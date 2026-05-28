Tigre afrontará un partido decisivo ante Alianza Atlético por un lugar en los playoffs de la Sudamericana: hora, TV y formaciones

Tigre y Alianza Atlético cerrarán la fase de grupos de la Copa Sudamericana (Crédito: Instagram Alianza Atlético)

El estadio José Dellagiovanna será escenario de un partido clave para Tigre, que necesita una victoria ante Alianza Atlético para mantener sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. El encuentro, pautado para las 21:30, presenta al conjunto argentino en una situación límite dentro del Grupo A, con la obligación de sumar tres puntos y aguardar un resultado favorable en el cruce entre América de Cali y Macará. El partido será dirigido por David Ojeda y transmisión en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

Tigre llega a la última jornada con seis unidades, tras una campaña irregular compuesta por un triunfo, tres empates y una derrota. El equipo dirigido por Diego Dabove ocupa el tercer lugar de la tabla y solo un triunfo lo mantendrá en carrera. Para sellar su clasificación, el Matador depende también de que Macará no caiga ante América de Cali, ya que el nuevo criterio de desempate olímpico favorece a los argentinos solo en caso de igualdad en puntos con el equipo colombiano. Si América de Cali gana su compromiso, Tigre quedará automáticamente eliminado.

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El rival de esta noche, Alianza Atlético, quedó eliminado en la fecha anterior y afrontará el encuentro sin chances de avanzar. El conjunto peruano, dirigido por Federico Urciuoli, se ubica en el último lugar del grupo, con dos empates y tres derrotas. Ha convertido apenas dos goles y recibió siete en lo que va de la fase, panorama que le otorga libertad para jugar sin presiones y buscar una despedida digna del torneo continental.

En el local, se destaca el buen momento de José David Romero, delantero de Tigre, quien anotó los últimos cuatro goles de su equipo y suma 11 conquistas en 17 partidos de la temporada.

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Ambos equipos se enfrentaron el 7 de abril en la fase de grupos, con empate 1-1. Repasando los antecedentes inmediatos, Tigre igualó 1-1 en su visita a América de Cali, mientras que Alianza Atlético viene de un empate sin goles frente a Macará.

Probables formaciones:

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Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Ramón Arias, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Martín Garay, Elías Cabrera; José Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Alianza Atlético: Diego Melián; Christian Vásquez, Francisco Duclós, Horacio Benincasa, Jesús Mendieta; Federico Illanes, Jeremy Canela, Rodrigo Castro, Adrián Fernández; Guillermo Larios y Roberto Robaldo. DT: Federico Urciuoli.

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Estadio: José Dellagiovanna.

Hora: 21:30.

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Árbitro: David Ojeda (Paraguay).

TV: ESPN y Disney+ Premium.

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POSICIONES: