Cómo la cafeína puede alterar el sueño profundo, incluso después de dormir 8 horas

La cafeína puede reducir el sueño profundo incluso cuando la persona duerme ocho horas continuas, según una revisión en Nutrients (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas creen que dormir ocho horas alcanza para recuperarse bien. La ciencia muestra, sin embargo, que la duración del sueño no siempre refleja su calidad real.

Una revisión científica publicada en la revista Nutrients advierte que la cafeína puede reducir el sueño profundo y afectar la recuperación cerebral incluso cuando la persona logra dormir toda la noche sin despertarse. El fenómeno pasa desapercibido porque el cuerpo siente que descansó con normalidad, aunque la actividad cerebral muestre otra realidad.

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“La sensación subjetiva de haber dormido bien no siempre corresponde con lo que muestran los registros neurofisiológicos”, señaló la profesora Donata Kurpas, de la Wroclaw Medical University. Los investigadores identificaron que la cafeína altera patrones eléctricos cerebrales vinculados con el descanso reparador y disminuye las ondas lentas, consideradas la principal señal de sueño profundo.

Qué ocurre en el cerebro durante el sueño profundo

El sueño no es un estado uniforme. A lo largo de la noche, el cerebro atraviesa distintas fases con funciones específicas, y una de las más importantes es el sueño profundo, asociado con la recuperación física, la consolidación de la memoria, el aprendizaje y la regulación metabólica.

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Estudios neurofisiológicos detectan que la calidad del sueño no siempre coincide con la percepción subjetiva de haber descansado bien tras consumir cafeína (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante esa etapa predominan las ondas delta: señales eléctricas lentas y sincronizadas que indican un alto nivel de descanso cerebral. Los científicos comparan ese proceso con un “modo de mantenimiento” del cerebro, el momento en que muchas funciones neuronales reducen la actividad externa y priorizan tareas de reparación y reorganización interna. La cafeína puede interferir directamente en ese mecanismo.

Cómo actúa la cafeína sobre el sueño

La cafeína bloquea los receptores de adenosina en el sistema nervioso central. Se trata de una sustancia que se acumula durante las horas de vigilia y genera la “presión de sueño”, es decir, la necesidad biológica de dormir: a medida que avanza el día, esa presión aumenta y las personas sienten más cansancio hacia la noche.

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Al interferir en esa señal natural, la cafeína mantiene al cerebro en un estado de mayor alerta. Según los estudios analizados en Nutrients, esto provoca una disminución de las ondas lentas detectadas mediante electroencefalografía (EEG), la técnica que registra la actividad eléctrica cerebral. Al mismo tiempo, aumentan patrones más rápidos asociados con un estado menos profundo y más cercano a la vigilia.

En términos simples, la persona puede permanecer dormida, pero el cerebro descansa de manera menos eficiente.

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El bloqueo de los receptores de adenosina por la cafeína altera la presión natural de sueño y mantiene al cerebro en estado de alerta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más llamativos del análisis es la brecha entre lo que las personas sienten y lo que muestran los estudios cerebrales. Algunos voluntarios afirmaban haber descansado bien, aunque los registros eléctricos evidenciaban una reducción significativa del sueño profundo.

Muchas personas creen tolerar bien la cafeína porque se duermen rápido o no recuerdan despertares nocturnos. El cerebro, sin embargo, puede seguir mostrando alteraciones en la arquitectura interna del sueño, lo que genera una falsa percepción de descanso óptimo.

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Por qué la cafeína no afecta igual a todos

La respuesta a la cafeína varía considerablemente entre individuos. Factores genéticos, edad, metabolismo hepático, hábitos de consumo y nivel de tolerancia influyen en la sensibilidad de cada persona.

Los científicos identificaron que variantes genéticas vinculadas al gen ADORA2A modifican la forma en que el organismo responde a la cafeína y a la privación de sueño. Consumir café a diario tampoco elimina los efectos sobre el cerebro: aunque algunas personas desarrollen tolerancia subjetiva —la sensación de que el café “ya no les afecta”—, los registros neurofisiológicos continúan mostrando alteraciones en las ondas lentas.

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Otro factor relevante es la paraxantina, uno de los principales metabolitos de la cafeína, que puede seguir actuando durante varias horas y extender sus efectos hasta la noche, incluso tras un consumo matutino o vespertino.

Impacto sobre memoria, rendimiento y recuperación

Los especialistas advierten además que la estimulación producida por la cafeína puede parecerse a “pedir energía prestada” al organismo: mejora temporalmente el estado de alerta, pero potencialmente a costa de una recuperación cerebral menos eficiente durante la noche.

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La reducción del sueño profundo no solo afecta la sensación de descanso. Los investigadores señalan que también incide sobre la consolidación de la memoria, el aprendizaje, la velocidad de reacción y la recuperación física, con especial relevancia en adolescentes, adultos mayores, estudiantes, trabajadores con alta carga cognitiva y deportistas.

Reducciones en el sueño profundo por cafeína afectan memoria, aprendizaje, tiempo de reacción y recuperación, particularmente en adolescentes y deportistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el deporte, el sueño profundo cumple un papel clave en la recuperación muscular y en la incorporación de nuevas habilidades motoras. Cuando la calidad interna del descanso disminuye, el organismo tarda más en recuperarse y aumenta el riesgo de fatiga o lesiones.

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Los investigadores aconsejan limitar el consumo de cafeína durante las horas previas al sueño, en particular en quienes necesitan una recuperación física y mental óptima. No existe una regla universal dado que la sensibilidad varía entre individuos, pero la evidencia muestra que incluso dosis consumidas varias horas antes de acostarse pueden alterar la calidad del descanso cerebral.