El Salvador

Cánticos para Bukele y banderas de El Salvador en el partido de Haití en Miami

La diáspora haitiana aprovechó el partido frente a Estados Unidos en Miami para expresar su respaldo a las acciones del presidente salvadoreño contra las pandillas en su país

Aficionados haitianos corearon el nombre de Nayib Buke previo al juego frente a Estados Unidos. (Cortesía: X)

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La selección de Haití recibió a Estados Unidos el sábado 14 de noviembre en el Nu Stadium de Miami, Florida, en un encuentro correspondiente a los cuartos de final de Liga de Naciones de la Concacaf que tuvo una escena política fuera del campo. Un sector de los hinchas haitianos coreó el nombre de Nayib Bukele y mostró banderas de El Salvador en respaldo a la ofensiva contra las pandillas en su país.

El partido se disputó en EE.UU. debido a que Haití no puede organizar encuentros internacionales en su territorio por la crisis de seguridad. La presencia de la diáspora haitiana transformó al recinto en una sede con amplia mayoría de seguidores de Les Grenadiers, como se conoce a la selección nacional haitiana.

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Videos difundidos en redes sociales mostraron a asistentes que repetían “Bukele, Bukele” desde las tribunas. Al igual que carteles en referencia al mandatario salvadoreño. En las imágenes también se observan banderas de El Salvador entre los aficionados. Las expresiones de apoyo ocurren en medio de la ampliación del despliegue de militares salvadoreños en Haití tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación en el país caribeño.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran banderas salvadoreñas y carteles sobre el presidente Nayib Bukele, en una manifestación de la diáspora que respaldó la ofensiva contra las pandillas en el país caribeño. (Cortesía: X)
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran banderas salvadoreñas y carteles sobre el presidente Nayib Bukele, en una manifestación de la diáspora que respaldó la ofensiva contra las pandillas en el país caribeño. (Cortesía: X)

Bukele republicó una de las grabaciones en su cuenta de X con un mensaje compuesto por el emoji de unos ojos. El video, publicado inicialmente por una cuenta haitiana, registra los cánticos de los asistentes en el Nu Stadium.

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La manifestación reflejó el respaldo de parte de la comunidad haitiana en Estados Unidos a la actuación salvadoreña en su país.

Estadio en Haití pasó a ser una base para avanzar sobre zonas controladas por pandillas

Este jueves, la Policía Nacional de Haití informó que recuperó el estadio Sylvio Cator en Puerto Príncipe. Después entregaron el recinto a las Fuerzas Armadas de El Salvador.

Bukele anunció que el estadio será utilizado como base de operaciones para ingresar en territorios bajo control de las pandillas. El mandatario difundió imágenes de militares salvadoreños dentro del recinto y sostuvo que las fuerzas aliadas tienen ahora una posición favorable sobre el terreno.

Les pido con mucha firmeza a todos los miembros de las pandillas que abandonen la zona antes de que comience la ofensiva”, advirtió. También recalcó que los grupos armados que permanezcan para combatir deberán “asumir las consecuencias”.

Fuerzas salvadoreñas utilizarán el estadio Sylvio Cator como base para incursionar en zonas controladas por pandillas. (Cortesía: X)
Fuerzas salvadoreñas utilizarán el estadio Sylvio Cator como base para incursionar en zonas controladas por pandillas. (Cortesía: X)

La presencia de El Salvador en Haití se amplió después del ataque del 18 de octubre contra un vehículo blindado en el que viajaban cuatro técnicos de aviación salvadoreños en Croix-des-Bouquets, área metropolitana de Puerto Príncipe.

El grupo integraba la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión multinacional respaldada por las Naciones Unidas que brinda apoyo a las autoridades haitianas en su lucha contra los grupos armados. Sus tareas estaban vinculadas con operaciones de aviación y evacuaciones médicas.

El Salvador envió 2,000 soldados en búsqueda de 4 aerotécnicos desaparecidos en Haití desde el 18 de octubre. (REUTERS/Fildor Pq Egeder)
El Salvador envió 2,000 soldados en búsqueda de 4 aerotécnicos desaparecidos en Haití desde el 18 de octubre. (REUTERS/Fildor Pq Egeder)

Tras la emboscada, Bukele ordenó el envío de más de 2,000 soldados salvadoreños, junto con vehículos blindados y recursos aéreos, para participar en la búsqueda. Las autoridades haitianas hallaron el vehículo incendiado el 3 de noviembre, pero hasta la fecha no existía una confirmación oficial sobre el paradero de los cuatro técnicos.

La GSF, por medio de su portavoz Igor Rugwiza, aclaró que un contingente militar salvadoreño opera bajo sus órdenes. Mientras que, otros se encuentran desplegados en un marco bilateral entre el Gobierno de Haití y el Gobierno de El Salvador.

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