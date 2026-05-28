Bruno Fernandes explicó por qué rechazó 255 millones para irse del Manchester United: “No busco únicamente el dinero o la fama”

Bruno Fernandes rechazó una oferta de £200 millones para quedarse en el Manchester United, priorizando sus valores y la familia (AP/Dave Thompson)

Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, reveló que rechazó una oferta millonaria de 255 millones de dólares para permanecer en Old Trafford. El mediocampista portugués defendió su compromiso con el club y, en The Diary Of A CEO, pódcast británico de entrevistas conducido por Steven Bartlett, explicó cómo su mentalidad y valores personales guiaron sus decisiones más importantes.

Fernandes aseguró que decidió quedarse en el equipo porque aún tiene sueños por cumplir y que sus principios familiares pesan más que cualquier cantidad de dinero. En el pódcast subrayó que su prioridad es vivir sus propios sueños y transmitir estos valores a sus hijos, y respondió a las críticas de Roy Keane; señaló que acepta la crítica, pero no tolera que se tergiversen sus palabras.

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En relación con la controversia generada por Roy Keane, Fernandes fue claro respecto a los comentarios del exjugador sobre su liderazgo en el Manchester United. “Puede criticarme, decir que no soy buen capitán o jugador para el club. Eso lo acepto. Pero ‘Lo que no acepto’ es que se inventen frases que no dije”.

El liderazgo de Bruno Fernandes en el Manchester United se basa en el respeto a compañeros, entrenadores y empleados del club (REUTERS/David Klein)

La oferta de 255 millones y el peso de la familia

El jugador detalló que la oferta de 255 millones de dólares le llegó el verano pasado y que fue su familia quien influyó de manera determinante en la decisión de permanecer en el club. Fernandes reconoció que nunca toma decisiones solo, especialmente ahora que tiene dos hijos.

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“Antes de pensar en cualquier otra cosa, pienso en mi familia, porque ellos siguieron mi sueño”, relató en The Diary Of A CEO. Su esposa le preguntó si realmente ya había alcanzado todo lo que quería en su carrera antes de considerar un cambio: “Ella siempre pregunta si este es el siguiente paso que espero en mi carrera. Este es el mejor campeonato del mundo, aquí disfruto el fútbol como en ningún otro lado”.

La mentalidad de autoexigencia y espíritu competitivo de Bruno Fernandes se forjaron desde la infancia bajo la influencia de su padre (AP/Dave Thompson)

El portugués no ocultó la carga emocional que supone exponer estos sentimientos. “En una carrera futbolística se atraviesan muchos altibajos y quienes más sufren son la familia. Ellos ven lo bueno y lo malo, pero siempre están ahí”, compartió. Fernandes recalcó que los valores familiares guían cada decisión: “No busco únicamente el dinero o la fama; quiero que mis hijos aprendan el valor del trabajo y la lealtad”.

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Cómo se formó su autoexigencia

La mentalidad ganadora de Bruno Fernandes se forjó con una autocrítica constante desde la infancia. En The Diary Of A CEO explicó que su padre fue clave para insertar esa actitud de autoexigencia: “Podía anotar dos o tres goles, pero mi padre siempre señalaba los errores. Siempre hay margen para mejorar”. Esta visión lo preparó para soportar la crítica tanto en el campo como fuera de él.

Fernandes recordó su infancia en Porto, marcada por los sacrificios de sus padres. Su padre, aunque no era expresivo en lo afectivo, mostraba el valor del esfuerzo diario con hechos: “No importaba si sacaba un 98 sobre 100, él decía que el 2% que faltaba aún se podía mejorar”. Este enfoque lo llevó a asumir que nunca debe conformarse con hacer las cosas a medias: “No me gusta hacer las cosas al 70% o al 80%. Sea lo que sea, debo darlo todo”.

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Bruno Fernandes considera que la inestabilidad por los constantes cambios de entrenador afectó a la cultura interna del Manchester United (REUTERS/Angelika Warmuth)

El mediocampista subrayó la importancia de convivir con el error y absorber la crítica. “Jugar en uno de los clubes más grandes te expone, pero la crítica ya no me afecta como antes. Aprendí desde pequeño que siempre hay margen de mejora”, afirmó.

Para Fernandes, la clave está en no temer al fracaso y seguir intentándolo: “Nunca fui el más rápido ni el más alto, pero nunca tuve miedo de enfrentarme a nadie. Eso me hizo mejor”.

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Liderazgo y cambios internos en el Manchester United

Fernandes buscó transformar la cultura interna del Manchester United desde su llegada. Según relató en The Diary Of A CEO, el liderazgo debe basarse en el respeto y el cuidado de todos en el club: “El liderazgo se trata de respeto y de cuidar a todos por igual, desde los compañeros hasta el personal”.

El mediocampista de Portugal destaca la importancia de la familia y busca transmitir a sus hijos valores de trabajo y lealtad (Action Images via Reuters/Peter Cziborra)

Insistió en que el respeto no se negocia y que el éxito del grupo depende de esa base: “Trato igual al entrenador, al compañero y a quien limpia el vestuario. ‘Si hay respeto’, el ambiente mejora para todos”.

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Para el capitán, la inestabilidad derivada de los cambios constantes de entrenador tras la salida de Sir Alex Ferguson afectó profundamente la cultura interna. “El principal error fue cambiar de entrenador con perfiles tan distintos entre sí. Eso provocó que los jugadores fichados no siempre encajaran en el sistema del siguiente técnico”, analizó.

Considera que la reconstrucción pasa por incorporar futbolistas con el carácter apropiado y un compromiso total con el club: “No basta con tener calidad, debes querer estar en el Manchester United”.

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El capitán del United aprecia que sus compañeros valoren su carácter y comportamiento por encima de sus logros deportivos (REUTERS/Phil Noble)

También reconoció que su relación con los distintos entrenadores, desde Ole Gunnar Solskjaer hasta Carrick, siempre se basó en la confianza y el aprendizaje, sin importar en qué posición le pidieran jugar: “Cada técnico tiene sus ideas y aporta cosas distintas. Mi compromiso es total, esté o no de acuerdo”.

De Porto a Old Trafford: su carrera y metas

La carrera de Bruno Fernandes comenzó en Porto, donde ingresó en el FC Infesta con apenas cinco años y rápidamente empezó a competir con chicos mayores. “No quería ser mejor que los demás, solo quería competir y superarme. No tenía miedo, eso es lo que me hizo progresar”, compartió en The Diary Of A CEO.

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A los 17 años se trasladó a Italia para fichar por el Novara, y después de solo tres meses fue promovido al primer equipo. Su paso por Udinese fue fundamental, gracias a la influencia del entrenador Francesco Guidolini: “Me enseñó a no tener miedo y a expresarme. Fue como una figura paterna”, recordó Fernandes.

Tras su paso por la Sampdoria y el Sporting de Lisboa, Bruno Fernandes se consolidó como centrocampista antes de llegar al Manchester United (REUTERS/Rafael Marchante)

Luego pasó por la Sampdoria y el Sporting de Lisboa, donde destacó como centrocampista, antes de alcanzar su fichaje soñado por el Manchester United en 2020.

“Jugar en la Premier League era mi mayor aspiración y el Manchester United el club de mis sueños en Inglaterra”, confesó. Rememoró el instante en que recibió la confirmación de la oferta y la emoción de compartir la noticia con su familia: “Lloré cuando me lo contaron. Había esperado ese momento desde niño”.

Sobre sus metas, Fernandes admitió que sueña con conquistar títulos importantes: “‘En cinco años’ quiero mirar atrás y ver que gané la Premier League, la Champions League con el Manchester United y el Mundial con Portugal. Representar a mi país es lo máximo”, dijo en The Diary Of A CEO.

El reconocimiento que más aprecia, asegura, es el relacionado con su carácter fuera del campo: valora que sus compañeros destaquen su forma de comportarse por encima de su faceta deportiva. Sostiene que la manera en que uno se relaciona, tanto dentro como fuera del vestuario, es lo que realmente permanece al cabo de los años, según contó en The Diary Of A CEO.