Salud

El corte de cabello ideal según tu tipo de rostro después de los 50

La forma del rostro, la densidad capilar y los hábitos diarios determinan qué estilo conviene elegir en la madurez, junto con rutinas de hidratación y alimentación que fortalecen la fibra capilar

Meryl Streep lleva el cabello suelto con capas que aportan movimiento, un estilo acorde a las recomendaciones para después de los 50 años. El look lo usó en el estreno europeo de "El diablo viste a la moda 2" en Londres. REUTERS/Jack Taylor
Meryl Streep lleva el cabello suelto con capas que aportan movimiento, un estilo acorde a las recomendaciones para después de los 50 años. El look lo usó en el estreno europeo de "El diablo viste a la moda 2" en Londres. REUTERS/Jack Taylor
Guardar

El corte de cabello adecuado después de los 50 años depende de la forma del rostro, la densidad capilar y el estilo de vida de cada mujer.

La recomendación general apunta a evitar melenas extremadamente largas si hay poca densidad capilar, y optar por longitudes que no pasen de la clavícula, con capas que aporten movimiento sin sobrecargar el peinado.

PUBLICIDAD

Para una mujer de 50 años se aconseja que el largo quede por encima de la clavícula y distribuir el volumen a través de capas de manera armoniosa, con un contorno ligeramente desfilado, siempre que la densidad del cabello lo permita.

Kathy Bates asistió a los premios AARP Movies for Grownups con una melena de capas suaves que aportan movimiento sin perder densidad. REUTERS/Mario Anzuoni
Kathy Bates asistió a los premios AARP Movies for Grownups con una melena de capas suaves que aportan movimiento sin perder densidad. REUTERS/Mario Anzuoni

El exceso de longitud puede aplastar la raíz y acentuar el efecto plano cuando disminuye la densidad capilar.

Cada forma de rostro requiere un corte distinto

Para el rostro redondo se recomiendan capas largas y flequillos laterales que estilizan y alargan la cara de forma visual.

En el rostro ovalado prácticamente cualquier corte favorece, aunque el volumen en la parte superior y los laterales suavizados suelen ser los más recomendados.

El rostro cuadrado requiere bordes suaves y capas que enmarquen la cara sin líneas rectas.

Seis ilustraciones de mujeres con cabello rubio y peinados variados sobre figuras geométricas doradas dispuestas en dos filas.
Ilustración de referencia con los seis tipos de rostro y el corte de cabello recomendado para cada uno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El carré bouclé, con movimiento y textura, ayuda a suavizar facciones marcadas y aporta un aire más dulce al conjunto.

Para el rostro alargado, la media melena con ondas laterales crea anchura y equilibra las proporciones.

En el rostro corazón, el lob (long bob) aporta peso en la parte inferior y suaviza la barbilla fina, mientras que para el rostro triangular un pixie con volumen en la coronilla redirige la mirada hacia arriba y compensa una mandíbula prominente.

PUBLICIDAD

Jamie Lee Curtis luce un pixie con volumen en la coronilla, un corte que favorece al rostro triangular y compensa una mandíbula prominente. REUTERS/Mario Anzuoni
Jamie Lee Curtis luce un pixie con volumen en la coronilla, un corte que favorece al rostro triangular y compensa una mandíbula prominente. REUTERS/Mario Anzuoni

El bob y el carré se mantienen como las opciones más versátiles

Entre los estilos que más favorecen después de los 50 destacan las melenas midi con capas invisibles, los bob a la mandíbula o clavícula, el bob invertido, el shag moderno y el bixie.

Si el cabello es muy fino, conviene una base cuadrada por encima del hombro, sin capas, para dar peso y evitar que se vea el cuero cabelludo en la coronilla.

Aitana Sánchez-Gijón luce un bob a la altura de la mandíbula durante el photocall de "Amarga Navidad" en el Festival de Cannes 2026, un corte que se mantiene entre los más versátiles después de los 50 años. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Aitana Sánchez-Gijón luce un bob a la altura de la mandíbula durante el photocall de "Amarga Navidad" en el Festival de Cannes 2026, un corte que se mantiene entre los más versátiles después de los 50 años. REUTERS/Gonzalo Fuentes

El carré aporta un toque sofisticado sin perder frescura cuando se lleva a la altura de la mandíbula, porque deja la nuca despejada.

El shag, en cambio, funciona especialmente bien en cabellos rizados u ondulados, ya que resalta su textura natural.

Los flequillos cortina suavizan la frente sin endurecer los rasgos

Los flequillos tipo cortina o Bardot suavizan la frente y enmarcan el rostro sin endurecer los rasgos, una opción que complementa cortes como el bob o el shag.

A partir de los 50 años es común una disminución en la densidad del cabello, por lo que se recomiendan capas estratégicas que generen volumen sin sobrecargar el peinado.

Megan Everett Skarsgård luce un flequillo estilizado durante la alfombra roja de los Premios Oscar 2026 junto a Stellan Skarsgård, un corte que suaviza la frente sin endurecer los rasgos. REUTERS/Daniel Cole
Megan Everett Skarsgård luce un flequillo estilizado durante la alfombra roja de los Premios Oscar 2026 junto a Stellan Skarsgård, un corte que suaviza la frente sin endurecer los rasgos. REUTERS/Daniel Cole

Según el archivo histórico de la academia británica Sassoon, fundada por el peluquero Vidal Sassoon, un corte bien ejecutado permite que el cabello recupere su forma de manera natural, sin necesidad de productos adicionales para sostenerlo.

Esta filosofía, basada en la precisión técnica por encima del exceso de estilizado, se mantiene como referencia en la industria de la peluquería.

La hidratación profunda evita que el cabello se vea opaco y quebradizo

Después de los 50 años el cabello tiende a perder humedad natural con mayor rapidez debido a la disminución en la producción de sebo del cuero cabelludo.

Esto provoca puntas abiertas, frizz y una textura más áspera al tacto, incluso en cabellos que antes se mantenían manejables sin mayor esfuerzo.

Una gota de líquido transparente sobre la palma de una mano extendida en un baño.
Después de los 50 años el cabello tiende a perder humedad natural con mayor rapidez debido a la disminución en la producción de sebo del cuero cabelludo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tratamientos con mascarillas una o dos veces por semana ayudan a restaurar la fibra capilar y devolver el brillo perdido.

Se recomienda priorizar productos con ingredientes como keratina, aceites naturales o ácido hialurónico, que penetran la cutícula y sellan la humedad sin dejar el cabello con peso excesivo ni aspecto grasoso.

El uso de calor directo debe reducirse para no debilitar aún más la fibra

Las planchas y secadoras a temperaturas altas aceleran el daño en un cabello que ya presenta mayor fragilidad estructural por la edad.

La exposición constante al calor directo abre la cutícula, provoca quiebres visibles y acelera la pérdida de densidad en zonas como la coronilla.

Las planchas y secadoras a temperaturas altas aceleran el daño en un cabello con mayor fragilidad estructural por la edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las planchas y secadoras a temperaturas altas aceleran el daño en un cabello con mayor fragilidad estructural por la edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas sugieren aplicar siempre un protector térmico antes de cualquier herramienta de calor y optar por secados al aire cuando el horario lo permita.

Reducir la temperatura del secador y evitar pasar la plancha más de una vez sobre el mismo mechón disminuye el desgaste acumulado con el tiempo.

La alimentación y los suplementos influyen directamente en la densidad capilar

La caída del cabello y la pérdida de grosor después de los 50 años están relacionadas con cambios hormonales, pero también con deficiencias nutricionales que se acentúan con la edad.

El hierro, el zinc, la biotina y las proteínas de origen animal o vegetal resultan determinantes para mantener folículos saludables.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La alimentación equilibrada resulta determinantes para mantener folículos saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una dieta con pescados grasos, huevo, legumbres y frutos secos aporta los nutrientes necesarios para fortalecer la raíz desde adentro.

En casos de caída notable, un médico dermatólogo es el indicado para evaluar la necesidad de suplementos específicos o tratamientos tópicos que estimulen el crecimiento sin recurrir a químicos agresivos.

El asesoramiento profesional sigue siendo determinante

Consultar a un estilista resulta determinante para adaptar el corte a la estructura ósea y al estado de las fibras capilares.

Un profesional puede recomendar capas largas o puntas suaves que eviten volúmenes innecesarios en zonas críticas como las sienes o las mejillas.

Estilista aplica tinte a las raíces del cabello gris de una mujer sonriente. Ambas están en un salón de belleza, con otros clientes de fondo.
Llevar fotografías de referencia a la cita con el estilista ayuda a que el resultado final sea práctico y fácil de mantener en el día a día.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Llevar fotografías de referencia a la cita con el estilista ayuda a que el resultado final sea práctico y fácil de mantener en el día a día.

La clave está en encontrar un corte que realce los rasgos propios sin depender de tendencias pasajeras que no se adapten a cada tipo de rostro y textura capilar.

Temas Relacionados

Cortes De CabelloAdultos MayoresCabelloTipos De RostroPeluqueria2026mexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Siete hábitos que pueden afectar la salud del corazón y no reciben suficiente atención

Especialistas en cardiología identificaron señales cotidianas que suelen pasarse por alto, como el mal descanso y la falta de controles preventivos, que se asocian con un mayor riesgo cardíaco

Siete hábitos que pueden afectar la salud del corazón y no reciben suficiente atención

Qué ejercicios ayudan a controlar la diabetes: las opciones que recomiendan los especialistas

La actividad física regular puede ayudar a controlar la glucosa, mejorar la salud cardiovascular y preservar la movilidad, siempre que se ajuste al estado clínico y cuente con orientación profesional

Qué ejercicios ayudan a controlar la diabetes: las opciones que recomiendan los especialistas

¿Antojo de dulce después de cenar? Qué dicen los nutricionistas sobre este hábito y la glucosa nocturna

El deseo de comer chocolate, helado o un postre al final del día puede responder al hambre, la costumbre o la búsqueda de placer. Qué ocurre en el cuerpo y cómo satisfacer ese apetito sin perder de vista el impacto metabólico

¿Antojo de dulce después de cenar? Qué dicen los nutricionistas sobre este hábito y la glucosa nocturna

El ejercicio estático que mostró beneficios para controlar la presión arterial

Mantener posturas como la plancha o la sentadilla apoyada activó mejoras cardiovasculares en participantes seguidos durante ocho semanas

El ejercicio estático que mostró beneficios para controlar la presión arterial

Cuáles son los efectos físicos y metabólicos del sedentarismo en los hombres

Pasar muchas horas sentado puede asociarse con mayor adiposidad abdominal y alteraciones metabólicas, incluso en quienes realizan ejercicio de forma regular

Cuáles son los efectos físicos y metabólicos del sedentarismo en los hombres

DEPORTES

Boca y Platense disputarán la final de la Copa Argentina: cuándo se jugará, cuántos millones recibirá el campeón y un premio extra

Boca y Platense disputarán la final de la Copa Argentina: cuándo se jugará, cuántos millones recibirá el campeón y un premio extra

Batalla campal en el fútbol de ascenso: jugadores e integrantes del cuerpo técnico terminaron a las trompadas luego de un partido

Se retiró uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense: el emocionante recibimiento de los hinchas

“Es matar o morir”: el relato premonitorio a una patada descalificadora en un partido de inferiores

El impactante “Aliento de Dragón” con el que Gales combatió el haka de los All Blacks: “La mejor respuesta de la historia”

TELESHOW

Nicolás Repetto fue a ver a Juana en ‘8 mujeres’ junto a Florencia Raggi: “Verte brillar es una alegría”

Nicolás Repetto fue a ver a Juana en ‘8 mujeres’ junto a Florencia Raggi: “Verte brillar es una alegría”

El paseo que organizaron la China Suárez y Mauro Icardi tras la pelea en redes con Wanda Nara

Rocío Robles contó la intimidad del escándalo con Daniela Celis en PH: “Si está ofendida con la producción, lo bien que hace”

Rodrigo Lussich celebró los 10 años de su perro y recordó el vínculo que tenía con Meche Portillo: “Era su madrina”

L-Gante salió en defensa de Wanda Nara tras su nuevo cruce con la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

“Queremos luz”: residentes de Calabazar protestan por los apagones en medio de la crisis energética cubana

“Queremos luz”: residentes de Calabazar protestan por los apagones en medio de la crisis energética cubana

Qué admitió la dominicana Magali Febles tras la fallida pasarela en un desfile con 80 candidatas del Miss Universe 2026

El Ejército de Guatemala instala 13 puestos de control en Zacapa tras el ataque armado en El Tocino

Festival de Cine de Mar del Plata: una película filmada en secreto bajo el régimen iraní se llevó el premio mayor

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación por el ataque armado que dejó cinco muertos en Zacapa