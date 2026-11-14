Siete hábitos que pueden afectar la salud del corazón y no reciben suficiente atención

Especialistas consultados por Real Simple identificaron siete hábitos y síntomas vinculados al descuido cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La falta de síntomas no siempre equivale a un corazón sano. La hipertensión, el colesterol elevado y las alteraciones del azúcar en sangre pueden avanzar sin señales perceptibles durante años. Especialistas consultados por Real Simple identificaron siete hábitos y síntomas que pueden indicar que la salud cardiovascular no está recibiendo suficiente atención.

Las enfermedades cardíacas se mantienen entre las principales causas de muerte en Estados Unidos, pero una parte importante de los factores de riesgo puede modificarse. La alimentación, el descanso, el movimiento cotidiano, el consumo de alcohol y el manejo del estrés inciden sobre la presión arterial, el ritmo cardíaco y el funcionamiento de los vasos sanguíneos.

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1. Dormir menos de siete horas puede elevar factores de riesgo cardiovascular

Dormir mal de forma sostenida puede afectar mucho más que el nivel de energía durante el día. Nadim Geloo, cardiólogo y director médico sénior de la División de Corazón Estructural de Abbott, explicó que la falta de descanso de calidad se asocia con presión arterial alta, colesterol elevado, inflamación y una mayor exigencia para el corazón.

Rod Passman, electrofisiólogo cardíaco del Instituto Cardiovascular Bluhm de Northwestern Medicine, recomendó apuntar a entre siete y nueve horas de sueño por noche. Mantener horarios similares para acostarse y levantarse, reducir el uso de pantallas antes de dormir, limitar la cafeína por la tarde y acondicionar un ambiente silencioso y oscuro puede favorecer el descanso.

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2. El cansancio inusual y la falta de aire merecen una consulta médica

La fatiga persistente y la falta de aire ante esfuerzos leves pueden advertir sobre problemas en las arterias coronarias o válvulas cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fatiga persistente, la falta de aire al realizar actividades antes habituales, los mareos o la aceleración del pulso tras un esfuerzo leve suelen atribuirse al paso del tiempo o al estrés. Sin embargo, pueden requerir una evaluación profesional.

Mark J. Russo, jefe de cirugía cardiotorácica del Hospital Universitario Robert Wood Johnson, advirtió que síntomas como dolor o presión en el pecho al hacer ejercicio, hinchazón en los tobillos y sensación de aturdimiento pueden asociarse con enfermedades de las válvulas cardíacas, afecciones de las arterias coronarias o insuficiencia cardíaca.

El especialista recomendó consultar si estas molestias aparecen con frecuencia, cambian de intensidad o se vuelven más habituales. El dolor súbito en el pecho, especialmente si se combina con sudoración, náuseas o dolor que se irradia al brazo o la mandíbula, requiere atención médica inmediata.

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3. El estrés constante puede sostener la presión arterial en niveles altos

El estrés forma parte de la vida cotidiana, pero permanecer de manera prolongada en estado de alerta puede afectar el sistema cardiovascular. Geloo señaló que el organismo sometido de forma continua a la respuesta de “lucha o huida” tiene mayor riesgo de presión alta, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Cabe destacar que el estrés no se presenta como causa directa de infarto o accidente cerebrovascular. Es más bien un factor asociado o un elemento que puede favorecer conductas de riesgo.

En tanto, las caminatas, la actividad física, la meditación, el yoga, la jardinería y el tiempo con familiares o amistades pueden formar parte de una rutina de regulación del estrés.

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4. El alcohol frecuente puede alterar el ritmo del corazón

El consumo habitual de alcohol incrementa las probabilidades de desarrollar fibrilación auricular y otras arritmias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo habitual de alcohol, sobre todo en grandes cantidades durante una misma ocasión, puede tener efectos sobre el ritmo cardíaco. Passman explicó que beber en exceso aumenta la posibilidad de fibrilación auricular, una de las arritmias más frecuentes.

Incluso ingestas menores pueden desencadenar episodios en algunas personas. Un estudio relacionó uno o dos tragos con un aumento del riesgo de fibrilación auricular. La recomendación de los especialistas es reducir el consumo tanto como sea posible, con metas acordes a los hábitos de cada persona y a su historial clínico.

5. Postergar el ejercicio deja sin protección a la presión y al corazón

La actividad física regular contribuye a reducir el estrés y la presión arterial, además de fortalecer progresivamente el corazón. No es necesario empezar con rutinas intensas: los expertos consultados plantearon que acciones breves y sostenidas pueden ayudar a incorporar el movimiento a la vida diaria.

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Una caminata de diez minutos después de una comida puede ser un primer paso. Luego, la meta sugerida es alcanzar al menos 150 minutos semanales de actividad moderada, como caminar a paso ligero. Elegir una práctica agradable y viable aumenta las probabilidades de mantenerla en el tiempo.

6. Omitir los controles periódicos impide detectar problemas silenciosos

La presión arterial alta y el colesterol elevado pueden pasar inadvertidos hasta que provocan daños en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión arterial alta, el colesterol elevado y los niveles alterados de glucosa pueden no producir molestias hasta que ya han generado daños. Por esa razón, Russo destacó la importancia de no dejar pasar los controles preventivos, aun cuando una persona se sienta bien.

La revisión médica puede incluir la medición de presión arterial, colesterol y hemoglobina A1c, un indicador que permite estimar el promedio de glucosa en sangre durante los meses previos. También es una oportunidad para revisar antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular y definir, junto con el profesional tratante, las medidas necesarias.

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7. Las comidas rápidas suelen sumar sodio y productos ultraprocesados

Las decisiones alimentarias orientadas solo por la conveniencia pueden dificultar el cuidado del corazón. Los alimentos envasados y las comidas de restaurantes concentran con frecuencia grandes cantidades de sodio, lo que puede complicar el control de la presión arterial.

Passman recomendó priorizar comidas preparadas en casa y alimentos frescos, con presencia de verduras, frutas, granos integrales, proteínas magras y grasas insaturadas. La fibra, las proteínas, los micronutrientes y los compuestos antioxidantes de estos alimentos se vinculan con una mejor salud cardiovascular.