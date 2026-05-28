Economía

ANSES: quiénes cobran hoy jueves 28 de mayo de 2026

El cronograma oficial define cuándo acceden los distintos grupos a sus haberes y asignaciones, con ajuste y bonos incluidos este mes

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Fachadas ANSES
El haber mínimo para jubilados en mayo de 2026 es de $393.174,10, más un bono extraordinario de $70.000 otorgado por ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este jueves 28 de mayo de 2026 con el pago de jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, en el marco del calendario escalonado correspondiente al mes de mayo. El cronograma, que se organiza por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y tipo de beneficio, abarca tanto los haberes regulares como los refuerzos extraordinarios otorgados durante este periodo.

En mayo, los montos liquidados por ANSES se actualizaron con un incremento del 3,38% determinado por la inflación de marzo. Este ajuste impacta en todas las prestaciones, mientras se sostiene la modalidad de pago escalonada para asegurar la previsibilidad y el orden en el acceso a los haberes y asignaciones.

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Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y DNI finalizado en 6 o 7 acceden a su cobro hoy según cronograma ANSES - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y DNI finalizado en 6 o 7 acceden a su cobro hoy según cronograma ANSES - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes cobran hoy, 28 de mayo de 2026

El cronograma oficial de ANSES establece quiénes acceden hoy a sus pagos, de acuerdo con la terminación del DNI y la prestación correspondiente.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y cuyo DNI termina en 6 o 7. Este grupo integra el segmento que accede a pagos en fechas posteriores al calendario de haberes mínimos.

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Prestación por Desempleo

Reciben la Prestación por Desempleo los beneficiarios cuyo DNI finaliza en 6 o 7, según el esquema de acreditación vigente.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

El pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo ya concluyó para todas las terminaciones de DNI el 22 de mayo.

Asignación por Embarazo

El pago de la Asignación por Embarazo para Protección Social finalizó el 22 de mayo, de acuerdo con el calendario de este mes.

En una oficina de ANSES, varias personas mayores sentadas en sillas de espera y otras de pie interactúan con empleados detrás de un mostrador. Hay carteles informativos en las paredes.
Las asignaciones familiares como Nacimiento, Adopción y Matrimonio conservan vigencia hasta el 10 de junio para todas las terminaciones de DNI - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Prenatal y por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad pueden cobrar hasta el 10 de junio, sin restricción por terminación de DNI.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción se siguen liquidando hasta el 10 de junio para todas las terminaciones de documento.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan hasta el 10 de junio, sin distinción por terminación de DNI.

Pensiones No Contributivas

El pago de Pensiones No Contributivas finalizó el 15 de mayo.

Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
Las bases imponibles mínima y máxima para aportes y contribuciones en mayo de 2026 fueron fijadas en $132.420,94 y $4.303.619,01 respectivamente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en mayo 2026

El haber mínimo para jubilados en mayo de 2026 es de $393.174,10. A este monto se suma un bono extraordinario de $70.000, que lleva el ingreso total a $463.174,10. El haber máximo es de $2.645.689,38 y la Prestación Básica Universal (PBU) asciende a $179.859,20.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $314.539,28, y con el bono extraordinario suma $384.539,28. Las pensiones no contributivas llegan a $275.221,87, incrementándose a $345.221,87 con el refuerzo. La Pensión Madre de 7 Hijos iguala el haber mínimo y también alcanza $463.174,10 con el bono.

Las bases imponibles mínima y máxima para aportes y contribuciones fueron fijadas en $132.420,94 y $4.303.619,01, respectivamente.

ANSES realiza el pago escalonado de jubilaciones, pensiones y beneficios sociales según terminación de DNI este 28 de mayo de 2026 - (Imagen Ilustrativa Infobae)
ANSES realiza el pago escalonado de jubilaciones, pensiones y beneficios sociales según terminación de DNI este 28 de mayo de 2026 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las asignaciones en mayo 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) para mayo es de $141.285,31, mientras que la AUH con Discapacidad asciende a $460.044,10. Los valores de las asignaciones familiares varían según el ingreso del grupo familiar y la situación laboral:

Nacimiento: $82.353

Adopción: $492.366

Matrimonio: $123.307

Cónyuge: $17.142 (general) y $34.009 (zonas especiales)

Prenatal: entre $70.651 y $14.873, según IGF

Hijo para protección social: $141.286

Hijo con discapacidad: $460.045

La asignación por embarazo para protección social es de $141.286. La ayuda escolar anual está fijada en $55.672, con valores superiores en zonas geográficas especiales. La prestación por desempleo es de $55.672, cifra que también corresponde a monotributistas y veteranos de guerra.

Para más detalles sobre fechas y montos, se puede consultar la información en los canales oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y en sus delegaciones en todo el país.

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