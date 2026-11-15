Cuba

Organizaciones exigen a la Federación de Mujeres Cubanas que condene represalias contra familiares de presos políticos

Una carta firmada por entidades y activistas denunció amenazas, hostigamiento y agresiones contra mujeres que acompañan a personas detenidas por razones políticas en la isla

Organizaciones y activistas reclamaron a la Federación de Mujeres Cubanas un pronunciamiento frente a las represalias contra familiares de presos políticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Organizaciones y activistas reclamaron a la Federación de Mujeres Cubanas un pronunciamiento frente a las represalias contra familiares de presos políticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un grupo de organizaciones y activistas cubanas difundió el 12 de noviembre una carta dirigida a la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Teresa Amarelle Boué, en la que reclama un pronunciamiento contra las represalias que enfrentan familiares mujeres de personas encarceladas por razones políticas en la isla.

La carta fue promovida por Justicia 11J, junto con Casa Palanca, Alas Tensas, el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), Proyecto Presos Políticos de Cuba, Yo Sí Te Creo en Cuba, Red Femenina de Cuba y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. El texto también cuenta con la adhesión de madres, esposas y activistas vinculadas a personas privadas de libertad.

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Según la nota, las mujeres que acompañan a familiares presos realizan visitas a cárceles, llevan alimentos y medicamentos, completan trámites y denuncian las condiciones de reclusión. Las entidades firmantes sostienen que, por esas actividades, algunas han sido citadas a interrogatorios, vigiladas, detenidas cerca de centros penitenciarios o amenazadas por agentes estatales.

La represión política no termina en las personas encarceladas”, señalaron las organizaciones en el documento. La carta incluye un pedido para que cesen “las represalias contra las mujeres que reclaman justicia”.

Las organizaciones demandaron a Teresa Amarelle Boué que reconozca los actos de coerción sexual y hostigamiento como violencia de género. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las organizaciones demandaron a Teresa Amarelle Boué que reconozca los actos de coerción sexual y hostigamiento como violencia de género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Violencia vinculada con la maternidad y la condición de mujeres

El texto atribuye a Justicia 11J la documentación de casos en los que familiares de presos políticos habrían sufrido formas de violencia por su condición de mujeres y madres. Entre las situaciones mencionadas figuran desnudos forzados durante interrogatorios, requisas y visitas en prisión.

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Las organizaciones indicaron que uno de esos episodios habría ocurrido en presencia de una hija menor de edad. También mencionaron el caso de una esposa de un preso a quien un oficial habría propuesto abandonar a su marido para iniciar una relación con él.

La carta agrega denuncias sobre una mujer que, según las firmantes, fue agredida durante el embarazo y nuevamente cuatro días después de dar a luz. Además refiere amenazas de retiro de custodia de hijos contra otras mujeres vinculadas a disidentes o detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021.

Para las organizaciones, estos hechos deben ser considerados como violencia de género, dado que las amenazas y las presiones se dirigirían contra la maternidad, los vínculos familiares y la integridad sexual de las afectadas. “Ese mandato no admite excepciones por motivos políticos”, afirmaron.

A su vez, la carta cuestiona la falta de pronunciamientos públicos de la FMC sobre la situación de las familiares de personas presas por razones políticas. La organización oficialista se presenta como representante de las mujeres cubanas y funciona como mecanismo nacional para el adelanto de la mujer ante organismos internacionales.

Primer plano del rostro de una mujer pintado con la bandera de Cuba frente a un fondo desenfocado de luces urbanas nocturnas.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer alertó sobre la criminalización y las detenciones arbitrarias de defensoras de derechos humanos en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las firmantes solicitaron a la Federación que condene de forma pública las represalias denunciadas, que reconozca como violencia de género los desnudos forzados, la coerción sexual y las amenazas vinculadas con la maternidad, y que exija investigaciones a las autoridades competentes.

También reclamaron que las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia atiendan a estas mujeres sin discriminación por sus opiniones políticas o las de sus familiares. Otro de los pedidos consiste en que la FMC se desvincule de los llamados actos de repudio y de campañas de estigmatización contra activistas.

Las observaciones del Comité CEDAW sobre Cuba

La carta recuerda que, en octubre de 2024, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó preocupación por denuncias de criminalización, hostigamiento, intimidación y detenciones arbitrarias de defensoras de derechos humanos en Cuba.

De acuerdo con las organizaciones firmantes, el Comité recomendó al régimen cubano que se abstuviera de tomar represalias contra esas mujeres. El texto también señala que el organismo manifestó inquietud por las restricciones a visitas familiares que afectarían a presas políticas y por la falta de asociaciones independientes de mujeres en la isla.

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