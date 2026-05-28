Una madre intentó ingresar drogas a un instituto de menores días después de que realizaran un motín

Motín en el Instituto Cura Brochero de Tucuman (Contexto Tucuman)

Una madre intentó ingresar drogas durante una visita familiar a un establecimiento para adolescentes con problemas de adicciones, ubicado en el complejo penitenciario de Benjamín Paz, Tucumán. Hace menos de una semana, la misma institución había sido escenario de un motín para reclamar por la falta de estupefacientes.

Según explicó La Gaceta, el operativo estuvo a cargo de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop) previo a ingresar al Instituto Cura Brochero. Uno de los perros rastreadores marcó la presencia de sustancias en la camioneta que trasladaba a los visitantes. Los controles se concentraron luego en la madre de uno de los jóvenes alojados allí.

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Las autoridades procedieron con la revisión y encontraron marihuana en el bolso de la mujer. El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, salió a respaldar los procedimientos y aseguró: “No nos equivocamos. Hoy (miércoles) en la requisa en la visita de los familiares se encontraron sustancias tóxicas (marihuana)“. “No nos van a doblegar en la decisión de que la droga no ingrese al Instituto Cura Brochero”, insistió el funcionario.

A su vez, agregó que varios de los jóvenes alojados en el lugar presentan severos problemas de adicción y que este tipo de procedimientos se realizan de forma permanente.

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La revuelta se llevó a cabo dentro del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz (Foto: msptucuman)

Una revuelta para reclamar drogas

El domingo pasado, en este mismo lugar, dos de los diez adolescentes alojados iniciaron un motín para exigir la provisión de drogas. Lo que explicaron fuentes policiales y judiciales y que luego replicaron los portales locales fue que los jóvenes redujeron a un celador con un arma blanca y lo mantuvieron retenido. Ante esa situación, las autoridades del Cura Brochero solicitaron refuerzos al Servicio Penitenciario y a la Policía.

Cuando los efectivos llegaron al sitio, el resto de los jóvenes ya había generado destrozos en el interior del establecimiento. Algunos subieron a los techos y la situación se extendió por más de cinco horas. La revuelta quedó bajo control pasada la 1 de la madrugada.

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“Todo el problema se inició porque no dejamos que las drogas llegaran a su poder. Vamos a mantener esta política. En esto no vamos a ceder. No nos vamos a doblegar”, sostuvo Masso de acuerdo al portal Losprimeros. El titular de la cartera de Desarrollo Social provincial contó que ese mismo día “hubo visitas y, como las requisas son muy rigurosas, se impidió que familiares y allegados ingresaran sustancias prohibidas para entregárselas". Al respecto, aseguró: “Vamos a denunciar estas situaciones porque ya hubo casos de novias que buscaron hacerles llegar drogas”.

El ministro añadió que “todo lo que se hizo durante bastante tiempo fue dañado por dos jóvenes que están perfectamente identificados. Este perjuicio se registró días después de que organismos de derechos humanos visitaran el establecimiento y confirmaran que respetaba todos los estándares. Esto no puede quedar sin que alguien se haga responsable”.

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El Instituto Cura Brochero tiene aproximadamente tres meses de funcionamiento dentro del complejo de Benjamín Paz, aunque opera bajo un régimen diferente al de los presos adultos. El personal a cargo de la custodia fue seleccionado y formado por el Ministerio de Desarrollo Social, sin intervención del Servicio Penitenciario. “No vamos a tolerar incidentes de estas características ni que pasen por alto”, advirtió el funcionario.

Masso destacó que los adolescentes del instituto reciben atención de equipos técnicos, educación, alimentación y tratamiento por consumo problemático de sustancias. El ministro ratificó que el Gobierno sostendrá los controles para impedir el ingreso de droga al establecimiento: “Vamos a garantizar que la droga no ingrese ni al Instituto Cura Brochero ni a la cárcel de Benjamín Paz”, aseguró nuevamente, según explicó el portal de noticias Contexto Tucuman.

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