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Así fue el tenso cara a cara entre Rocío Robles y Daniela Celis: “No quisiera que te sientas incómoda”

El cruce en PH: Podemos Hablar comenzó con una reflexión de la modelo sobre las críticas por su noviazgo y terminó con una pregunta que molestó a la exgran hermano

La actriz y la influencer protagonizaron un impactante momento en PH
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En los últimos días se había conocido el tenso momento que Rocío Robles y Daniela Celis vivieron durante la grabación de PH, Podemos Hablar, y este sábado la emisión dejó al descubierto el intercambio completo. La ex participante de Gran Hermano consultó a la modelo por los cuestionamientos que recibió por su relación con un hombre de mayor poder económico y mediático, mientras que Robles le devolvió la pregunta con una referencia a la denuncia por abuso sexual que trascendió contra el padre de las hijas de Celis, Thiago Medina.

El primer tramo de la charla giró en torno a los prejuicios que Robles asegura haber enfrentado desde que se conoció su vínculo sentimental. “Sí sentí que me juzgaron mucho”, respondió ante la consulta de Celis y recordó que trabaja en televisión desde los 19 años. “Tengo 33. Entonces sí, siento que me juzgaron”, sostuvo.

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La participante de MasterChef Celebrity planteó si esa mirada ajena estaba relacionada con la diferencia de poder dentro de la pareja. Robles consideró que el juicio social habría sido distinto en otras circunstancias: “Si la situación fuera diferente y yo estuviera como en una posición de ya realizada y él estuviera haciendo su camino, yo siento que no hubiera habido tanto prejuicio”.

También explicó que la afecta que la identifiquen únicamente como “la novia de” y defendió su recorrido laboral. “En mi Instagram está prácticamente mi currículum, que así funciona el Instagram. Uno pone ahí todos los trabajos que hace”, afirmó. Sobre las críticas, añadió: “El tiempo siempre te da la razón y yo quiero trabajar toda mi vida”.

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Así fue el tenso cara a cara entre Rocío Robles y Daniela Celis
La modelo defendió su trayectoria en televisión desde los 19 años para evitar que la reduzcan al rol de pareja

Consultada sobre si habla del tema con su pareja, Robles aseguró que recibe respaldo. “Él me anticipó un poco”, dijo, y remarcó: “No estaría con alguien que estuviera con él por interés y tampoco le presentaría a sus hijos”. Según expresó, ambos se cuidan, se respetan y se acompañan.

La modelo señaló además que procura mantener separados el plano afectivo y el laboral. “Muchas veces me preguntaron si me gustaría trabajar con él y ahí sí yo siento que no estoy preparada para mezclar los mundos”, explicó. “Por ahí se termina la relación y se termina tu vida prácticamente si le entregás también tu trabajo”. Sobre los regalos, señaló que prefiere viajar: “Como buena sagitariana, ese es el mejor obsequio que me puede dar”.

Después, los roles se invirtieron. Robles introdujo una pregunta sobre la posibilidad de que Celis inicie una relación y el vínculo que una futura pareja podría tener con sus hijas. Antes de formularla, aclaró que no quería incomodarla y aludió a “una denuncia” que había trascendido sobre el padre de las niñas, sin profundizar en el caso.

Díptico con Rocío Robles de cabello claro a la izquierda y Daniela Celis de cabello oscuro con collar de cruz a la derecha.
Rocío Robles y Daniela Celis protagonizaron un cruce durante la emisión del programa PH, Podemos Hablar

Celis respondió que prioriza la protección de sus hijas. “Mis nenas son lo más sagrado que yo tengo en mi vida”, expresó. “Este tiempo, este año que yo estuve sola, nunca conocieron a nadie”. Aseguró que no presentará a una pareja hasta sentirse segura de que se trata de “el amor de mi vida o el hombre que me va a acompañar”.

La ex Gran Hermano diferenció su vida personal de su rol como madre y contó que intenta reservarse momentos propios. “Aprendí a elegirme, aprendí también a priorizarme”, afirmó. “Siempre yo digo que tengo a mis hijas, el trabajo y estoy yo a lo último”.

Celis dijo que todavía no encontró a esa persona, aunque mantiene su deseo de volver a vincularse. “No lo encontré aún, pero no me rindo y estoy todo el tiempo apostando al amor”, señaló. También detalló que cuenta con dos niñeras, el acompañamiento de su madre y la presencia cotidiana de Medina. “Thiago va a ver a las nenas todos los días. Tenemos fin de semana por medio libres”, contó.

Al final del intercambio, Robles dio por cerrada la conversación con una broma: “Tengo alguien para presentarle. Voy a pensar. Espero no haberte incomodado”.

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