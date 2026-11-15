Julianne Moore y su clave para una longevidad saludable: “Tomarse en serio la salud cerebral”

A los 65 años, Julianne Moore prioriza buena alimentación, entrenamiento de fuerza y salud cerebral para cuidar su bienestar y longevidad (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Guardar

Los 60 de ahora no son iguales a los de unas décadas atrás. Según los expertos en longevidad, la “frontera” donde comienza la vejez se corrió varios kilómetros hacia adelante. Así lo comprobó, por ejemplo, un estudio publicado por la Asociación Americana de Psicología que señala cómo los adultos de mediana y avanzada edad estiman que la vejez comienza ahora más tarde de lo que sus pares señalaban hace años.

Los investigadores creen que a raíz de que se incrementó la esperanza de vida y los cambios que se produjeron en la sociedad —la postergación de la emancipación, el matrimonio y la maternidad—, el concepto de vejez se alejó unos años.

PUBLICIDAD

La prolífica actriz Julianne Moore, intérprete de Las Horas y El gran Lebowski, entre otros filmes, sostiene que es posible un envejecimiento saludable, pero este depende especialmente de mantener la autonomía, la fuerza y las capacidades cognitivas. A los 65 años, la actriz ganadora del Oscar y de otros importantes premios, explicó sus hábitos de cuidado físico y mental.

“Creo que lo más importante es la funcionalidad, de eso se trata realmente. Creo que le damos mucha importancia a nuestra apariencia, pero en realidad lo que debería importarnos es nuestro rendimiento”, declaró la estadounidense en una entrevista con Today.

PUBLICIDAD

Julianne Moore recibió un reconocimiento a su trayectoria en el Festival de Cine de Roma durante la presentación de El debut (REUTERS/Mario Anzuoni)

La intérprete, que acaba de filmar la película El Debut, que llegará a los cines el 1º de enero de 2027 y tiene posibilidades de recibir el Oscar, asocia el bienestar con la posibilidad de sostener hábitos cotidianos saludables. “Depende de nuestros niveles de energía, de nuestra fuerza”, afirmó.

“Uno quiere poder hacer todas las cosas que le gustan y hacerlas de la manera más eficiente posible”, agregó Moore, que es embajadora de la campaña “Brain Health Matters” o “La salud cerebral importa”, que busca concientizar sobre el cuidado preventivo del cerebro y normalizar el diálogo sobre la enfermedad de Alzheimer durante los controles médicos de rutina.

PUBLICIDAD

“Se trata de animar a la gente a que se tome en serio la salud de su cerebro, al igual que se toma en serio cualquier otro tipo de salud. El cerebro es el centro de control del cuerpo. Va a determinar cómo funcionamos”, advirtió.

La relación de Moore con el Alzheimer

La actriz vincula el bienestar con la capacidad de sostener hábitos saludables a diario (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La campaña propone que las personas consulten por evaluaciones cognitivas, especialmente ante dificultades de memoria o pensamiento. El tema tiene un vínculo profesional con Moore desde que filmó “Siempre Alicia” (Still Alice), la película por la que recibió el Oscar a mejor actriz en 2015.

En ese filme, Moore interpretó a una profesora universitaria de lingüística diagnosticada con Alzheimer de aparición temprana. “He recibido muchísimas preguntas. Sobre todo de mujeres, cuando tienen dificultades para recordar algo, que podría deberse a problemas de sueño, a problemas hormonales... pero siempre animo a la gente a que se haga una evaluación cognitiva, hable de ello y lo aborde”, afirmó en Usa Today.

PUBLICIDAD

En Still Alice, Moore interpretó a una profesora de lingüística diagnosticada con Alzheimer de aparición temprana. Hoy lidera una campaña por la detección temprana de la enfermedad (IMDb)

“Cuando hice esa película, nunca había conocido personalmente a nadie afectado por la enfermedad. En aquel entonces, mucha gente creía que el Alzheimer era una condición propia del envejecimiento, cuando en realidad no lo es, es una enfermedad natural”, detalló.

Fuera de la pantalla, la actriz sostiene una rutina orientada a preservar su bienestar físico y mental y a mantenerse activa en lo profesional. Este año, además, participó de la boda de su hijo, mientras se prepara para el estreno de El Debut.

La boda fue en octubre, a la que concurrió con su marido, el director de cine Bart Freundlich, y su hija. “Es un hito, y es maravilloso poder vivirlo, ser parte de él. Es una gran alegría”, afirmó.

PUBLICIDAD

Además, la actriz ha escrito siete libros, entre ellos el best-seller Freckleface Strawberry, un libro infantil que trata sobre una niña pelirroja con pecas que se siente diferente por su apariencia.

Tres alimentos clave y una bebida matutina

El pescado, el huevo y el brócoli integran la alimentación de Moore, quien también toma una bebida verde de clorofila por las mañanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julianne Moore destaca varios factores del estilo de vida que favorecen la salud cognitiva, entre ellos, dar prioridad a la nutrición, el sueño, la actividad física y la salud cardiovascular.

En relación a su alimentación, afirmó asegurarse de comer sano y con regularidad. “No hay secretos milagrosos, solo constancia. Lo más importante es llevar una alimentación equilibrada”, reveló la actriz.

“Si no recuerdo algo, es porque tengo hambre. Como a horas muy específicas porque influye mucho en mi capacidad cognitiva... Se come para obtener energía. Se come para mantener el cerebro activo. Así que es algo que hago constantemente”, describió.

PUBLICIDAD

También contó que hay tres alimentos que forman la base de su alimentación y una bebida de clorofila que lleva más de 15 años bebiendo cada mañana. Según ella, “es como presionar el botón de reinicio”, afirmó en una entrevista para el programa de YouTube Staying Ageless.

El pescado graso como salmón, atún y lenguado aporta proteínas, vitamina D y grupo B y se recomienda incluirlo en la dieta tres veces por semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a diversos artículos publicados por Infobae, la clorofila ofrece posibles beneficios antioxidantes, digestivos y cutáneos, aunque la evidencia clínica sobre los suplementos aún es preliminar.

En cuanto a los tres alimentos clave de su dieta, el primero que mencionó es el pescado. “No como carne, pero sí como pescado”, confesó Moore. En especial, consume el pescado graso como el salmón, el atún o el lenguado, que suele comer al vapor o al horno.

PUBLICIDAD

La Fundación Española del Corazón recomendó incluir pescado en la dieta unas tres veces por semana, ya que “es un alimento muy completo que nos aporta proteínas de alto valor biológico, vitamina D y del grupo B, yodo, potasio, hierro, calcio, entre otros nutrientes”. Consumir tan solo dos porciones de pescado a la semana se ha asociado con un 30% menos de riesgo de deterioro cognitivo, de acuerdo con un metaanálisis publicado en Aging Clinical and Experimental Research.

Moore organiza sus comidas en horarios específicos, porque asocia una alimentación equilibrada con energía y atención para sus actividades cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de entrenar, el segundo alimento clave de la actriz es el huevo. Julianne Moore toma un desayuno completo que incluye huevos revueltos con tostadas y fruta. Finalmente, el tercer alimento estrella es el brócoli. “Me encanta al vapor, asado o crudo en ensaladas”, contó la actriz.

PUBLICIDAD

Así como hay alimentos que forman parte de su rutina, hay otros que Moore ha decidido evitar por completo. “No consumo azúcares procesados porque causan picos de glucosa y aumentan la inflamación”, afirmó la actriz. También eliminó los productos lácteos de su alimentación. “No me sientan bien, así que simplemente los dejé”, explicó. Y no bebe alcohol: “Afecta la piel, el sistema inmunológico y la función cognitiva”.

El entrenamiento de fuerza ocupa un lugar central en su rutina

El entrenamiento de fuerza ocupa un lugar central en su rutina para contrarrestar la pérdida de masa muscular tras la menopausia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los cambios que la actriz incorporó en los últimos años es el ejercicio de fuerza. Moore señaló que el paso del tiempo modificó su manera de entender la actividad física, sobre todo preservar la masa muscular.

“Cuando eres joven no piensas en ello, en lo que respecta al ejercicio, pero ahora mantener la masa muscular es realmente importante. Creo que el entrenamiento de fuerza ha supuesto un gran avance para mí”, dijo la actriz.

Desde los 30 años, el cuerpo puede perder entre 3% y 5% de masa muscular magra por década, según la Oficina para la Salud de la Mujer de Estados Unidos. Para muchas personas, el descenso pasa inadvertido hasta los 60, cuando puede afectar tareas cotidianas.

Además, a partir de los 50, las mujeres en particular pierden músculo y fuerza con mayor rapidez debido a la caída del estrógeno durante la perimenopausia y la menopausia, lo que puede acelerar la sarcopenia (pérdida de masa muscular relacionada con la edad) y la osteoporosis, según la Universidad de Stanford. El entrenamiento de fuerza es clave para prevenir estas enfermedades.

El aprendizaje de idiomas y la cerámica forman parte de sus hábitos para la salud cerebral

A los 65 años, Moore estudia francés, practica alemán y trabaja con cerámica, actividades que sostiene para mantener su salud cerebral (REUTERS/Yara Nardi)

Para Moore, el cuidado de la salud del cerebro incluye aprender nuevas habilidades. Actualmente, estudia francés y alemán. Además, se dedica con regularidad a la cerámica.

“Sinceramente, creo que aprender es algo importante en cuanto a la calidad de vida, simplemente para mantenerse activo y con intereses. Cuantas más cosas nuevas aprendas, más interés tendrás en tu vida”, añadió.

Conservarse mentalmente activo es clave para la salud cerebral. La Facultad de Medicina de Harvard afirmó que un estudio reveló que las personas entre 70 y 80 años que participaban más en actividades mentalmente estimulantes, como leer, escribir, hacer crucigramas, jugar a juegos de mesa o de cartas, participar en debates grupales o tocar música, tenían la mitad de probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo leve que aquellas que participaban menos en dichas tareas.

Los fuertes lazos sociales se asocian con menor probabilidad de deterioro cognitivo, porque activan atención, memoria y reserva cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard también señaló que las investigaciones demuestran que las personas con fuertes lazos sociales tienen menos probabilidades de experimentar deterioro cognitivo que aquellas que están solas.

Las actividades sociales requieren la participación de importantes procesos mentales, como la atención y la memoria, lo que puede potenciar la cognición. También puede contribuir a fortalecer la reserva cognitiva, lo que puede retrasar la aparición de la demencia.

Además, contar con una sólida red de apoyo y cariño puede ayudar a reducir el estrés. Por el contrario, la depresión, que suele ir de la mano de la soledad, se relaciona con un deterioro cognitivo más rápido, según Harvard.

El yoga diario completa su cuidado físico y mental

La disciplina cotidiana del yoga ashtanga aporta flexibilidad física y ayuda a reducir los niveles de estrés en su rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yoga es otra de las prácticas que Moore sostiene de forma cotidiana. “Es una de las cosas que hago a diario para priorizar mi salud”, afirmó.

La actriz incorporó el yoga ashtanga a su rutina y mantuvo esa práctica durante la pandemia mediante clases virtuales. Esta disciplina puede contribuir a mejorar la flexibilidad, fortalecer los músculos y reducir el estrés y la ansiedad.

Se trata de uno de los estilos más exigentes a nivel físico, porque incluye muchas secuencias dinámicas o vinyasas. Según expertos, se practica de memoria a través de una serie fija de posturas y en un orden definido en autopráctica. Por eso, se considera una meditación en movimiento.