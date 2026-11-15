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Juana Viale deslumbró con un vestido strapless verde oliva y seda natural: “Parece simple, pero no lo es”

Mientras Mirtha Legrand continúa con su recuperación en casa, su nieta sigue brillando en la conducción del programa

La conductora sigue reemplazando a su abuela al frente de su programa (Video: La Noche de Mirtha-El trece)
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En la emisión del sábado de La Noche de Mirtha por El Trece, Juana Viale reemplazó nuevamente a Mirtha Legrand y comenzó el programa con su presencia habitual. Mientras su abuela sigue recuperándose, la conductora está al frente del ciclo y destinó los primeros minutos a mostrar en detalle el look que eligió.

La conductora eligió para la ocasión un vestido mini strapless en tono verde oliva de la diseñadora Evangelina Bomparola, con sandalias de tiras finas en el mismo color y una cola baja realizada con planchita. El vestido cuenta con corsetería interna y está confeccionado íntegramente a mano con volados pequeños superpuestos de tafetán de seda natural, una técnica artesanal que genera la textura tridimensional visible en toda la silueta de la prenda.

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“Es un vestido strapless con corsetería interna, textil realizado a mano con volados pequeños superpuestos de tafetán de seda natural”, explicó Viale frente a cámara. “Muy bonito, muy elegante. Parece simple, pero no lo es”, agregó, en alusión al proceso detrás del diseño.

Juana Viale en La Noche de Mirtha 14/11/2026
Juana eligió un vestido corto de color verde con textura (StoryLab)

La conductora también hizo referencia a las condiciones del estudio durante la grabación. “Hablando de humedad, parezco que soy como una planta, pero me encanta, es un espectáculo esto. Soy un capullito”, dijo, antes de bromear sobre la pose que suelen requerir los vestidos sin breteles. “Esto está bueno cuando no sabes qué hacer con tus brazos, estás parada así, mientras esperás al chico que va a venir a la esquina a buscarte”, comentó entre risas.

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El peinado estuvo a cargo de Juan Foho para Infinito Studio. “Me peinó Juan Foho para Infinito Studio, con una cola baja, con planchita, interactuamos”, detalló Viale. El maquillaje lo realizó Cris Sepúlveda con productos de la marca Júlia Diáquez en tonos cobre. “Me maquilló Cris Sepúlveda con unos cobres. Soy una chica cobre hoy”, indicó la conductora sobre la paleta elegida para el rostro.

Juana Viale en La Noche de Mirtha 14/11/2026
Así desfiló Juana Viale en su programa al mostrar su elegante vestido (Gentileza: StoryLab / eltrece)

El sábado, La noche de Mirtha arrancó una hora más tarde de lo habitual —a las 22.30— con Juana Viale nuevamente al frente del ciclo de El Trece, mientras su abuela Mirtha Legrand continuó su recuperación en su domicilio. La mesa conjugó temas de espectáculos, novedades del mundo artístico y distintos aspectos de la coyuntura política y económica.

La convocatoria reunió perfiles de distintos ámbitos. Laurita Fernández, actriz, bailarina y conductora, llegó con el Estrella de Mar ganado en 2026 como actriz de comedia por La cena de los tontos, obra que ya superó los 200.000 espectadores en Argentina. Formada como bailarina desde chica, su carrera se disparó en el universo de Marcelo Tinelli y la llevó a conducir, entre otros ciclos, Cantando 2020 y Bienvenidos a ganar.

Hugo Alconada Mon, abogado graduado en la Universidad Nacional de La Plata y prosecretario de redacción de La Nación, es uno de los periodistas de investigación más reconocidos del país. Integró el equipo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que ganó el Premio Pulitzer en 2017 por los Panama Papers, y acumula distinciones como el María Moors Cabot, el George Polk Award y el Konex de Platino.

Juana Viale en La Noche de Mirtha 14/11/2026
El look de Juana Viale junto a sus invitados en el programa de este sábado (Gentileza: StoryLab / eltrece)

Nacho Girón, licenciado en Comunicación Periodística por la Universidad Católica Argentina (UCA), es periodista, conductor y escritor especializado en actualidad política. Condujo durante una década Staff de noticias en Telefe y luego CNN Redacción en CNN en Español; hoy está al frente de Infobae al amanecer en Infobae en Vivo. Es además autor de La Salada, la primera investigación periodística sobre el mercado popular más polémico de Latinoamérica.

Cerró el cuarteto Santiago Bulat, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) con maestrías en Finanzas Corporativas por la UCEMA y en Economía del Desarrollo por la Universidad de Sussex. Economista jefe del Instituto para el Desarrollo de la Economía Argentina (IDEA) y socio de Invecq Consulting, Bulat es columnista habitual en medios nacionales y profesor en IAE Business School. Es hijo del reconocido periodista económico Tomás Bulat.

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