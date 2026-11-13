El corte de cabello ideal según tu tipo de rostro después de los 50

Meryl Streep lleva el cabello suelto con capas que aportan movimiento, un estilo acorde a las recomendaciones para después de los 50 años. El look lo usó en el estreno europeo de "El diablo viste a la moda 2" en Londres. REUTERS/Jack Taylor

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El corte de cabello adecuado después de los 50 años depende de la forma del rostro, la densidad capilar y el estilo de vida de cada mujer.

La recomendación general apunta a evitar melenas extremadamente largas si hay poca densidad capilar, y optar por longitudes que no pasen de la clavícula, con capas que aporten movimiento sin sobrecargar el peinado.

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Para una mujer de 50 años se aconseja que el largo quede por encima de la clavícula y distribuir el volumen a través de capas de manera armoniosa, con un contorno ligeramente desfilado, siempre que la densidad del cabello lo permita.

Kathy Bates asistió a los premios AARP Movies for Grownups con una melena de capas suaves que aportan movimiento sin perder densidad. REUTERS/Mario Anzuoni

El exceso de longitud puede aplastar la raíz y acentuar el efecto plano cuando disminuye la densidad capilar.

Cada forma de rostro requiere un corte distinto

Para el rostro redondo se recomiendan capas largas y flequillos laterales que estilizan y alargan la cara de forma visual.

En el rostro ovalado prácticamente cualquier corte favorece, aunque el volumen en la parte superior y los laterales suavizados suelen ser los más recomendados.

El rostro cuadrado requiere bordes suaves y capas que enmarquen la cara sin líneas rectas.

Ilustración de referencia con los seis tipos de rostro y el corte de cabello recomendado para cada uno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El carré bouclé, con movimiento y textura, ayuda a suavizar facciones marcadas y aporta un aire más dulce al conjunto.

Para el rostro alargado, la media melena con ondas laterales crea anchura y equilibra las proporciones.

En el rostro corazón, el lob (long bob) aporta peso en la parte inferior y suaviza la barbilla fina, mientras que para el rostro triangular un pixie con volumen en la coronilla redirige la mirada hacia arriba y compensa una mandíbula prominente.

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Jamie Lee Curtis luce un pixie con volumen en la coronilla, un corte que favorece al rostro triangular y compensa una mandíbula prominente. REUTERS/Mario Anzuoni

El bob y el carré se mantienen como las opciones más versátiles

Entre los estilos que más favorecen después de los 50 destacan las melenas midi con capas invisibles, los bob a la mandíbula o clavícula, el bob invertido, el shag moderno y el bixie.

Si el cabello es muy fino, conviene una base cuadrada por encima del hombro, sin capas, para dar peso y evitar que se vea el cuero cabelludo en la coronilla.

Aitana Sánchez-Gijón luce un bob a la altura de la mandíbula durante el photocall de "Amarga Navidad" en el Festival de Cannes 2026, un corte que se mantiene entre los más versátiles después de los 50 años. REUTERS/Gonzalo Fuentes

El carré aporta un toque sofisticado sin perder frescura cuando se lleva a la altura de la mandíbula, porque deja la nuca despejada.

El shag, en cambio, funciona especialmente bien en cabellos rizados u ondulados, ya que resalta su textura natural.

Los flequillos cortina suavizan la frente sin endurecer los rasgos

Los flequillos tipo cortina o Bardot suavizan la frente y enmarcan el rostro sin endurecer los rasgos, una opción que complementa cortes como el bob o el shag.

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A partir de los 50 años es común una disminución en la densidad del cabello, por lo que se recomiendan capas estratégicas que generen volumen sin sobrecargar el peinado.

Megan Everett Skarsgård luce un flequillo estilizado durante la alfombra roja de los Premios Oscar 2026 junto a Stellan Skarsgård, un corte que suaviza la frente sin endurecer los rasgos. REUTERS/Daniel Cole

Según el archivo histórico de la academia británica Sassoon, fundada por el peluquero Vidal Sassoon, un corte bien ejecutado permite que el cabello recupere su forma de manera natural, sin necesidad de productos adicionales para sostenerlo.

Esta filosofía, basada en la precisión técnica por encima del exceso de estilizado, se mantiene como referencia en la industria de la peluquería.

La hidratación profunda evita que el cabello se vea opaco y quebradizo

Después de los 50 años el cabello tiende a perder humedad natural con mayor rapidez debido a la disminución en la producción de sebo del cuero cabelludo.

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Esto provoca puntas abiertas, frizz y una textura más áspera al tacto, incluso en cabellos que antes se mantenían manejables sin mayor esfuerzo.

Después de los 50 años el cabello tiende a perder humedad natural con mayor rapidez debido a la disminución en la producción de sebo del cuero cabelludo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tratamientos con mascarillas una o dos veces por semana ayudan a restaurar la fibra capilar y devolver el brillo perdido.

Se recomienda priorizar productos con ingredientes como keratina, aceites naturales o ácido hialurónico, que penetran la cutícula y sellan la humedad sin dejar el cabello con peso excesivo ni aspecto grasoso.

El uso de calor directo debe reducirse para no debilitar aún más la fibra

Las planchas y secadoras a temperaturas altas aceleran el daño en un cabello que ya presenta mayor fragilidad estructural por la edad.

La exposición constante al calor directo abre la cutícula, provoca quiebres visibles y acelera la pérdida de densidad en zonas como la coronilla.

Las planchas y secadoras a temperaturas altas aceleran el daño en un cabello con mayor fragilidad estructural por la edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas sugieren aplicar siempre un protector térmico antes de cualquier herramienta de calor y optar por secados al aire cuando el horario lo permita.

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Reducir la temperatura del secador y evitar pasar la plancha más de una vez sobre el mismo mechón disminuye el desgaste acumulado con el tiempo.

La alimentación y los suplementos influyen directamente en la densidad capilar

La caída del cabello y la pérdida de grosor después de los 50 años están relacionadas con cambios hormonales, pero también con deficiencias nutricionales que se acentúan con la edad.

El hierro, el zinc, la biotina y las proteínas de origen animal o vegetal resultan determinantes para mantener folículos saludables.

La alimentación equilibrada resulta determinantes para mantener folículos saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una dieta con pescados grasos, huevo, legumbres y frutos secos aporta los nutrientes necesarios para fortalecer la raíz desde adentro.

En casos de caída notable, un médico dermatólogo es el indicado para evaluar la necesidad de suplementos específicos o tratamientos tópicos que estimulen el crecimiento sin recurrir a químicos agresivos.

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El asesoramiento profesional sigue siendo determinante

Consultar a un estilista resulta determinante para adaptar el corte a la estructura ósea y al estado de las fibras capilares.

Un profesional puede recomendar capas largas o puntas suaves que eviten volúmenes innecesarios en zonas críticas como las sienes o las mejillas.

Llevar fotografías de referencia a la cita con el estilista ayuda a que el resultado final sea práctico y fácil de mantener en el día a día.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Llevar fotografías de referencia a la cita con el estilista ayuda a que el resultado final sea práctico y fácil de mantener en el día a día.

La clave está en encontrar un corte que realce los rasgos propios sin depender de tendencias pasajeras que no se adapten a cada tipo de rostro y textura capilar.