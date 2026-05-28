Qué necesita Boca Juniors para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores: las combinaciones de resultados

Boca Juniors no tiene margen de error en la Copa Libertadores y deberá vencer a la Universidad Católica en La Bombonera (Fotobaires)

Boca Juniors jugará una verdadera final esta noche, desde las 21.30, en La Bombonera ante la Universidad Católica de Chile y buscará el pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores en la última fecha del Grupo D. Este duelo se disputará en simultáneo con el de Cruzeiro y Barcelona, en Belo Horizonte.

Los dirigidos por Claudio Úbeda, que vienen de un empate 1-1 como local ante Cruzeiro en un final cargado de polémicas, se encuentran terceros en su zona, con 7 puntos, detrás de los brasileños que suman 8 unidades y los chilenos, que lideran con 10. Hasta el momento, ninguno de los tres equipos involucrados tienen el pasaje asegurado a la siguiente ronda y alguno de los mencionados bajará a los playoffs de la Copa Sudamericana tras la jornada.

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Luego de la victoria por 2-0 de la Universidad Católica ante el Barcelona de Ecuador en el Estadio Claro Arena de San Carlos de Apoquindo, en Santiago, con un doblete del argentino Fernando Zampedri, la situación se le complicó un poco más a Boca, que no pudo vencer a Cruzeiro en el duelo clave de la zona. No obstante, el Xeneize sigue dependiendo de sí mismo para avanzar a los duelos de mata-mata.

En concreto, para avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores, Boca Juniors deberá ganarle a la Universidad Católica para alcanzarlo en puntos pero superarlo por el desempate olímpico (resultado entre los equipos igualados en unidades). Cabe recordar que el elenco de la Ribera venció 2-1 en la primera fecha en Chile. Una nueva victoria le asegurará a los conducidos por Úbeda el acceso a la segunda ronda y acompañar a sus compatriotas Independiente Rivadavia, Rosario Central y Estudiantes de La Plata.

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*El resumen del partido entre Boca y Cruzeiro

Incluso, Boca Juniors podría quedar primero en su zona si Cruzeiro no supera a Barcelona de Guayaquil en Brasil. Si los brasileños ganan su partido, quedarán con 11 puntos y terminarán como líderes del Grupo D.

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En tanto que los trasandinos, con una igualdad en la Bombonera se meterán en los octavos y dejarán a Boca Juniors eliminado, incluso si Cruzeiro cae ante los ecuatorianos, tampoco alcanzará por el desempate olímpico, ya que los argentinos perdieron el otro encuentro ante los brasileños 1-0.

En la presente edición de la Copa Libertadores, Boca Juniors arrancó con dos triunfos consecutivos, el mencionado ante los trasandinos y un 3-0 frente a Barcelona de Ecuador de local. Luego cayó 1-0 con Cruzeiro en Brasil y con Barcelona en Guayaquil.

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El equipo azul y oro regresó luego de dos años a la principal competición de clubes del continente. Había sido finalista en 2023, cuando perdió la final 2-1 ante Fluminense en el Maracaná. En 2024 jugó la Copa Sudamericana y la temporada anterior no tuvo presencia internacional.

Cabe recordar que el tercero del grupo jugará un repechaje con alguno de los segundos de la Copa Sudamericana para meterse en los octavos de final de dicho certamen.

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TABLA DE LA COPA LIBERTADORES:

En el plano local, Boca Juniors fue eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura al perder 2-0 frente a Huracán en La Bombonera. Mientras que por la Copa Argentina jugará contra Sarmiento de Junín en los 16avos de final luego del Mundial 2026.

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De cara a la próxima Copa Libertadores, por ahora Boca Juniors está en zona de clasificación directa ya que es tercero en la tabla anual con 30 puntos, pero solo supera por uno a River Plate. En la nómina global manda Independiente Rivadavia con 34 unidades y Estudiantes de La Plata, con 31. Faltan las 16 fechas de la fase regular del Torneo Clausura que se llevará a cabo en la segunda parte del presente ejercicio, luego del Mundial 2026.