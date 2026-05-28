América Latina

Flávio Bolsonaro se reunió con Marco Rubio y reivindicó el fortalecimiento del entendimiento en las relaciones entre Brasil y EEUU

En plena carrera por la posesión del Ejecutivo brasileño, el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro se reunió con el canciller en Washington para abarcar los vínculos que unen a los pueblos de ambos países

Guardar
Google icon
Flávio Bolsonaro (der.) aseguró que con Marco Rubio seguirán fortaleciendo las relaciones internacionales, defendiendo la libertad, la democracia y los valores que unen a millones de brasileños y estadounidenses (@FlavioBolsonaro)
Flávio Bolsonaro (der.) aseguró que con Marco Rubio seguirán fortaleciendo las relaciones internacionales, defendiendo la libertad, la democracia y los valores que unen a millones de brasileños y estadounidenses (@FlavioBolsonaro)

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, precandidato presidencial, visitó el miércoles la Casa Blanca en Washington para mantener un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump el día anterior.

Según detalló en sus redes sociales, ambos lograron un entendimiento sobre cómo abordar las relaciones internacionales. “Continuamos fortaleciendo las relaciones internacionales, defendiendo la libertad, la democracia y los valores que unen a millones de brasileños y estadounidenses”, expresó Bolsonaro, quien difundió una imagen junto a Rubio.

PUBLICIDAD

La visita de Bolsonaro a la capital estadounidense se produce tras el encuentro reciente entre el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Trump en la Casa Blanca, el pasado 7 de mayo, calificado por ambos como positivo. El hijo del ex presidente Jair Bolsonaro destacó que es la primera vez que un presidente estadounidense recibe en la Casa Blanca a un precandidato presidencial brasileño en año electoral, hecho que, en su opinión, refleja el “aprecio” del republicano hacia él y hacia Brasil.

Durante la reunión del martes, Trump recibió a Bolsonaro en la sede del Ejecutivo estadounidense. Tras el encuentro, el precandidato anunció que, si resulta electo en octubre, Brasil se sumará al Escudo de las Américas, alianza regional contra el narcotráfico promovida por Washington.

PUBLICIDAD

Además, reveló que solicitó al jefe de Estado estadounidense designar “cuanto antes” como grupos terroristas a las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho. Esta medida cuenta con el rechazo del gobierno de Lula da Silva, por considerar que afectaría la soberanía nacional.

Flávio Bolsonaro promete a Trump adherirse a la alianza Escudo de las Américas si gana
El senador brasileño Flávio Bolsonaro (i) junto al presidente de EE.UU., Donald Trump (@FlavioBolsonaro)

Trump mantiene una preferencia explícita por la familia Bolsonaro, a la que considera aliada. Flávio Bolsonaro relató que, durante su encuentro, el presidente estadounidense se interesó especialmente por la situación de su papá, arrestado desde hace varios meses atrás: “Lo primero que hizo fue preguntar por mi padre, sobre las condiciones de la cárcel, cómo está y cómo lidió la familia con todo esto”.

Jair Bolsonaro fue víctima de un atentado durante la campaña presidencial. Posteriormente, su salud se agravó tras ingresar en prisión, y actualmente cumple una condena de más 27 años.

El presidente de Estados Unidos inició su segundo ciclo en la Casa Blanca con fuertes críticas al proceso judicial contra el ex mandatario, quien fue su aliado durante el periodo 2019-2023. La detención de Jair Bolsonaro y las sanciones temporales impuestas por el gobierno de Donald Trump a un juez de la Corte Suprema, así como los aranceles aplicados a productos de Brasil, generaron una fuerte tensión diplomática con Lula da Silva.

El mandatario brasileño criticó el intervencionismo de Trump en América Latina, en especial por los operativos contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que causaron cerca de 200 muertes. A pesar de las diferencias, ambos mandatarios optaron por reunirse en la Casa Blanca para distender la relación.

Flávio Bolsonaro promete a Trump adherirse a la alianza Escudo de las Américas si gana
El senador brasileño Flávio Bolsonaro habla en una rueda de prensa el martes, en Washington (EE.UU.) (EFE/ Octavio Guzmán)

La reciente visita del senador brasileño a la sede del poder en Washington también busca impulsar su candidatura, luego de la filtración que lo relaciona con Daniel Vorcaro, banquero encarcelado bajo acusaciones de estar vinculado con el mayor fraude financiero en la historia de Brasil, situación que complicó la posición del legislador en las encuestas frente a Lula, quien aspira a la reelección.

El senador Marcos Rogério, considerado uno de los principales aliados de Flávio Bolsonaro en el Congreso estadounidense, afirmó que el precandidato presidencial ya ofreció las explicaciones necesarias acerca de su relación con Daniel Vorcaro.

“Momentos como este merecen nuestra atención. Necesita aclararlo todo. Pero también se ha manifestado a favor de una investigación parlamentaria sobre Banco Master. Esto no impedirá en absoluto su candidatura”, declaró Rogério a periodistas el sábado durante el foro empresarial Esfera, en las afueras de São Paulo. El legislador aseguró que no reconsiderará su respaldo a la postulación presidencial de Bolsonaro.

La analista política Lula Guimaraes trabajó con candidatos de diferentes partidos en elecciones de Brasil y evaluó el caso dentro del contexto actual. “En estos momentos, la gente en Brasil quiere saber quién ganará el próximo Mundial. Solo eso hará que todo este asunto pase a un segundo plano durante un mes”, señaló Guimaraes. “No creo que esto por sí solo sea fatal para Flávio Bolsonaro”.

(Con información de EFE y Associated Press)

Temas Relacionados

Flávio BolsonaroMarco RubioEstados UnidosBrasilDonald TrumpLula da SilvaÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bolivia negocia un programa de créditos con el FMI por USD 5.000 millones para agricultores y organizaciones sociales

En medio de la ola de protestas contra su gobierno, el presidente Rodrigo Paz detalló que las divisas estadounidenses no serán invertidos en el Estado sino en el fortalecimiento de la economía del país

Bolivia negocia un programa de créditos con el FMI por USD 5.000 millones para agricultores y organizaciones sociales

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una narco lancha en el Pacífico oriental: dos muertos

El Comando Sur de EEUU señaló que “la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico” en el océano y resaltó que ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido durante la operación

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una narco lancha en el Pacífico oriental: dos muertos

El Salvador: Exalcaldesa de Soyapango enfrentará juicio por desobediencia y actos arbitrarios

El proceso fue abierto luego de que una jueza determinara que existieron omisiones al acatar sentencias laborales, tras varias denuncias sobre despidos y falta de pago a empleados municipales en 2021 y 2022

El Salvador: Exalcaldesa de Soyapango enfrentará juicio por desobediencia y actos arbitrarios

República Dominicana regula el uso de celulares en escuelas en todos los niveles educativos

La disposición oficial establece restricciones diferenciadas para dispositivos móviles según el ciclo académico, obliga a instituciones públicas y privadas a adaptar sus reglamentos internos y busca promover entornos seguros y responsables en las aulas

República Dominicana regula el uso de celulares en escuelas en todos los niveles educativos

¿Cuántos guatemaltecos migrarían si tuvieran los recursos y cuáles son sus destinos preferidos?

Un reciente informe reveló que los deseos de salir del país están asociados principalmente con ingresos insuficientes, búsqueda de empleo y oportunidades en el extranjero

¿Cuántos guatemaltecos migrarían si tuvieran los recursos y cuáles son sus destinos preferidos?
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Es la única hidrosommelier de Argentina e integra un selecto club de 300 expertos en el mundo: “El agua tiene identidad propia”

Es la única hidrosommelier de Argentina e integra un selecto club de 300 expertos en el mundo: “El agua tiene identidad propia”

Primeros cruces entre sectores del peronismo por el programa económico para enfrentar a Milei

Etiquetado Frontal: la oposición cree que el Gobierno busca derogar la ley para repuntar el consumo

El Gobierno empieza a jerarquizar el vínculo con las provincias pensando en las reformas y el año electoral

Milei en su laberinto: las ambiciones de la plana mayor del Gobierno y el juego que profundiza Bullrich

INFOBAE AMÉRICA

Los regímenes de Cuba y China reforzaron su alianza estratégica en medio de la presión de EEUU

Los regímenes de Cuba y China reforzaron su alianza estratégica en medio de la presión de EEUU

Bolivia negocia un programa de créditos con el FMI por USD 5.000 millones para agricultores y organizaciones sociales

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una narco lancha en el Pacífico oriental: dos muertos

Estados Unidos e Irán intercambian ataques mientras crece la incertidumbre por un posible acuerdo para frenar la guerra

Estados Unidos impuso nuevas sanciones dirigidas a la agencia iraní que intenta controlar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz

ENTRETENIMIENTO

Las primeras críticas sobre ‘El día de la revelación’ son claras y unánimes: “Es la mejor película de Steven Spielberg en más de veinte años”

Las primeras críticas sobre ‘El día de la revelación’ son claras y unánimes: “Es la mejor película de Steven Spielberg en más de veinte años”

Steven Spielberg habla sobre la IA: “No se puede utilizar para nada creativo y no estoy dispuesto a dejarme sustituir”

Tom Hardy habría causado retrasos en el set de ‘MobLand’

Disclosure Day: la nueva película de Steven Spielberg sobre el posible contacto con extraterrestres

ElevenLabs recrea la voz y la imagen de Stan Lee con inteligencia artificial