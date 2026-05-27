Primeros indicios de desabastecimiento en la distribución de bebidas por medidas de fuerza de Camioneros

Hay problemas en la distribución de bebidas por una protesta del Sindicato de Camioneros

Un conflicto entre el Sindicato de Camioneros y empresas de aguas y gaseosas empezó a impactar en el abastecimiento de bebidas en Capital y el Gran Buenos Aires, con entregas incompletas y demoras en la distribución, según indicaron fuentes del sector.

La Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA) advirtió este miércoles en un comunicado que el reclamo impulsado por el gremio “está generando dificultades en el normal abastecimiento de bebidas en distintos puntos del país”.

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La entidad sostuvo que las empresas de transporte y distribución “trabajan con responsabilidad y de manera coordinada” para buscar una solución y “minimizar su impacto sobre la cadena de abastecimiento”.

Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros

CADIBSA agregó que la situación “ajena a la voluntad de las empresas” puede provocar demoras en las entregas y “eventuales faltantes” para clientes y consumidores.

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Otras fuentes empresariales aseguraron a Infobae que los camiones de distribución regresan a sus depósitos con entre 20% y 50% de la carga sin entregar, en un problema que ya genera faltantes de productos y un aumento de reclamos de numerosos clientes en Capital y Gran Buenos Aires.

De acuerdo con estas fuentes, los camiones están realizando una sola salida por jornada y parte del stock ni siquiera sale del depósito, lo que reduce el volumen efectivamente distribuido en los comercios.

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Góndolas con faltantes de bebidas, una postal que se multiplica por la protesta de Camioneros

La situación afecta de forma creciente a la cartera de clientes en el área metropolitana, donde ya se registran quejas por la falta de entrega de bebidas y se pidió resolver con urgencia el conflicto que está interrumpiendo el abastecimiento de estos productos.

Por su parte, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó que la demanda consiste en el pago del presentismo y el aumento de los adicionales para los choferes y los ayudantes de este sector y se quejó de que los empresarios “siguen haciéndose los boludos, siguen mirando para otro lado y no atienden el reclamo legítimo que estamos llevando adelante”.

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En un video publicado en el sitio del gremio, el hijo de Hugo Moyano dijo que finalizó sin resultados positivos una reunión virtual con las empresas Coca-Cola, Quilmes y CCU (Compañía de Cervecerías Unidas), y puntualizó: “Seguimos con el día décimo trabajando como marca nuestro convenio colectivo de trabajo”.

Ya empieza a haber quejas de los comercios que no reciben las bebidas debido al conflicto sindical

En la misma declaración, Moyano sostuvo que “cualquier desabastecimiento que haya de estos productos de Coca-Cola, Quilmes, agua, es responsabilidad de estas empresas, que son las dadoras de carga”.

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El sindicalista ya había denunciado una disparidad en las liquidaciones salariales en plantas de distribución de bebidas por el esquema de contratación y reclamó la equiparación de adicionales para evitar “trabajadores de primera y de segunda categoría” en la actividad.

Según detalló, Quilmes paga el premio por asistencia al personal propio de línea directa y de depósitos centrales, pero excluye a los choferes que trabajan para centros concesionarios externos, y lo atribuyó a una “ingeniería contable” aplicada de forma unilateral por las empresas.

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En 2005 se produjo un conflicto similar, con medidas de fuerza del Sindicato de Camioneros en demanda de aumentos salariales y pago de horas extra, que generó síntomas de desabastecimiento de bebidas gaseosas y cervezas en pequeños comercios y supermercados de la ciudad de Buenos Aires y también generó un inesperado aumento del 10 por ciento en algunos precios.

CADIBSA denunció que el gremio no acató la conciliación obligatoria ni tampoco cumple con el trabajo a reglamento. “El flujo de entrega de mercadería ha disminuido fuertemente”, consideró la entidad. Sin embargo, Pablo Moyano dijo que el sindicato “decidió acatar la conciliación obligatoria y los trabajadores volvieron a la tarea”, aunque reconoció que “se está trabajando como marca el convenio”. “Los trabajadores están cumpliendo un horario de ocho horas, y si quieren que se amplíe el horario que paguen horas extras”, dijo.

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