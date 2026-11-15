Aprendió a jugar al básquet mirando videos y con pelotas de fútbol, y recibió el apoyo de una figura de la NBA: “Nada es imposible”

El entrenamiento casero de Ámbar Baleani

Guardar

Sueña con ser como Maradona, pero en otro deporte y siendo mujer. En realidad es todavía una niña, aunque da pasos de gigante. Su habilidad en el básquet la llevó a ganarse el cariño de la figura de la NBA Kyrie Irving. La historia de Ámbar Baleani se puede abordar desde múltiples aristas, pese a tener solo 12 años.

“Ella aprendió a jugar mirando videos, no tuvo profesores, ni yo sé nada de básquet”, le contó su padre Fernando a Infobae. Las dificultades de la vida llevaron a la familia a quedarse sin casa cuando Ámbar tenía solo dos años y, aunque pudieron encontrar un nuevo techo, el contexto económico a veces los lleva a iniciar colectas para conseguir alimentos y medicamentos.

PUBLICIDAD

“Hay momentos que son mejores que otros. Hoy vivimos en dos piezas chicas y una cocina. Seguimos adelante siempre, pero no es fácil. Una vez que salimos de la calle no hay miedo a nada”, agregó su padre.

Ámbar Baleani en el club Boulogne, uno de los primeros que le abrió sus puertas

El deporte, en especial el básquet, fue la vía de escape que encontró Ámbar. Hoy se encuentra becada en el club Obras. Pero antes de llegar a eso vivió un momento especial cuando la estrella de los Dallas Mavericks Kyrie Irving le dedicó un comentario en sus redes sociales. “Sigue así, hermanita; estoy muy orgulloso de ti”, le escribió en una publicación que la pequeña había realizado en su cuenta de Instagram. Eso no fue todo: el jugador también se convirtió en uno de sus seguidores en la plataforma.

PUBLICIDAD

“Fue increíble, yo lo arrobé y lo etiqueté en una publicación y después la gente me ayudó a que él viera el posteo. Ahí me siguió y me mandó un mensaje privado, que estaba en inglés y tuve que traducir”, contó acerca del momento en el que Irving se contactó con ella, quien también admira a Allen Iverson y Michael Jordan.

Sobre cómo surgió su amor hacia el deporte, Ámbar, de 12 años, le contó a este medio: “Mi hermana antes jugaba básquet. Yo me acuerdo que cuando tenía como seis o siete años la veía jugar, veía sus partidos y dije: ‘Guau, es lindo el básquet. ¿Y si yo lo intento?’ Porque, la verdad, cuando vi jugar a mi hermana, era como que me daba ganas de aprender y hacerlo también".

PUBLICIDAD

“Al principio practicaba con dos pelotas de fútbol, que eran las de mi vecino y que se habían caído en mi casa. Y fui aprendiendo sola, viendo videos para mejorar”, relató Ámbar.

La niña fue ganando notoriedad en las redes sociales con sus entrenamientos en el patio de su casa, donde practicaba con elementos improvisados y un aro colgado en la pared. Sus movimientos llamaron la atención de los amantes del básquet y empezó a recibir ayuda inesperada.

Ámbar sueña con jugar en la WNBA

El cantante Mauro Lombardo, más conocido como Duki, fue uno de los que le tendió la mano. “La vio en redes y el equipo nos invitó a un recital que hizo. Antes ya le había mandado unos botines, una pelota y ropa. Y este año la volvió a invitar a un evento de básquet”, indicó su padre.

PUBLICIDAD

Mucho antes de esa exposición, a Ámbar le costó encontrar lugar para entrenar y estuvo un tiempo sin club. Sin embargo, recibió la ayuda de Obras, que la becó para que pudiera seguir desarrollándose. Antes, el club Boulogne también le permitía jugar, pero no pudo continuar.

“Entreno siempre por la tarde, tengo un viaje largo, porque vivo en Garín. Llego a mi casa como a las 23, pero es lindo. Me gusta como me entrenan, mis compañeras son muy buenas y mis profes enseñan muy bien”, reveló Ámbar. Además de ese sacrificio va a la escuela por la mañana y agregó que le “va muy bien”.

PUBLICIDAD

La pequeña jugadora, que se desarrolla como base, tiene en claro sus anhelos en el básquet: “Sueño con jugar en la selección argentina y si algún día se puede dar, que sería muy difícil, llegar a la WNBA”. Pese a la dificultad que reconoció, remató con que “nada es imposible”.

Al margen de las figuras de la NBA y del básquet en general, Baleani tiene como referente a Diego Armando Maradona, a quien le gustaría imitar por sus orígenes humildes y su forma de encarar la vida. “Si te tenía que decir algo en la cara, te lo decía”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Ámbar ya no cuenta con el patio que le abrió oportunidades, debido a que tuvieron que mudarse y todavía no puede jugar los partidos en los que participa el club porque está a la espera de los resultados médicos que la avalen para realizar actividad física. De todos modos, cuando tiene la pelota en sus manos es feliz.