, recomendadas por dietistas para fortalecer la salud intestinal y cardiovascular. Especialistas consultados por TODAY y por la Organización Mundial de la Salud (OMS) coinciden en que, entre las legumbres con mayor contenido de fibra, destacan los porotos blancos, rojos y negros, así como los garbanzos, por su capacidad para mejorar la digestión y beneficiar el sistema cardiovascular.

Estos alimentos, presentes en muchas culturas, son las semillas comestibles de las leguminosas. Aportan proteínas de origen vegetal, carbohidratos complejos, vitaminas y minerales, y son naturalmente bajos en grasas, según la dietista Angel Planells, portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética, citada por TODAY.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las legumbres se clasifican como verdura y fuente de proteína, por su contenido proteico similar al de la carne. Sin embargo, Angel Planells, portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética, destaca que la fibra dietética es el nutriente más relevante de este grupo.

Los porotos blancos, rojos, negros
Los porotos blancos, rojos, negros y los garbanzos poseen mayor contenido de fibra, ideales para mejorar la digestión y regular el colesterol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las legumbres contienen fibra soluble e insoluble. La primera ayuda a controlar el peso y reducir el colesterol, según la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA). La insoluble mejora el tránsito intestinal y previene el estreñimiento, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Ambas contribuyen a reducir el colesterol LDL y regular la glucosa.

Natalie Rizzo, dietista en TODAY, indica que la fibra favorece el equilibrio de la microbiota intestinal, impactando en los sistemas inmunitario y nervioso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir entre 25 y 38 gramos de fibra diarios, pero solo una minoría lo logra. Síntomas de déficit son estreñimiento y colesterol alto. Los expertos sugieren aumentar la fibra de a poco, sumando cinco gramos semanales. Incorporar legumbres en las comidas, unas tres tazas por semana, es una estrategia eficaz.

Legumbres más ricas en fibra según entidades internacionales

Entre las variedades más destacadas, los porotos blancos aportan aproximadamente 9,5 gramos de fibra por media taza y contienen potasio, mineral que ayuda a regular la presión arterial y la función muscular. Esta legumbre ofrece tanto fibra soluble como insoluble, ideal para la salud digestiva y el control del azúcar y colesterol en sangre.

Los porotos rojos constituyen otra opción relevante. Una porción proporciona 8 gramos de fibra y hierro vegetal, beneficioso para la formación de glóbulos rojos. Según Planells, los antioxidantes presentes en su piel roja añaden valor para la salud cardiovascular, información respaldada por la Fundación Británica de Nutrición.

Porotos rojos aportan 8 gramos
Porotos rojos aportan 8 gramos de fibra y antioxidantes, contribuyendo a la salud cardiovascular y la formación de glóbulos rojos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los porotos negros aportan también 8 gramos de fibra en media taza. Destacan por contener magnesio, esencial para el metabolismo, la función muscular y el bienestar del sistema nervioso. Sus carbohidratos de digestión lenta ayudan a promover la saciedad.

Finalmente, los garbanzos suman 6 gramos de fibra por media taza. Esta legumbre aporta ambos tipos de fibra y proporciona los nueve aminoácidos esenciales, convirtiéndose en una fuente valiosa de proteína vegetal recomendada por la Iniciativa Mundial de Legumbres, ideal para la dieta mediterránea.

Claves para consumir más fibra de legumbres y efectos comunes

Un aumento brusco de la ingesta de fibra proveniente de legumbres puede producir molestias como gases, explica Planells a TODAY y lo confirma la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). Esto se debe a los oligosacáridos, compuestos que fermentan en el intestino y generan gases en algunas personas. La mayoría se adapta con el tiempo y la regularidad en el consumo reduce estos efectos.

Garbanzos destacan por aportar 6
Garbanzos destacan por aportar 6 gramos de fibra, los nueve aminoácidos esenciales y ambos tipos de fibra, siendo recomendados para la dieta mediterránea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recomiendan aumentar la fibra gradualmente y beber suficiente agua para facilitar la adaptación digestiva. Se sugiere priorizar legumbres secas, enjuagar bien las variantes enlatadas y cocinarlas adecuadamente, según TODAY y la OMS.

Si bien las molestias iniciales pueden ser temporales, el aporte de las legumbres a la digestión, la salud cardiovascular y el control de la glucosa es considerable. Las entidades internacionales coinciden en que los beneficios superan ampliamente las incomodidades pasajeras para la mayoría de las personas.

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