Crimen y Justicia

El impactante dato que arrojó la autopsia a Ana Lía Corte, la mujer hallada muerta en Bariloche

El resultado preliminar del análisis forense se conoció este miércoles y determinó la causa de fallecimiento de la víctima. Sus restos estaban en un barranco del barrio Arrayanes

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Dos retratos de mujer sonriente, divididos por una línea blanca. Izquierda: al aire libre con gorra y gafas de sol. Derecha: en interior con chaqueta de flores.
Ana Lía Corte, la mujer hallada sin vida en Bariloche

La autopsia practicada por el Cuerpo Médico Forense sobre los restos de Ana Lía Corte, la mujer hallada muerta en el barrio Arrayanes de Bariloche, determinó la causa de fallecimiento de la víctima de 52 años.

De acuerdo con el informe preliminar, al que accedió Infobae, Corte murió por un paro cardíaco no traumático y, si bien su cuerpo estaba descuartizado, los especialistas indicaron que no se hallaron indicios de criminalidad.

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No obstante, sí revelaron un dato impactante: el estado en que fue encontrado el cuerpo corresponde al ataque de animales presentes en la zona.

Tras finalizar el procedimiento forense, el cuerpo de Ana Lía Corte fue entregado a sus familiares, indicaron desde el Minsiterio Público Fiscal.

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Los restos los encontraron en el barrio Arrayanes e investigan si pertenecen a la mujer de 52 años
Los restos los encontraron en el barrio Arrayanes e investigan si pertenecen a la mujer de 52 años

La mujer fue hallada sin vida en las últimas horas tras haber estado desaparecida desde el viernes 8 de mayo. Su familia realizó la denuncia por su paradero ese mismo día a las 14.

De acuerdo con fuentes del caso una cámara del colectivo de la línea 51 la captó a las 11:18 cuando se dirigía al centro de la ciudad. Esa imagen constituía, hasta el momento del hallazgo, el único indicio concreto sobre su recorrido.

En el marco de la investigación para dar con ella, las fiscales Cendón y Ocampo lograron establecer que la mujer había abordado el colectivo en la avenida Pioneros y luego descendió en la última parada, en las inmediaciones de los galpones de la empresa Tres de Mayo. Vestía una campera, llevaba una mochila y su medicación, pero salió de su casa sin teléfono ni documentación.

Fotografía de Ana Lía Corte sonriendo, rodeada por varios miembros de su familia, incluyendo adultos y niños, en lo que parece ser una reunión en un hogar
Ana Lía Corte, cuyo cuerpo fue encontrado este martes por la noche en un barranco de la ciudad de Bariloche, junto a su familia.

En las últimas horas, finalmente la encontraron en un descampado. Estaba muerta.

Ana Lía, de 52 años, trabajaba instructora de purna yoga, una variante que combina la práctica de posturas, técnicas de respiración, meditación, relajación y mantras.

Amante del trekking, se casó el 17 de noviembre de 2001 con Milton Marques, un guía de montaña brasileño a quien había conocido en Bariloche. Padres de un niño de 12 años, en poco más de cinco meses iban a celebrar los 25 años de su matrimonio.

“Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación incansable en la búsqueda de Ana Lía. El apoyo de todos fue mi cable a tierra”, comienza el mensaje que el viudo compartió tras confirmarse que el cuerpo hallado este martes pertenecía a su esposa.

Luego, Milton escribió unas palabras en memoria de su mujer: “Y a mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa y llena de amor”.

Casi en simultáneo, Cecilia, una de las primas de Ana Lía, la despidió en su cuenta de Facebook con un sentido mensaje. “Así te voy a recordar siempre Anita linda, alegre, cariñosa, demostrativa y familiera... siempre abriendo tu casa para la familia que llegaba de visita a Bariloche”, publicó anoche junto a una foto en la que la mujer fallecida aparece en el centro de la misma, sonriente, rodeada por su familia y vestida con una musculosa rosa.

Y con evidente angustia, completó: “Vola alto prima, donde estas ya no hay padecimientos... la abuela Ana, mi viejo y los tuyos te reciben en sus brazos. Acá nos quedamos rotos con ganas de seguir contándonos destinos en Brasil para conocer... me quedo con tus últimos audios donde me decís que me querés mucho... yo te quiero mucho a vos prima ahora hasta la eternidad”.

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