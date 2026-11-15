Cómo varió la cantidad de católicos en las últimas dos décadas en el país

El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil durante su recorrido oficial por la provincia de Córdoba en la Argentina.

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Aunque el catolicismo sigue siendo la religión con mayor cantidad de fieles, perdió seguidores en los últimos 18 últimos años frente al crecimiento de los que no se identifican con ninguna religión, o se manifiestan ateos o agnósticos, y el aumento de los evangélicos.

Un relevamiento realizado por el Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, del Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), publicado en junio de este año, muestra que una mayoría en el país adhiere al catolicismo, pero este credo ya no conserva el predominio religioso que históricamente tuvo.

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¿La visita del Papa León XIV podrá alterar los números actuales? Aún es muy pronto para saberlo, pero lo cierto es que las multitudinarias misas en la Ciudad de Buenos Aires, la fábrica de FADEA en Córdoba, la Catedral de Luján y el Encuentro con los Jóvenes en el Monumento de los Españoles reunieron, al menos, a 7,1 millones de personas. Una cifra que sorprendió a los organizadores y al propio Vaticano.

Actualmente, el 57,7% de la población de 16 años o más se identifica como católica, según un informe del Barómetro de la Religiones que dirige el sociólogo e investigador del CONICET Juan Cruz Esquivel. Ese porcentaje marca una baja considerable en comparación con el 90% de adhesión a ese credo registrado en 1960, según el Censo Nacional de Población de ese año.

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“Si bien el catolicismo como práctica religiosa puede haber disminuido, al mismo tiempo, en ciertas circunstancias, es muy activo. A los católicos los movilizó mucho la presencia del Papa León XIV en el país”, señala Pablo Semán, profesor en la Universidad de San Martín y especializado en el estudio de las culturas populares y en temas de religiosidad.

“El Papa, en tanto pontífice, es una encarnación de la divinidad y para los católicos su figura es de mucha jerarquía, lo que genera una gran emoción religiosa. Hay gente que fue a ver pasar al Papa y no se quedó a la misa”, agrega este investigador del CONICET.

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La población sin afiliación religiosa - incluyendo ateos y agnósticos - se consolida como segundo grupo en magnitud con el 22,4%, lo que confirma el avance de procesos de desinstitucionalización religiosa. Ocupa ese lugar desde 2019 según la compración histórica.

Sin embargo, el informe del Barómetro advierte que “esta categoría no implica necesariamente ausencia de religiosidad. Por el contrario, una proporción significativa mantiene creencias y prácticas espirituales. Este fenómeno se aproxima a lo que la sociología denomina ‘creer sin pertenecer’, donde la religiosidad persiste desvinculada de instituciones formales”.

En el mismo sentido, en diálogo con Infobae, Semán señala que hay un amplio sector que se define como ‘sin religión‘, pero que eso no significa que no tenga creencia religiosa, o que sean ateos, sino que no pertenece a ninguna institución puntual. Puede creer en Dios, en el Espíritu Santo, en la Virgen, en el Gauchito Gil, o en el horóscopo. Es gente que quizás no se identifica con la Iglesia católica o su dogma, o que practica terapias alternativas y tiene un régimen de pensamiento que es totalmente compatible con ‘creer‘ en algo”.

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En tercer lugar, con el 17,4%, se ubican los que se reconocen como evangélicos, casi una quinta parte de los consultados en la encuesta del Barómetro. Este número evidencia un crecimiento gradual pero sostenido en las últimas dos décadas, y consolida a este culto como segunda identidad religiosa organizada.

“Estos datos muestran que el campo religioso argentino ya no se estructura en torno a una única entidad dominante”, señala el informe de la UBA sino que, por el contrario, “se ha vuelto más plural, fragmentado y diverso”.

El resto de la población se distribuye entre comunidades judías, musulmanas, espiritualidades indígenas u otras creencias minoritarias.

¿La visita de León XIV puede reactivar al catolicismo en el país? “Hay una dimensión vital del catolicismo que es la papal. Y eso, a su vez, hace latir y reverberar otras dimensiones del catolicismo. En una metáfora un poco gruesa, el Papa siembra al ritmo del viento y del avión, y la estructura católica se mueve al ritmo de una infantería mecánica en la arena. Hay una brecha entre ambas. Siempre es un problema saber si la Iglesia lo va a aprovechar o no. Y también cómo medirlo”, analiza Semán ante Infobae.

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En ese sentido, el autor de “Vivir la fe. Entre el catolicismo y el pentecostalismo, la religiosidad de los sectores populares en la Argentina”, sostiene que puede haber algunos indicadores aunque habrá que esperar para verlos. “¿Va a haber más bautismos, más conversiones o asistencia a las misas? No lo sabemos aún, puede ser en un par de meses. El Papa promueve una movilización de la estructura eclesial y, además, hay reencantamiento de prácticas que no son necesariamente las más institucionales ni las más visibles. Mucha gente gana profundidad de su fe católica en contextos como este o se acerca al catolicismo. Quizás después no vaya a la misa. Ese es un problema de los curas y de cómo está definida la misa".

Afiliación religiosa por edad

Según los datos del Barómetro, las formas de creer varían según la edad. “El cambio religioso está fuertemente impulsado por un proceso de reemplazo generacional”, advierte el informe coordinado por Esquivel, docente de la UBA especializado en el tema de laicidad, secularización y la relación Estado-Iglesia en Argentina.

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En efecto, entre los jóvenes (16 a 29 años), el porcentaje de los que se consideran católicos desciende al 44,6%, y en cambio asciende al 69% entre los de 50 años y más.

En cuanto a los jóvenes que manifiestan tener afiliación evangélica, el porcentaje crece hasta el 23,6%. En el otro extremo etario de los mayores de 50, desciende al 13,6%, por debajo del promedio.

Estos números muestran que los jóvenes no pierden la vocación religiosa, pero se vuelcan progresivamente más hacia el mundo evangélico en detrimento del catolicismo.

“Los jóvenes en general tienden a tener más distancia de las instituciones. Y entonces, creyendo o no creyendo, prefieren estar en lugares donde la institución es más flexible. El catolicismo no lo es para los jóvenes, como no lo es para nadie”, observa Semán sobre los datos que arroja el Barómetro. “Al ser más flexibles, los evangelistas pueden ensayar más proximidad cultural con ese grupo”, agrega.

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En cuanto al segmento que no se identifica con ninguna religión, son ateos o agnósticos - el segundo más numeroso del país según el relevamiento - alcanza el 31% entre los jóvenes, contra el 22,4% del promedio de los consultados de todas las edades. En cambio, los mayores de 50 que no adscriben a ningún credo descienden al 12,6%.

“Entre los jóvenes sin religión es muy probable que haya crecido el ateísmo o la crítica de la religión. De hecho, entre los estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales - a los que conozco por mi rol docente - es donde más ateos hay. También crecen nuevas formas de creencia religiosa, no institucionalizada”, apunta Semán.

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Por género

Entre los católicos, son ligeramente más las mujeres: 58,5% contra el 57,1% de hombres que se definen como tales. La diferencia a favor de las mujeres también es mayor entre los evangélicos: 19,3% vs 15,2% de hombres.

Para Semán, esto está vinculado al diferente lugar que ocupa la mujer en la vida institucional de ambos credos. “Trabajé socialmente en un barrio cinco años y las mujeres que participan en los grupos religiosos son mayoría. Y sin embargo, su rol en la Iglesia Católica es secundario. En los barrios populares del Gran Buenos Aires hay decenas de iglesias evangélicas que no pertenecen a ninguna federación, que tienen como pastoras a mujeres. Y en cambio, si esa mujer se queda en el catolicismo, su protagonismo está muy restringido y es conflictivo, porque tiene que siempre negociar con el obispo o el sacerdote”.

En tanto, entre los que no se reconocen como pertenecientes a ninguna religión suman más hombres: 25,7% contra 18,8% de las encuestadas de género femenino.

Por área de residencia

Según los datos del Barómetro, las formas de creer varían también de acuerdo al lugar de residencia, con diferencias entre aquellos que viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) o el interior del país.

Los que se reconocen como católicos son más en las provincias (59,4%) y los que dicen no tener filiación religiosa suben en porcentaje (26,1%) en el tejido urbano de la Capital y alrededores.

La distribución de los evangélicos es similar en el AMBA que en el resto del país.

Por nivel educativo

Sin embargo, en el análisis por nivel educativo, la filiación evangélica sube entre los que tienen secundario incompleto, hasta el 22,5%.

“Los evangélicos se expanden más en los sectores populares, donde los católicos no pueden crecer”, advierte Semán. ¿A pesar de la labor pastoral de la Iglesia y de asistencia de Cáritas? pregunta Infobae. “Esa es la única manera que tiene el catolicismo de crecer entre los sectores populares, como una suerte ‘de hospital’. En cambio, los evangélicos son sociedades de socorros mutuos en el mundo popular. Sin interferencia de nadie”.

Los que no se identifican con ninguna religión son ligeramente más entre los que tienen secundario completo y formación terciaria o universitaria (28,5% y 27,9%, respectivamente).

En el caso de los católicos, el porcentaje de los encuestados es similar entre los que tienen secundario incompleto y estudios superiores (60,1%). Solo baja un poco entre los de secundario incompleto (50,9%).

Los motivos para acudir a un templo

El mismo Observatorio de la UBA, en otro informe de agosto pasado, relevó los motivos por los que la población argentina acudió a templos o iglesias. La encuesta arrojó que un 35,5% lo hizo durante el último año en busca de algún tipo ayuda.

El apoyo espiritual fue el principal motivo de consulta (21,7%), seguido por los problemas de salud (10,5%).

Otro 8,9% de los encuestados - en un cuestionario de respuestas múltiples - dijo haberlo hecho para solicitar ayuda económica o alimentaria.

También se registraron consultas vinculadas con la capacitación o búsqueda de empleo (7,1%), las actividades educativas o el apoyo escolar (5,6%) y las situaciones de violencia familiar (3%).

El Barómetro detalla que los evangélicos utilizan con mayor frecuencia las redes de apoyo de sus iglesias. El 64,6% de los que se identifican con ese credo acudió a alguna en busca de algún tipo de apoyo durante el último año, frente al 38,8% de los católicos.

Entre este grupo, el 48,3% acudió por apoyo espiritual, más del doble que entre los católicos (22,2%) y muy por encima de las personas sin filiación religiosa (5,1%).

Esta tendencia también se observa en las consultas por problemas de salud, que alcanzaron al 17,6% de los evangélicos, frente al 12,4% de los católicos y el 3% de quienes no se identifican con ninguna religión. En el caso de la asistencia económica o alimentaria, los porcentajes fueron del 15,8%, 9% y 3,8%, respectivamente.

El relevamiento también muestra diferencias en cuanto a la edad de los que acuden a una institución religiosa. Las personas mayores de 50 años fueron quienes más asistieron a un templo en busca de ayuda el último año: el 45% acudió a estos espacios durante el último año, frente al 34% de los jóvenes de 16 a 29 años y al 27,6% de quienes tienen entre 30 y 49 años.

En cambio, el 72,4% de las personas de entre 30 y 49 años dijo no haber recurrido a estas redes de apoyo durante el mismo período.

Entre los principales motivos, el de las personas de más de 50 años fue la búsqueda de apoyo espiritual y problemas de salud, mientras que entre los jóvenes tuvieron mayor peso las solicitudes de ayuda económica o alimentaria y las situaciones de violencia familiar.

El nivel educativo marca otra diferencia en la relación con las instituciones religiosas. Las personas con menor instrucción educativa fueron las que más ayuda buscaron en templos (42,8%), según el relevamiento realizado por el Barómetro de la UBA. Lo hicieron en busca de apoyo espiritual (26,9%), problemas de salud (14,9%) y/o asistencia económica o alimentaria (12,5%).

En contraste, el 73,4% entre quienes finalizaron estudios superiores no acudieron a templos o iglesias en busca de ayuda.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander