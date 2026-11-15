Los 8 factores de riesgo para la salud cardiovascular que identifica un experto y qué es el MSN que recomienda

Los estudios cardiológicos se vokverán más económicos y más precisos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Valentín Fuster es director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) y del Instituto Cardiovascular del Hospital Mount Sinai de Nueva York.

Dictó una conferencia cuyo título sintetiza el enfoque que le da al tema: “Cuestión a resolver: longevidad versus calidad de vida”. La ocasión era el estreno de la carrera de Medicina en la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona, Fuster, que es considerado una eminencia internacional en el campo de la cardiología, dictó una conferencia.

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“Es absurdo pensar que viviremos hasta los 120 años, cuando nadie está hablando de la calidad de vida, y este es el problema. Pero no se trata de dar un mensaje negativo. La cuestión es que podemos empezar a tratar las enfermedades, gracias a la ciencia, mucho antes de lo que ahora lo estamos haciendo”, dijo Fuster, director general del CNIC) en Madrid.

Entre otras cosas, enumeró los ocho principales factores de riesgo para la salud cardiovascular, a saber: obesidad, hipertensión, diabetes, colesterol elevado, falta de ejercicio, mala alimentación, tabaquismo, y, dormir poco–. Este último factor, el mal descanso, es el más recientemente estudiado.

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Fuster consideró determinante el estudio por imagen de las arterias, tanto las del cuello (carótidas) como las coronarias: “Es una tecnología económica y fácil con la inteligencia artificial, que pronto estará disponible a nivel público. Se harán controles de las carótidas a partir de los 20 años”.

El experto citó varios estudios que muestran la estrecha relación entre la microcirculación de la sangre y la salud cerebral: en personas que presentan algunos de los factores de riesgo cardiovascular, fueron observadas obstrucciones en pequeñas arterias, que generaban una disminución del flujo de sangre y de glucosa en las zonas del cerebro sensibles para el desarrollo del alzheimer, según consigna la crónica de La Vanguardia. “Determinar por qué ocurre eso será clave en los próximos años”, afirmó Fuster.

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El prestigioso cardiólogo Valentín Fuster

Las recomendaciones de Fuster

Sus recomendaciones para evitar la neurodegeneración que acompaña muchas veces la vejez, Fuster tiene tres recomendaciones que sintetiza en una sigla: MSM. Es decir, movimiento, sociedad y motivación. Ninguna fórmula mágica, simplemente vida saludable, tanto en lo físico como en lo espiritual: hacer ejercicio, frecuentar a los amigos, tener un propósito.

El proceso de envejecimiento del organismo, todavía no comprendido en su totalidad, tiene que ver, según el doctor, con “el daño celular, los telómeros que se acortan, la mitocondria que se daña, la inflamación…”. Todos esos procesos están a su vez relacionados con el colesterol, la diabetes, la hipertensión, el sedentarismo.

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El desafío para la medicina es detectar estos problemas para tratar las enfermedades antes de que aparezcan. En cuanto a las personas, se trata de poner el foco en la prevención, los hábitos saludables, una vida lo más plena posible.

En este sentido, evoca la recomendación de un colega: “Poner foco en todo lo que hacemos, ser constantes, tener paciencia y no sucumbir a las prisas, y sobre todo, trabajar en equipo”. Esto, dice Fuster, sirve para ser un buen investigador clínico, pero también “sirve para todo lo que deseamos hacer en nuestra vida”.

En opinión de Fuster, se debería hablar de estas cosas desde la escuela primaria. “Me río cuando en los medios hablan de vivir muchos años, cuando ni siquiera se habla a los niños de la salud. ¿Cómo es posible que en la primaria de ningún país del mundo haya una asignatura que sea Salud?”

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El colesterol explicado a los niños, como parte de la prevención de enfermedades cardiovascukares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tal vez exagera el doctor. Habría que analizar si corresponde a los niños de escuela primaria este tipo de preocupaciones, pero lo cierto es que son los estudios preventivos, los análisis que los diferentes especialistas recomiendan hacer de modo rutinario a partir de ciertas edades, según el caso, los que evitan enfermedades o al menos limitan sus efectos más nocivos, cuando no directamente salvan vidas.