De Claudio Caniggia al Chino Garcé: las grandes sorpresas de la selección argentina en los Mundiales

Claudio Caniggia (2002), Ariel Garcé (2010), José María Basanta (2014) y Maxi Meza (2018), algunas de las grandes sorpresas de la selección argentina en los Mundiales

A lo largo del tiempo, muchos futbolistas argentinos quedaron al margen de las convocatorias definitivas para las Copas del Mundo. El repaso es extenso, así como el de las grandes sorpresas que dieron los entrenadores de cara a cada cita mundialista. Desde México 86 hasta Qatar 2022, hay un interesante repaso con recordados nombres, muchos de los cuales dieron que hablar durante la competencia y otros quedaron en el olvido.

Desde el casi desconocido Héctor Zelada en México 86, que le quitó el puesto al Pato Fillol, hasta un Enzo Fernández que terminó siendo uno de los mejores jugadores de Qatar 2022.

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Quizás la única Copa del Mundo en la que no hubo sorpresas fue en la de Francia 1998, ya que la gran mayoría había participado en la previa con Daniel Passarella, inclusive los jóvenes Pablo Cavallero y Mauricio Pineda, que se colgaron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Sin lugar a dudas, ese Mundial en suelo europeo será recordado más por las grandes ausencias de Fernando Redondo y Claudio Paul Caniggia, enemistados con el DT, que por algún inesperado convocado.

México 1986

La revista El Gráfico presenta a Héctor Zelada antes del Mundial 86

Héctor Zelada: Bilardo optó por él y no por un histórico como el Pato Fillol, que seguramente pujaría por la titularidad con Pumpido. El hecho de actuar en la liga mexicana (América) le jugó a favor. “Bilardo me dijo que estaba trabajando con Fillol, Pumpido e Islas y que también me tenía en consideración a mí y a Julio Falcioni”, contó el ex arquero de Rosario Central. Solo formó parte del grupo (no sumó minutos) en los amistosos ante la selección mexicana en noviembre del 85.

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Carlos Tapia: Bilardo lo llamó para las últimas dos tandas de amistosos por su buen nivel en Boca. “Mi nombre no figuraba en ninguna de las listas que publicaban los periodistas y eso me preocupaba, pero confiaba en mis condiciones”, contó el Chino tras su convocatoria oficial. Existe un mito de que hubo presión desde la AFA para que Bilardo sumara a un jugador del Xeneize en la nómina.

Héctor Enrique: un caso particular. El Negro no había sido llamado nunca en todo el ciclo, pero fue incluido entre los 22. Una lesión de Miguel Ángel Russo dejó su carta sobre la mesa. Tras la convocatoria, confesó que jamás había hablado con Bilardo. Ese año ganaría la Libertadores y la Intercontinental con River. Después se ganó la titularidad en la Copa del Mundo.

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Italia 1990

Bilardo dio algunas sorpresas en Italia 90

Gabriel Calderón: su inclusión llamó la atención por el peso de una figura como Jorge Valdano, a la que Bilardo había hecho preparar específicamente para esta Copa del Mundo, y porque el Doctor no lo había considerado para México 86, pese a que el entonces mediocampista del París Saint Germain ya había disputado la Copa del Mundo de España 1982 con César Menotti como DT. Además, Ricardo Giusti se metió sobre la hora en la convocatoria por la lesión del Tata Brown y Ángel David Comizzo viajó con el torneo ya empezado tras la fractura de tibia y peroné de la pierna derecha que sufrió Nery Pumpido en el segundo partido, frente a la Unión Soviética.

Estados Unidos 1994

Gabriel Batistuta, Claudio Caniggia y Diego Maradona en la tapa de "Sólo Fútbol"

José Chamot: su primer partido con la Selección Mayor fue en el repechaje de ida contra Australia en octubre del 93. Actuó como defensor central junto a Sergio Vázquez, con Carlos Mac Allister como lateral izquierdo. Se ganó la confianza de Alfio Basile pese a no haber sido parte de su ciclo y de las victorias en las Copas América 91 y 93, y se metió en la lista. El Colorado quedó afuera y el por entonces defensor del Foggia de Italia se adueñó del puesto como marcador de punta.

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Corea-Japón 2002

Bielsa citó a Caniggia para Corea-Japón 2002, pero se lesionó y no llegó a jugar

Claudio Caniggia: la gran sorpresa de Bielsa en esta Copa del Mundo. Tenía 35 años, militaba en el Rangers de Escocia y, enemistado con Daniel Passarella, había sido excluido de Francia 98. No había jugado por Eliminatorias y solo fue citado para amistosos previos. “Lo llamé por sus cualidades y porque es un jugador que ejecuta una posición en la que cada vez hay menos futbolistas que la interpretan, que es la de jugar por el costado con intención del desborde”, fue su argumento. No disputó ni un minuto por lesión y fue expulsado ante Suecia por insultar desde el banco.

Alemania 2006

Ustari, Scaloni y Cufré le ganaron los lugares a Lux, Zanetti y Demichelis para el Mundial 2006 (AFP PHOTO / DANIEL GARCIA)

Oscar Ustari: fue convocado por José Pekerman como tercer arquero detrás de Roberto Abbondanzieri y Leo Franco. Uno de los proyectos truncos en la Selección Mayor. Ocupó la plaza que estaba destinada a Germán Lux, lo que sorprendió en aquel entonces. Era compañero y amigo del también muy joven Lionel Messi.

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Leandro Cufré: una de las decisiones que más impactaron en la lista, sobre todo porque le ganó el lugar a un Martín Demichelis que parecía ser fijo. El central de la Roma tenía solo dos encuentros con la Mayor y jugó nada más que en el tercer encuentro ante Holanda, con Argentina ya clasificada a octavos.

Lionel Scaloni: la ausencia del más que vigente Javier Zanetti, probablemente excluido por cuestiones de grupo más que futbolísticas, llevaron a la sorpresa al hoy DT de la Albiceleste. Tenía pergaminos en las juveniles (campeón en Malasia 97) y se ganó el lugar por ser de la confianza del cuerpo técnico.

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Sudáfrica 2010

La histórica bandera dedicada a Garcé

Diego Pozo: fue el tercer arquero detrás de Chiquito Romero y Mariano Andújar. El por entonces guardameta de Colón de Santa Fe fue respaldado por Maradona y se impuso ante otras figuras de aquel momento como Juan Pablo Carrizo, Federico Vilar, Cristian Campestrini, Adrián Gabbarini y Nelson Ibáñez, también citados en algún momento por Diego.

Ariel Garcé: posiblemente uno de los casos más particulares de la historia. Hubo dos cuestiones que magnificaron su polémica convocatoria: la famosa bandera que rezaba “Garcé traé alfajores” en el amistoso previo al Mundial; y el hecho de que se revelara luego de la Copa del Mundo que Maradona había soñado con el Chino levantando el trofeo en Sudáfrica.

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Nicolás Otamendi: hoy campeón del mundo, hasta ese entonces el defensor de Vélez era un proyecto de gran defensor. Había tenido un gran campeonato con el Fortín de Ricardo Gareca, pero recién daba sus primeros pasos en Primera. Maradona lo eligió por encima de otros nombres como los de Fabricio Coloccini y el Chaco Insaurralde. Quedó expuesto al jugar como lateral derecho en la eliminación ante Alemania.

Martín Palermo: una decisión polémica debido a que pareció más un premio a la trayectoria que una determinación por nivel de ese momento. Además, la delantera quedó superpoblada ya que viajaron Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero, Carlos Tevez y Diego Milito, incluido a última hora tras ganar la Champions League con el Inter de Milán. El DT lo hizo ingresar ante Grecia y el Titán convirtió un tanto.

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Brasil 2014

Basanta, sorpresa en 2014

Hugo Campagnaro: seguramente más sorpresa por ser un “desconocido” en el medio local ya que se había ido de muy joven a hacer carrera en Italia. El ex Morón se metió en la lista de Sabella con un puñado de partidos en el lomo durante el mandato de Pachorra. Quedó en el foco porque arrancó de titular ante Bosnia y Herzegovina, pero el DT rompió la línea de 5 en el entretiempo de ese match, lo reemplazó y no volvió a utilizarlo.

José María Basanta: aunque había disputado diez partidos desde 2013 en la Selección, la presencia del defensor que por entonces militaba en Monterrey de México estuvo en duda hasta última hora. Finalmente le ganó la pulseada a otros futbolistas como Nicolás Otamendi y su confianza con Sabella seguramente le haya jugado a favor. Tuvo protagonismo: entró en octavos ante Suiza y fue titular en los cuartos frente a Bélgica.

Rusia 2018

La foto que compartió Ansaldi a días del Mundial junto a su esposa que había generado polémica

Cristian Ansaldi: con casi nulo rodaje con la selección argentina, Jorge Sampaoli lo incluyó por su versatilidad y ser ambidiestro. Después, no sumó minutos en ninguno de los cuatro partidos de la Copa del Mundo.

Maximiliano Meza: protagonizó un debate en Avellaneda porque muchos creían que peleaba el puesto con Ricardo Centurión, de gran momento en Racing. El de Independiente fue incluido en la nómina y hasta debutó como titular ante Islandia. Además, entró frente a Nigeria y también contra Francia.

Enzo Pérez: se subió a última hora al avión por la lesión de Manuel Lanzini, que ya había sido confirmado. Lo mismo ocurrió con el Patón Guzmán, que sustituyó al lesionado Chiquito Romero, pero había tenido altas chances de estar de entrada.

Qatar 2022

Las portadas del diario deportivo Olé detallan los cambios, lesiones y expectativas de la selección argentina de fútbol en su camino hacia el Mundial de Qatar 2022.

Enzo Fernández: debutó en la Mayor recién en septiembre de 2022, a un par de meses de la cita mundialista, en un amistoso contra Honduras. Se metió por la ventana y demostró que estaba hecho para grandes cosas en su ingreso contra México en el segundo encuentro por la fase de grupos. La gran sorpresa de Argentina y la Copa del Mundo en Qatar.

Alexis Mac Allister: si bien estaba en la órbita de Scaloni por su ascenso en las juveniles albicelestes, no había formado parte de los planteles de Copa América 2019 y 2021. La lesión de Giovani Lo Celso le sumó crédito para confirmar su convocatoria. Viajó como suplente, terminó como titular indiscutido y figura.

Ángel Correa y Thiago Almada: dos que se subieron a última hora cuando ya habían sido recortados de la prelista. Joaquín Correa y Nicolás González fueron descartados por lesión a días del debut y así los delanteros del Atlético Madrid y Atlanta United se subieron al avión y gritaron campeón.