Acertó a los campeones en tres Mundiales consecutivos y sorprendió con su pronóstico para 2026: la sentencia del “vidente de las copas”

El brasileño Michael Bruno es conocido como el vidente de las copas y dio su pronóstico para el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa con IA - Infobae)

A 15 días del comienzo del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, los pronósticos sobre qué selección será la futura campeona inundan las redes sociales y comienzan a florecer los adivinos mediáticos. En Brasil advierten que un célebre “vidente de las copas”, afamado por haber acertado a los vencedores en tres ediciones consecutivas, ya sabe quién levantará el trofeo el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

El brasileño Michael Bruno, famoso en las redes por dar pronósticos, anticipó que la selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, ganará la final del Mundial en 2026 y que el Brasil de Carlo Ancelotti quedará sin chances de acceder al partido decisivo, en una proyección difundida por el sitio Globo Esporte.

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La predicción, que se hizo viral, sostiene que la final de la Copa del Mundo será entre Portugal y España. Además, Bruno opinó sobre el destino que tendrá la Argentina de Lionel Scaloni que buscará repetir el título obtenido en Qatar 2022. De acuerdo con el citado medio, el hombre de los pronósticos afirmó que la Albiceleste va a quedar eliminada en cuartos de final, aunque aclaró que ese escenario depende del cuadro del Mundial. Una de las opciones podría ser precisamente el conjunto portugués.

Nacido en Campina Grande, Paraíba, Bruno es conocido en su país como el “Vidente de las Copas” por sus aciertos sobre los campeones de 2010, 2014 y 2018. El mismo medio señaló que también había indicado que Francia sería la selección a vencer en Qatar 2022, aunque en esa edición se equivocó al marcar a Brasil como campeón (fue eliminado por Croacia en cuartos de final), cuando en realidad fue la Argentina de Lionel Messi. “Desde 2022 ya anuncio a la próxima selección campeona. Desde entonces, vengo afirmando que Portugal será el campeón del mundo”, dijo, sacando pecho.

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Los pronósticos del "vidente de las copas" para el Mundial 2014

Para el pronosticador, las selecciones más fuertes del próximo Mundial serán Francia, España, Inglaterra, Argentina, Portugal y Brasil. Aun así, Bruno consideró que el equipo portugués llegará mejor preparado para conquistar el título, en especial por la posibilidad de que Cristiano Ronaldo dispute el torneo “en alto nivel”, de acuerdo con el medio brasileño.

Al referirse al equipo brasileño, que intentará conquistar su sexta estrella en Estados Unidos, Bruno expresó preocupación por una eventual dependencia táctica de Neymar, en caso de que el jugador del Santos tenga protagonismo en el equipo, algo que no fue confirmado por Ancelotti. “Yo no creo que Neymar esté al 100% para jugar esta Copa. Y, si juega, una vez más, la Selección caerá antes de la semifinal, porque el equipo actuará en función de él, repitiendo el error táctico de 2022”, opinó el vidente.

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Los vaticinios de Bruno comenzaron en el Mundial de Sudáfrica. “Es curioso, por decir lo menos, que estas predicciones comenzaran en 2010, pero en ese momento aún no tenía un perfil de Facebook. Antes de que comenzara el Mundial, adiviné que sería España, y fueron prácticamente el único equipo en ganar la competición después de perder su primer partido, contra Suiza 1-0″, recordó en una entrevista con el diario Jornal da Paraíba. “En 2010, España atravesaba una grave crisis económica y necesitaba recuperar parte de su moral dentro de la Unión Europea, y nada podría ser más apropiado que ganar la principal competición del deporte más popular del mundo”, justificó.

El posteo del brasileño Michael Bruno, vaticinando el título de Francia en Rusia 2018 (jornaldaparaiba)

Lo llamativo es que para la Copa del Mundo de Brasil 2014 acertó con el título de Alemania, aunque en la final había ubicado a Uruguay en lugar de Argentina. En Rusia 2018 también adivinó al decir que Francia levantaría el trofeo. Estos vaticinios están documentados en sus perfiles públicos. La racha se terminó en Qatar 2022 con la gloria celeste y blanca.

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“Hasta ahora, los jugadores que han destacado han sido Eusébio y Cristiano Ronaldo. Portugal necesita salir de la sombra y mostrarle al mundo su potencial. En 2026, al menos en el fútbol, ​​llegará ese momento", fueron sus palabras.