El impacto de una figura sudamericana en Europa: el caso de Luis Díaz en el Bayern Múnich y la globalización de los clubes

Rouven Kasper explicó el impacto del Bayern Múnich a nivel global y cómo las figuras sudamericanas representan un crecimiento exponencial (Bundesliga Media - Photo by Leonhard Simon/Bundesliga)

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“Tenemos la misma pasión por jugar al fútbol y sabemos que también somos un gran hogar para los jugadores sudamericanos”. El talento latinoamericano que invade las ligas europeas representa un crecimiento exponencial para los equipos. No solo en el rendimiento deportivo por la desfachatez individual que enamora al Viejo Continente, sino por el impacto que representa en proyectos ajenos al campo de juego. Con una Bundesliga que avanza a pasos agigantados para su expansión mundial, el caso del colombiano Luis Díaz en el Bayern Múnich representó un ejemplo perfecto sobre la globalización en el fútbol.

Rouven Kasper, director de Marketing y Ventas del Bayern, explicó la trascendencia que tiene en el día a día institucional la capacidad de aumentar la influencia de la institución en otros países. “En general, nuestras cifras en América están creciendo muy rápido y James Rodríguez —jugó en el Bayern del 2017 al 2019—, con su increíble cantidad de seguidores, creo que todavía se encuentra entre los tres primeros en número de seguidores en redes sociales, lo cual es muy impresionante. Tuvimos un efecto muy positivo en aquellos días. Tener ahora a Luis Díaz con nosotros es impresionante, por ejemplo, para Colombia. Nuestros seguidores en redes sociales solo en Colombia crecieron más de un 500%, lo cual es muy bueno para nosotros”, argumentó el dirigente.

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En una entrevista en la sede social y deportiva del Bayern (Säbener Straße) en Múnich, en la que Infobae estuvo presente, remarcó el valor del hincha latinoamericano: “Nos estamos concentrando en localizar mucho contenido, porque el continente es sencillamente maravilloso y, sin duda, hay mucha pasión. No todos los alemanes hablan español y tenemos una desventaja en el idioma. Pero tenemos la misma pasión por jugar al fútbol y sabemos que también somos un gran hogar para los jugadores sudamericanos. Creo que lo que vemos es que las cifras están aumentando en lo que respecta a las audiencias de los partidos de la Bundesliga en general y, para los efectos en nuestras redes sociales, es muy fuerte. También es muy positivo ver cómo nuestras ventas de productos promocionales están creciendo en esta parte del mundo. La gente nos busca, lo cual es muy positivo, y esperamos que esto continúe así”.

Las ventas de camisetas del Bayern crecieron un 400% en Colombia tras el fichaje de Luis Díaz (EFE/EPA/ANNA SZILAGYI)

Más allá de que la elección de los futbolistas se centra en el plano deportivo, Rouven Kasper puntualizó en las estrategias que se proyectan ante la irrupción de una figura significativa en el fútbol sudamericano, como ocurrió en el caso de Lucho Díaz. El extremo que lidera a la selección de Colombia tiene 8.5 millones de seguidores en Instagram y, desde su llegada al elenco bávaro en 2025, las ventas del Bayern crecieron un 400% en el país cafetero, según explicó Kasper. Además, se metió en el top cinco de camisetas más vendidas, solo superado por figuras como las de Harry Kane o Manuel Neuer.

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“Todo el mundo sabe que Sudamérica es un lugar impulsado por una gran pasión por el fútbol. Sudamérica es muy importante para nosotros porque tenemos muchísimos seguidores allí. También hemos tenido maravillosos futbolistas sudamericanos. Así que es realmente un mercado muy importante”, afirmó el director de Marketing y Ventas del elenco bávaro.

Bayern Múnich es uno de los equipos que más explotó la globalización en el deporte en los últimos años y, pese a que décadas atrás era atípico, un grueso importante de sus aficionados se encuentran fuera de Alemania. “En primer lugar, cuando hablamos de la cantidad de nuestros aficionados, es impresionante. Tenemos 1.100 millones de seguidores en todo el mundo. Tenemos casi 230 millones de seguidores en nuestras propias redes sociales, donde hablamos con nuestros aficionados todos los días, lo cual es realmente impresionante. Creo que el 93% de ellos están fuera de Alemania, lo que muestra lo globalmente que actuamos. Para nosotros siempre fue importante, y esto también fue así cuando estuve por primera vez con el Bayern y era responsable de Asia. Sin duda se necesita cantidad de aficionados, también por el aspecto comercial de nuestro mundo, pero al final siempre nos enfocamos en la calidad del diálogo. Es decir, cómo interactúas con ellos, qué tipo de contenido les ofreces, qué tipo de acceso les das”, argumentó Kasper.

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En esta misma línea, detalló: “Se basa en la calidad del diálogo que queremos tener con nuestros aficionados. No encontrarán ningún otro club que organice más eventos para aficionados para su base de seguidores. No es fácil, debido a las barreras lingüísticas, participar como miembro. Por ello, en diferentes territorios tenemos también sistemas especiales de membresía localizados para que puedan ser parte de esta familia. Antes de Navidad, nuestros jugadores siempre salen a visitar a los clubes de aficionados. Es muy difícil enviarlos a Asia o a algún lugar así. Entonces hacemos actividades digitales en directo para los aficionados, como hicimos con Thomas Müller el año pasado, con Manuel Neuer. Ningún otro club hace esto. Simplemente ponemos más calidad y más compromiso en una relación muy honesta y auténtica con los aficionados. Y ellos lo sienten. Por eso creo que podemos estar muy felices de contar con una base de aficionados tan apasionada a nivel global”.

“Tenemos la misma pasión por jugar al fútbol y sabemos que también somos un gran hogar para los jugadores sudamericanos”, afirmó Rouven Kasper (REUTERS/Angelika Warmuth)

Independientemente del valor interno que existe en el Bayern de exprimir la marca en todo el globo terráqueo, y de “concentrarnos en tener a los mejores jugadores”, Rouven Kasper dejó en claro de forma contundente que eso no significa dejar de lado el impacto de los hinchas locales. Con la regla jurídica del 50+1 que le da un peso exclusivo a los hinchas en la toma de decisiones en las instituciones de Alemania, y la repercusión negativa que puede alcanzar el descontento de los socios, las entidades germanas tienen una relación especial con los hinchas que están en el día a día del club.

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Ante la consulta de “¿qué hacen para asegurarse de no correr el riesgo de perder a los aficionados alemanes o la cultura esencial de ser un club alemán mientras siguen creciendo?”, el dirigente del Bayern Múnich marcó una clara diferencia. “No es posible, porque somos de Múnich y todo lo que hacemos se basa aquí. Jugamos nuestros partidos aquí, nuestros seguidores están aquí. Y, por supuesto, también debemos escuchar a todos nuestros aficionados globales y nunca deberíamos hablar de la calidad de los aficionados, pero nunca ocurrirá que perdamos nuestras raíces”, aseveró.

Tras esto, detalló: “Esta es una pregunta que recibimos a menudo. Al final, el mundo se está globalizando y se está abriendo. No importa en qué industria, y el fútbol también sigue creciendo; tenemos un alcance aún mayor en diferentes mercados, y entonces automáticamente, cuando estás disponible allí, consigues aficionados allí. Esto es completamente normal, pero no tiene nada que ver con que olvidemos a alguien, y no es un tema para nosotros”.

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Un aspecto sustancial para el auge de la Bundesliga en todo el mundo se centra en el Der Klassiker, que en su última edición terminó con un empate 2-2 en el Allianz Arena. La rivalidad entre el Bayern y el Borussia Dortmund explotó en las últimas décadas y se transformó en un duelo aparte en la liga alemana.

“Para nosotros no es simplemente Bayern y Dortmund. Es el partido más grande de la temporada. Lo jugamos dos veces. Pero se puede ver que, incluso antes de pasar al negocio internacional, también en Alemania es un gran partido. Creo que la audiencia es el doble que la de un partido destacado de un sábado por la noche. Así que hay una atención realmente centrada en este partido, porque los dos equipos más fuertes juegan uno contra otro. Todo el mundo conoce El Clásico (Barcelona-Real Madrid) desde hace décadas, y creo que somos tan fuertes como El Clásico, y en eso también debemos trabajar”, completó director de Marketing y Ventas del Bayern con Infobae.

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