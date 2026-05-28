La desaparición de Agostina Vega: por qué se cree que hubo más involucrados y la versión del empleado municipal detenido

Agostina Vega tiene 14 años y está desaparecida desde el sábado pasado

Agostina Vega lleva hasta este jueves más de cuatro días desaparecida. La adolescente de 14 años salió de su casa, en el barrio General Mosconi de la ciudad de Córdoba, el sábado por la noche y tomó un remís hasta el barrio Cofico, donde se encontró con Claudio Gabriel Barrelier, un empleado municipal de 33 años conocido por la familia. Desde ese momento no hubo más rastros de la chica y su teléfono celular permanece apagado, mientras que el hombre fue detenido como principal sospechoso por orden del fiscal Raúl Garzón.

Hasta el momento, en la investigación se indica que la última persona en contacto con Agostina fue Barrelier. Según la fiscalía, la chica fue recibida por el sospechoso en la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo. Allí abonó el viaje y ambos caminaron juntos, en dirección a la casa del hombre. El foco de la causa se orienta justamente a reconstruir con precisión qué ocurrió después de ese encuentro, si hubo un traslado a otro sitio y si el sospechoso tuvo participación.

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Las autoridades consideran que es alta la probabilidad de que hayan intervenido otras personas en la desaparición. Esta sospecha surge por dos razones: la primera es porque, a pesar de la detención de Barrelier, la adolescente sigue sin aparecer. Por lo que se analiza hubo cómplices que ayudaron a trasladarla u ocultarla.

La otra razón es la existencia de elementos que apuntan a una posible intervención de terceros. Por el momento, desde la fiscalía evitaron dar detalles para no entorpecer la investigación.

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Por el caso se activó una Alerta Sofía

La causa se tramita bajo secreto de sumario y está caratulada como privación ilegítima de la libertad. La búsqueda se amplió a nivel nacional e internacional mediante la activación de la Alerta Sofía. La Justicia trabaja sobre todas las hipótesis posibles, como sustracción de menor, delitos vinculados a abusos sexuales y trata de personas.

El domicilio de Barrelier —donde vive con su pareja e hija— fue allanado durante la tarde del miércoles. En el operativo participaron agentes de la Policía de Córdoba y peritos del Ministerio Público Fiscal. En ese momento había varias personas en la vivienda. Se realizaron análisis técnicos y científicos sobre la casa, la ropa del detenido y diferentes elementos secuestrados. Además, la Justicia ordenó otros 18 allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

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Uno de los elementos clave es la versión sobre la aparición de un Volkswagen Gol rojo, al que supuestamente Agostina habría subido. Para la fiscalía, esa información parte del propio detenido y la cámara que los capta juntos permite descartar, al menos en parte, esa hipótesis y refuerza la sospecha sobre el detenido, que sigue con la misma postura: niega toda relación con el hecho.

El abogado defensor de Barrelier, Jorge Sánchez Del Bianco, contó en diálogo con TN la versión que le dio su cliente. Sostuvo que la adolescente lo contactó por teléfono y le pidió ayuda para pagar el remís, dado que ya se conocían. Luego la acompañó dos cuadras y Agostina le habría pedido que la lleve a la casa de un amigo, pero él se negó porque no tenía auto. En ese momento, según su relato, apareció un vehículo y la chica le dijo que se iba con esa persona.

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El detenido tiene 33 años y es empleado municipal

Barrelier es empleado municipal en el área de Tránsito de Córdoba. Hincha de Instituto, en las redes sociales suele publicar fotos que reflejan su pasión por el fútbol y la militancia política.

Su abogado contó que se conoció con la adolescente y su madre en actividades barriales, más precisamente en un torneo de fútbol que frecuentaban los fines de semana. Dijo también que la menor obtuvo el número de teléfono del sospechoso porque se lo dio su propia mamá.

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Justamente la madre de Agostina, Melisa Heredia, habló con la prensa durante la tarde del miércoles y pidió que se acelere la investigación. Señaló que su hija confiaba en el sospechoso y reclamó mayor celeridad para dar con su paradero.

“Nosotras a él (Barrelier) no le hicimos nada, a su familia tampoco. Éramos amigos. Mi hija confiaba en él. Quiero que la devuelvan y que dejen de estar mintiendo. Yo hablé con él ese mismo madrugada que mi hija desapareció y me mintió. Me dijo que no la había visto. Pero cuando el remisero habló, recién en ese momento dijo que la vio, que había estado con ella", afirmó.

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Familiares y vecinos marcharon por la aparición de Agostina

Mientras la investigación sigue abierta y no se descarta ninguna línea, se conoció también que Barrelier tiene un antecedente judicial por privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, por una causa de mayo del año pasado. Incluso llegó a estar detenido.