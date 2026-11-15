Panamá

Rubén Blades condenó el atentado contra un periodista en Panamá y advirtió que “ahora nadie está seguro”

El cantautor exigió la captura de los responsables del ataque contra la residencia de Rolando Rodríguez y llamó a la población a defender la libertad de expresión.

Dos vehículos quedaron completamente destruidos tras la explosión registrada en la residencia del periodista Rolando Rodríguez, en Brisas del Golf. REUTERS/Enea Lebrun
Dos vehículos quedaron completamente destruidos tras la explosión registrada en la residencia del periodista Rolando Rodríguez, en Brisas del Golf. REUTERS/Enea Lebrun
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El cantautor panameño Rubén Blades condenó el atentado contra el periodista Rolando Rodríguez y exhortó a la población a protestar públicamente y exigir justicia, al considerar que la agresión compromete la seguridad del país.

En un pronunciamiento difundido este sábado en su cuenta de X, el artista advirtió que el ataque trasciende al ejercicio del periodismo y representa una amenaza para todos los panameños, independientemente de su profesión o posición política.

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“No solo periodistas deben preocuparse por lo ocurrido”, manifestó Blades, quien reclamó la captura inmediata de los responsables para evitar que Panamá reproduzca escenarios de violencia e inseguridad registrados en otros países de la región.

El ganador de múltiples premios Grammy también cuestionó las consecuencias del atentado para la imagen internacional de Panamá, particularmente ante los esfuerzos gubernamentales por atraer inversionistas y jubilados extranjeros mediante la promoción de la estabilidad y seguridad nacional.

Rolando Rodríguez, subdirector asociado de La Prensa, aseguró que desconocía quiénes podrían estar detrás del atentado contra su residencia. Tomada de La Prensa
Rolando Rodríguez, subdirector asociado de La Prensa, aseguró que desconocía quiénes podrían estar detrás del atentado contra su residencia. Tomada de La Prensa

Blades instó a las autoridades a utilizar las cámaras de videovigilancia para reconstruir el recorrido del taxi que habría transportado al atacante y obtener información que permita identificar al responsable de la agresión.

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“Se acaban de alterar las ‘reglas del juego’ y su mensaje es que ahora nadie está seguro en Panamá”, expresó el cantautor, quien pidió respaldar a Rodríguez y su familia y rechazar cualquier acto de terrorismo.

El atentado ocurrió durante la madrugada del sábado 14 de noviembre, cuando un individuo lanzó un artefacto contra la residencia del subdirector asociado de La Prensa, ubicada en Brisas del Golf, provocando una explosión y un incendio.

Las llamas alcanzaron hasta dos metros de altura y dejaron dos vehículos completamente destruidos, además de ocasionar daños en el techo de la vivienda, de donde la esposa del periodista consiguió escapar ilesa junto a sus mascotas.

El cantautor panameño advirtió que la agresión contra el subdirector asociado de La Prensa representa una amenaza para la seguridad de toda la población. EFE/Adrián Ruiz-Hierro.
El cantautor panameño advirtió que la agresión contra el subdirector asociado de La Prensa representa una amenaza para la seguridad de toda la población. EFE/Adrián Ruiz-Hierro.

Durante una conferencia de prensa, Rodríguez reveló que anteriormente había sido objeto de seguimientos y advertencias sobre posibles demandas judiciales, aunque nunca había recibido amenazas contra su integridad física, y agradeció el ofrecimiento de protección del Ministerio Público.

El periodista confirmó que prepara una investigación relacionada con la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) y un contratista estatal, cuya publicación está prevista para el lunes, aunque aclaró que sería prematuro vincularla con el atentado.

Jorge Molina, presidente de Corporación La Prensa, calificó la agresión como un acto de terrorismo y aseguró que el medio continuará investigando, mientras la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación por presunto delito de incendiarismo.

El presidente José Raúl Mulino condenó el ataque y aseguró que la Policía Nacional y el Ministerio Público investigan los hechos de manera objetiva y eficiente para poner a los responsables a disposición de la justicia.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación por el delito de incendiarismo tras el ataque contra la vivienda del periodista. Captura de video
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación por el delito de incendiarismo tras el ataque contra la vivienda del periodista. Captura de video

El Consejo Nacional de Periodismo y otras tres organizaciones periodísticas calificaron lo ocurrido como una agresión de magnitud sin precedentes, mientras la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y EditoRed reclamaron garantías para la libertad de expresión.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa también exigieron una investigación exhaustiva y transparente, además de medidas que impidan una escalada de violencia contra el periodismo.

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