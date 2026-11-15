El mensaje del Papa que decodificó el PJ para el 2027 y el futuro de los intendentes que reavivan la interna

El peronismo entiende que debe duplicar los esfuerzos para lograr un amplio consenso político

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La visita del papa León XIV sacudió la realidad política argentina. Sus mensajes dejaron una huella en el campo minado del debate nacional. Aunque hubo un cierto consenso para no politizar sus expresiones, en los hechos, las afirmaciones del Sumo Pontífice marcaron, con precisión quirúrgica, cuál es la línea argumental de la Iglesia en este tiempo global pero, sobre todo, en esta época que vive la Argentina presidida por Javier Milei.

Si bien la mayoría de las homilías o discursos que brindó el Papa fueron decodificados por el peronismo como un respaldo implícito a los reclamos que la oposición le viene haciendo al Gobierno, muchos dirigentes de la primera línea justicialista entendieron que uno de los mensajes centrales estuvo dirigido a la necesidad de construir acuerdos. Más diálogo, más foco en la gente, más capacidad de lograr consensos.

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En el peronismo les quedó en claro que los mensajes papales sobre el rol de la economía, la importancia de la universidad, la necesidad de mejorar las condiciones laborales, el cuidado de la familia y el lugar que deben ocupar los discapacitados en una nación, chocan de frente con el programa político, económico y social del gobierno libertario. Sin embargo, advierten también que la dirigencia del PJ debe concentrarse en construir una opción representativa que represente esos valores y parámetros que el Papa expresó con claridad. El peronismo debe entender que no puede hundirse en las internas del poder y que tiene el desafío de reconstruir una opción del campo popular.

El papá León XIV marcó con claridad la postura de la Iglesia respecto a los discapacitados, los pobres y los discapacitados (Créditos: Ariel Martínez)

“Siempre hay responsabilidad de todos los sectores en un cambio, pero la mayor responsabilidad la tiene el gobierno, que es la fuerza política más distante de la posición de la Iglesia y que, además, tiene un estilo de confrontación constante”, resumió un diputado nacional del PJ. En la oposición creen que el gobierno libertario no modificará su accionar y que son ellos los que deben empatizar más con los sectores de la población que están sufriendo el impacto del modelo económico. Si alguien tiene capacidad de cambiar, ese es el peronismo.

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Un referente importante de los movimientos sociales, de permanente contacto con la Iglesia católica, planteó que el actual “es un momento determinante” para que distintos sectores que “vienen teniendo diálogos subterráneos”, empiecen a “articular las coincidencias entre los empresarios, los sindicatos y la economía popular”. Es decir, que el mensaje papal, con críticas implícitas al modelo liberal, sumado a la cercanía del año electoral, debe servir para acelerar la concertación de una alternativa política.

“El que no trabaje en esa dirección y con ese objetivo, será juzgado por la sociedad, que reclama que la política trabaje por el bien común y que prioricemos los temas centrales como el desempleo y la pobreza”, reflexionó, ante Infobae, el mismo referente social. En los hechos, hay una interpretación del mensaje de León XIV vinculada a la necesidad de resolver con rapidez los interludios del poder, para darle mayor énfasis a la creación de una plataforma política que pueda cautivar a los desencantados.

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Los intendentes bonaerenses presionan para que se trate la ley de reelecciones en la provincia

Un intendente de larga trayectoria y actualidad en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), planteó la necesidad de que el peronismo resuelva con rapidez sus diferencias. “La voz del Papa, fue una voz de esperanza, que demuestra que es posible cambiar este modelo a través de nuestro movimiento, si somos capaces de unirnos y sostener los objetivos y principios de las doctrina social de la iglesia”, aseguró.

El clima de reconciliación y cercanía que generó la visita del Papa no pudo traspasar el perímetro donde se discute la reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Un tema que apremia cada vez más a los interesados en que salga y que expone las inconsistencias de una coalición que nunca funcionó con normalidad.

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Axel Kicillof planteó en público que está a favor de las reelecciones. También lo hizo el jefe de Gabinete, y su mano derecha, Carlos Bianco, quien aseguró que “una ley que limita el mandato de intendentes es proscriptiva”. Cuando pronunció esa frase, el camporismo enseguida recordó otra: “Cristina está proscripta, el peronismo no”. “Se tiene que poner de acuerdo en lo que dice. ¿El peronismo, con Cristina presa, está proscripto o no?“, indicó a este medio un importante dirigente del camporismo.

Axel Kicillof planteó su apoyo a las reelecciones de los intendentes (Fuente)

En los últimos días varios intendentes del MDF han marcado la necesidad de aprobar la reelección de los intendentes en la Legislatura Bonaerense. Hablaron del tema Mario Secco (Ensenada), con una expresión muy crítica contra Sergio Massa por no acompañar con sus votos; Andrés Watson (Florencio Varela) y el ex jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Todos insisten en que el tema debe salir y que el peronismo debe cerrar filas. Por ahora, ese pedido esta flotando en el aire. No tiene mayor consistencia.

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El massismo, que se encargó de devolver los cuestionamientos de Secco, ha plantado bandera con un concepto que se repite entre sus dirigentes: no van a acompañar la ley con sus votos, pero no van a entorpecer su aprobación. La clave parece estar en los denominados “libertarios blue” y en el algunos legisladores del radicalismo, que tienen el teléfono abierto. El camporismo está dispuesto a votar a favor, al igual que el MDF. Con el PRO, La Libertad Avanza y la izquierda en contra, son los representantes del histórico partido los que tienen los votos valiosos.

En La Plata miran de reojo los movimientos de La Cámpora. Consideran que están “pisando el proyecto” presentado por la legisladora Ayelén Durand, que es parte del MDF, y que no tienen verdaderas intenciones de aprobarlo. “Tienen al proyecto de rehén”, plantearon. No confían, no les creen, no trabajan en conjunto.

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En La Cámpora aseguran que están dispuestos a apoyar las reelecciones, pero que se deben tratar varios temas en simultáneo, porque las negociaciones del toma y daca están entrecruzadas. Uno de ellos es la conformación de la Corte Suprema Bonaerense, donde el radicalismo tiene especial interés. Justo la fuerza que es determinante para lograr sacar adelante la iniciativa para que haya reelecciones sin límites en los municipios bonaerenses.

“Si Axel tuviera tantas ganas de sacar el proyecto, se pondría encima del tema y buscaría los votos con decisión. A Ayelén Durand no le conocemos la voz. Nunca movieron su proyecto. Nunca lo empujaron. No parecen tener tanta intención de sacarla”, sostuvo un referente importante de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires.

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En la agrupación que conduce Máximo Kirchner sostienen que el gobierno bonaerense “no está construyendo el número“ para lograr sacar adelante el proyecto y que, además, para que no haya solo un tratamiento de temas vinculados al poder político, sería inteligente tratar temas que repercutan en la gente, como los proyectos sobre endeudamiento de las familias o el proyecto de ludopatía, problema que está afectando a muchos jóvenes que cayeron en la tentación de las apuestas online.

La tensión entre el kicillofismo se mantiene vigente. Las treguas son inestables. El gran problema es la desconfianza enquistada en vínculo político y la falta de trabajo mancomunado, que exponen las dificultades enormes que existen en el funcionamiento de una coalición agotada, que debe reinventarse para ser competitiva el año que viene.

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